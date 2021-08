Pese al retraso inicial en la llegada de vacunas o a las controversias con funcionarios del Gobierno anterior, la actual administración de Pedro Castillo recuperó parcialmente el ritmo de inmunización contra el COVID-19 . A tres días para que culmine agosto, se han aplicado en total 4′554.805 dosis en el país, la segunda cifra mensual más alta desde el inicio del proceso que representa el 25% de todo lo administrado, según información del Repositorio Único en Información de Salud (Reunis).

La mayor velocidad que el nuevo Gobierno le dé al proceso será crucial para menguar el impacto de la tercera ola del virus, previsto para la última semana de setiembre y que estará marcado por la presencia de la variante delta . Anoche, el ministro de Salud, Hernando Cevallos , informó que los casos confirmados con esta nueva cepa subieron a 109 y están presentes en 18 regiones del país.

¿Cuál es el balance hasta ahora? Las más de 4,5 millones de dosis aplicadas entre el 1 y el 28 de agosto equivalen al 80% de lo alcanzado en julio, con una diferencia de 1,2 millones respecto a ese mes, cuando se registró el mayor avance de la vacunación. Sin embargo, en agosto también se redujo la brecha entre personas rezagadas de la segunda dosis. Unas 2,5 millones completaron su inmunización, la cifra más alta desde el inicio del proceso.

La proporción de la población objetivo (mayores de 12 años) completamente vacunadas subió de 19,5% a 28,9% (7,9 millones), mientras el 37% (10,1 millones) ya tiene puesta al menos una dosis [ver cuadro]. El 63% restante (17,2 millones) aún no ha recibido ninguna.





Los que faltan

El avance difiere por edades. En mayores de 60 años, la población más vulnerable y que representa el 80% de las víctimas, la cobertura completa supera el 72%; pero aún queda por completar la inmunización de otros 900 mil adultos de este grupo. Pero el mayor reto será inmunizar a los segmentos más jóvenes antes de la tercera ola y que ahora vienen siendo los más afectados por los cuadros graves de la enfermedad. Solo uno de cada tres adultos entre 30 y 60 años está vacunado con dos dosis.

La vacuna más usada

A diferencia de meses anteriores, agosto también se caracterizó por el mayor uso de Sinopharm. Este fármaco, que ahora se aplica a menores de 44 años a excepción de adolescentes y personas con comorbilidades, ha cobrado mayor importancia tanto en entregas como en aplicación. Tres de las seis millones de dosis que han llegado al país lo hicieron solo en los últimos 30 días, mientras que una de cada dos dosis administrada en este lapso perteneció al laboratorio chino.

La inmunización con Sinopharm, que era intensiva en la zona centro y la selva, se extendió a Lima Metropolitana y las principales ciudades. Este hecho ocasionó que al inicio algunos vacunatorios de la capital lucieran vacíos debido a la ola previa de desinformación y descrédito a la efectividad del compuesto, incidente que fue superado en gran medida a partir de una campaña de comunicación. Actualmente, ya se han utilizado tres de cada cuatro dosis distribuidas de esta vacuna.

La estrategia pendiente

Tras el escenario de incertidumbre respecto al arribo de vacunas, Hernando Cevallos adelantó durante su presentación en el Congreso del último viernes que para setiembre llegarán 13 millones de dosis adicionales y reafirmó la meta del Ejecutivo de culminar este año con la inmunización de todos los mayores de edad.

Si bien la reanudación de los Vacunatones ayudó a incrementar el ritmo de aplicación diaria y se extendieron a 18 departamentos, el trabajo intersectorial dentro del Gobierno será también será crucial para completar lo que falta del camino. Esto fue resaltado por instituciones autónomas como la Contraloría General de la República, que el pasado 21 de agosto señaló que el hecho de que no lleguen las vacunas en las fechas adecuadas era “una problema de la gestión del gobierno actual”. La Defensoría del Pueblo, por su parte, señaló que las gestiones de la Cancillería eran fundamentales [ver cuadro].

El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, recomienda intensificar las campañas informativas sobre los beneficios de las vacunas y establecer acciones de control sanitario preventivo en zonas donde puedan observarse algunos brotes, para evitar el despegue de la tercera ola.

“Es bueno que el ministerio haya abierto el diálogo con los colegios profesionales. No se avanzó más porque hubo un desfase en cuanto a la llegada de la vacuna que ocasionó que se anulara un Vacunatón. Debe implementarse una estrategia para revertir ese temor o miedo a la vacuna porque hasta ahora la gente pregunta [qué tipo de vacuna le aplicarán] y según la respuesta se retiran y algunos vacunatorios lucen vacíos, eso no podemos permitir. De otro lado, la vacunación es muy importante, pero no podemos estar solo en modo vacuna, cuando se detecten casos en algún sitio debe inmediatamente aplicarse un cerco epidemiológico, como sucedió en Arequipa”, explica.

Palacios añade que para aumentar la cobertura de la vacunación, el Minsa debe enfocarse en acciones de rastrillaje (visita casa por casa) y al mismo tiempo bajar la edad para el proceso. Resalta que ambas medidas no son excluyentes, sino complementarias al haber asegurado un lote suficiente de vacunas.

(Elaboración: EC)





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Susana Silva dice que hasta que no se construya el nuevo pabellón en Ancón I no es conveniente hacer el traslado de los terroristas