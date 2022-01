Conforme a los criterios de Saber más

Una semana después del incendio de los altos de una galería en Mesa Redonda, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, compareció ayer ante la Comisión de Descentralización del Congreso para informar sobre las acciones de fiscalización preventiva que realizó su gestión en el conglomerado comercial. Allí, fue blanco de duras críticas.

En su exposición, Muñoz resaltó que en coordinación con otras instituciones, como la Policía Nacional y los bomberos, la comuna ha venido trabajando en Mesa Redonda. Así, en noviembre del año pasado, se anunció el reforzamiento de las acciones en el conglomerado comercial, a fin de mejorar las condiciones de seguridad y las medidas sanitarias.

Las acciones de la comuna durante el incendio. (captura de video: Congreso)

Como parte del trabajo de prevención, precisó, se instaló, por ejemplo, un puesto de comando para la atención de emergencias e incendios y también un hospital de Sisol. También, gracias a la alianza con las instituciones, se cuenta con una comisaría móvil y bomberos de manera permanente con una autobomba, equipo de rescate y una ambulancia. Sumado a ello, el 29 de noviembre se realizó un simulacro de incendio.

“Hemos venido realizando un trabajo articulado con otros actores, con otros niveles de Gobierno, lo que nos ha permitido tener una mejor capacidad de respuesta frente a un incendio. Una consecuencia de haber trabajado de manera conjunta es que, gracias a Dios, no hubo pérdidas que lamentar ni personas dañadas, a pesar de que el incendio fue de una magnitud de código 3”, destacó.

El alcalde informó que en diciembre del año pasado, la municipalidad clausuró 40 locales en tres fases. En la imagen, la lista de locales clausurados en la fase 2. (cpatura de video: Congreso)

El estado de la galería

El alcalde informó que, en el 2017, la municipalidad abrió proceso sancionador a la empresa Cinematográfica Santa Catalina S.A.C. por construir sin licencia sobre el quinto piso de la galería incendiada: Plaza Central. Luego, el proceso concluyó y, en enero del 2019, se le notificó sobre la orden de demolición. Sin embargo, este hizo caso omiso.

En este punto se detuvo un momento. Frente al incumplimiento del infractor, explicó que para que se demuela un inmueble privado, la municipalidad tiene dos opciones, pero ambas pasan porque el Poder Judicial lo autorice. Es por ello, dijo, que presentó una iniciativa legal para que se modifique el artículo 49 de la Ley Orgánica de Municipalidades. “Actualmente, las demoliciones se tramitan en la vía sumarísima y ante un juez especializado en lo civil. Lo que nosotros queremos es que vaya a un juzgado donde no haya una carga procesal tan grande o excesiva y lo que buscamos es que se autoricen las demoliciones muy rápidamente”, señaló.

Luego, responsabilizó a sus funcionarios por lo sucedido porque, si bien se necesitaba la autorización judicial, no hicieron el seguimiento del caso para lograr la demolición. Dijo que le retiró la confianza a la gerenta de Fiscalización y se abrió proceso administrativo sancionador contra la subgerenta de Control de Sanciones y el ejecutor coactivo a cargo del tema.

La empresa Cinematográfica Santa Catalina tenía orden de demoler lo que construyó sin licencia desde el 2019, informó el alcalde, (captura de video: Congreso)





Lluvia de críticas

Acabada su exposición, las cuestionamientos le vinieron de todos lados. La congresista Martha Moyano indicó que “la municipalidad es responsable de la ciudad, el alcalde es quien gobierna la ciudad y ante situaciones como esta va a ser responsable la municipalidad y el alcalde”.

Le pidió que informe sobre el plan maestro del Cercado de Lima. “¿Cuál es la propuesta en concreto de ese plan maestro para ordenar esa zona tan difícil, tan álgida para toda Lima? porque cada año tenemos información de un incendio”, mencionó.

La congresista Yorel Alcarraz le dijo a Muñoz que han pasado tres años desde que inició su gestión en la comuna de Lima y el lugar prometido, “Limaflores”, “más parece Lima de ladrones y traficones”.

También le recordó el incendio de Larcomar, que ocurrió en la época en que era alcalde de Miraflores. “Parece que a usted le rodean los incendios, si no recordemos el incendio de Larcomar, donde usted le hechó el pato a los funcionarios diciendo que lo habían engañado, yo le pregunto: ¿nuevamente lo han engañado?”

Indicó que las diapositivas sobre Mesa Redonda que mostró en su exposición no se correspondían con la realidad, sino que cuando ella lo visitó, encontró un lugar hacinado.

La congresista Silvana Robles recordó las marchas del 2020 en las que murieron dos jóvenes, sin embargo, justo en el lugar donde ocurrieron los hechos de violencia la cámara de seguridad de la municipalidad no grabó porque estaba en mantenimiento. “¿Qué garantiza que esta vez la Municipalidad Metropolitana de Lima no actúe con la misma negligencia en las investigaciones que realiza el Ministerio Público y asuma la responsabilidad por la manifiesta falta de fiscalización institucional de la municipalidad?”, preguntó.

También le interrogó si consideraba suficiente con retirar la confianza a funcionarios de segundo o de tercer nivel “dejando en sus cargos a los máximos responsables de la administración municipal”.

La congresista Susel Paredes dijo que las fotos de las inauguraciones en el conglomerado comercial que había mostrado eran bonitas, con un gran despliegue de personal, pero “¿por qué no ha funcionado el plan?, ¿será que solamente estuvieron el día de la inauguración y no hubo sostenimiento? Porque esa cantidad de gente que se ve en la foto no es la cantidad de gente que ha estado todos los días. Ese despliegue es el despliegue en la inauguración, cuando lo más importante en una gestión operativa es el sostenimiento del día de la inauguración”.

Además, preguntó cómo la comuna sostenía en el tiempo las clausuras de los locales, porque clausurar, dijo, era fácil, sin embargo, mantenerlo así no.

La congresista Rosio Torres se sumó a la pregunta de su colega Moyano y dijo que los almacenes de los comerciantes deben estar fuera de Mesa Redonda.

Luego tomó la palabra la congresista y presidenta de la Comisión de Descentralización, Norma Yarrow, quien dijo que, como arquitecta y municipalista que es, “el plan maestro solo ha servido para hacer fachadismo y una recuperación de monumentos”.

Mencionó que en la gestión del alcalde, el 8 de diciembre del 2019, se derogó la ordenanza número 1860, mediante la ordenanza 2195. Dijo que esta norma era impotante porque establecía la recuperación y ordenamiento de la zona comercial del Centro Histórico de Lima, subzonas Mercado Central, Barrio Chino, Mesa Redonda y el triángulo de Grau.

“¿Qué responsabilidad asume usted como la primera autoridad de Lima? Es bien fácil sacar a los gerentes y subgerentes, pero efectivamente, ahora, escuchando a una congresista, me hace recordar mucho el incendio de Larcomar cuando usted era alcalde de Miraflores y que muchos de sus funcionarios lo acampañan hoy en su gestión, poco hemos aprendido o nada”, afirmó.

Le dijo que había estado en Mesa Redonda antes de Navidad y que era terrible por el descontrol: veredas ocupadas por vendedores, corredores de galerías hacinadas con mercadería

“¿Qué pasa con la galería siniestrada? Si es cierto que fue clausurada, ¿cómo es que en ese momento estaba funcioonando?, ¿qué pasó? No se habla de los propietarios, ¿qué acciones se está tomando contra los propietarios de esas galerias? Poque ellos también tienen la culpa de que pudo haber terminado eso en una tragedia como la que hubo hace más de 20 años donde hubieron más de 700 fallecidos”, señaló.

Muñoz responde

En su segunda intervención, el alcalde mencionó que su gestión le va a dejar a su sucesor el plan de recuperación del Centro Histórico de Lima, un plan de acción climática y un plan de desarrollo urbano. En este último documento, dijo, se va a incorporar nuevos usos de zonas para reubicar allí los almacenes localizadas en lugares inadecuados en la actualidad.

“He escuchado que se quiere dejar de lado los temas de prevención, pero los temas de prevención en el 2021 han sido muchísimos”, subrayó. Y agregó que gracias a esto (el puesto de comando, entre otros), se ha podido obtener un resultado positivo.

También dijo que las acciones que hace la municipalidad en Mesa Redonda siempre buscan tener sostenibilidad y no son acciones de un día.

Al final de la sesión, Norma Yarrow le adelantó que enviará a la comuna una invitación para que junto con los congresistas, hagan un recorrido por Mesa Redonda y el Mercado Central.

