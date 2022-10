Tal como lo adelantó la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio, el ausentismo viene en alza desde el 2002 en los 42 distritos de la capital. Una tendencia que se ha visto ratificada en el proceso municipal 2022.

Para el politólogo Omar Awapara, la tendencia creciente del ausentismo refleja el poco interés respecto a la oferta electoral de los partidos políticos en la capital. “Ya no existe la justificación del COVID-19, por lo que la explicación es más cruda: a la gente no le interesa y no vota. Un fenómeno que se refleja más en los distritos de clase media y alta dado a que pueden asumir el costo de la multa que no les resulta muy elevado” , explicó el director de Ciencias Políticas de la UPC.

El analista José Carlos Requena coincidió en apuntar que las cifras al alza del ausentismo representan un distanciamiento de la clase política, pero advirtió que se trata de algo generalizado que, en sistemas políticos más precarios como el peruano, se hace más notorio.

Respecto a los distritos de clase alta donde se registra mayor índice de ausentismo, Requena apuntó que se tratan de circunscripciones donde un grupo importante busca mantenerse al margen de la política. “Son distritos donde ciertos vecinos están más preocupados de lo que pasa en sus edificios, clubes y juntas vecinales, que en sus municipios. Les da igual votar porque, en el día a día, se sienten al margen, sienten que de alguna manera sus distritos avanzan en piloto automático. En cambio, en las distritos de menores ingresos, el rol del municipio es más fuerte” , alegó.

Por otro lado, Awapara recordó que, mientras en los distritos de clase media y alta lo que sube es el ausentismo, en los distritos de niveles socieconómicos más bajos, la tendencia de los nulos y viciados es mayor. “Es difícil saberlo con exactitud porque el voto es secreto, pero una hipótesis es que no pueden darse el lujo de pagar la multa, entonces van a votar en blanco y van a viciar su voto”, dijo.





¿Voto político?

Durante la campaña electoral, Carlos Canales, hoy virtual alcalde de Miraflores, afirmó que los sondeos internos que realizó arrojaron que “de cada 100 miraflorinos, 68 van a votar por López Aliaga, y 61 por Renovación Popular”.

Asimismo, sostuvo que se identifica a su partido y a López Aliaga como los únicos a favor de la democracia y en contra del comunismo. “Ninguno de los otros partidos recoge esa sensación del votante. Acción Popular tiene a ‘Los Niños’, Somos Perú es cogobierno con el ministro de Trabajo y APP con sus votos en contra han impedido la vacancia. Eso el vecino miraflorino lo recoge y lo expresa. El arrastre de López Aliaga y Renovación Popular nos ayuda a consolidar las propuestas que planteamos para Miraflores” , refirió Canales a este Diario.

El politólogo Omar Awapara reconoció que la oposición de Rafael López Aliaga ha sido un factor en la votación de Lima por Renovación Popular, pero a nivel distrital consideró que las votaciones responder más a un factor de arrastre.

En este punto, José Carlos Requena coincidió: “Si cruzas A y B vas a encontrar que está la oposición de Pedro Castillo, es donde Rafael López Aliaga se ha beneficiado con discurso opositor. No es el único, pero sí es importante. Lima conservadora es la Lima en contra de Castillo, pero identificación es con la figura de López Aliaga y eso ha generado un arrastre importante” .

Por último Awapara, advirtió que la desafección hacia el sistema político va creciendo y, si es que se generaliza a nivel nacional, se corre el riesgo de que la expresión de rechazo se canalice a través de vías no institucionales.