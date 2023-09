El gobierno pidió ayer la renuncia de la ministra de Educación, Magnet Márquez, luego de que la titular del sector asegurara que el Ejecutivo observaría la modificatoria de ley que permitiría reingresar a la Carrera Pública Magisterial a más de 14 mil docentes que no han sido evaluados aprobado por el Congreso el jueves pasado.

Miriam Ponce Vértiz, viceministra de Gestión Pedagógica, sería una de las candidatas para suceder a Márquez, según fuentes. Estas también señalan que habría cambios en otras carteras. Ayer estaba planeado que la titular de Educación se reuniera con el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, José María Balcázar Zelada, para retroceder dicha iniciativa; sin embargo, Márquez no llegó.

Con 111 votos a favor, el Parlamento Nacional aprobó el Proyecto de Ley (PL) N 00761/2021-CR que propone la reposición de los docentes interinos que fueron excluidos de la carrera pública por no tener títulos pedagógicos y no haber pasado la prueba de evaluación en 2014. Dichos maestros trabajaban en su mayoría en zonas rurales y fronterizas, zonas donde el rendimiento académico, según evaluaciones del Minedu, es uno de los más bajos.

La ministra de Educación expresó su rechazo al PL y aseguró que el Ejecutivo no se quedaría de brazos cruzados, pues este dictamen afecta directamente la educación pública. “Lo que se les está diciendo a los estudiantes es que sus maestros no necesariamente tienen que ser los mejores, eso no es justo; además, se les haría un enorme daño a aquellos que menos tienen, porque ellos son los que van a la educación pública”, sostuvo. En su momento, Márquez indicó que conversaría con diversas bancadas sobre dicha medida, aunque según especialistas esto ya era tarde.

Estado del PL… El Proyecto de Ley N 00761/2021-CR, ley que restituye en sus plazas a los docentes interinos cesados por aplicación de la resolución de secretaría general 2078-2017-Minedu fue aprobada en la primera votación del Pleno del Congreso y exonerado de segunda votación. El siguiente paso es que el Presidente del Congreso envíe la Autógrafa de Ley al Ejecutivo y, luego de eso, podría ser observada.





Un problema que se arrastra por años

La figura de maestros interinos data de 1984 cuando, a causa de la Ley del Profesorado, los docentes sin título pedagógico fueron autorizados a trabajar en las aulas debido a la falta de profesionales en educación. Fue recién en 2007, a partir de la Ley de la Carrera Pública Magisterial, cuando se pide como requisito un título pedagógico y presentarse al concurso público. Sin embargo, esto no funcionó porque no fue obligatorio, explicó Ricardo Cuenca, ex ministro de Educación.

Ya en el 2012, con la reforma magisterial, dicha medida se volvió obligatoria y se estableció como marco normativo único. Esta norma, además, dió plazo de dos años para que los docentes obtengan un título pedagógico y se presenten al concurso. De no hacerlo, serían excluidos del servicio público. En 2014, El Minedu realizó la evaluación excepcional de docentes interinos, pero del total de 14.863 profesores interinos, solo se inscribieron 5.315; y, de estos, solo pasaron el examen 546 , agregó Cuenca.

El ex ministro explicó que para este examen quienes se presentaban sí o sí debían haber sacado ya un título pedagógico. Entonces, estos 5 mil docentes que se presentaron, sí contaban con uno, pero la evaluación no la pasaron. Es así que, quienes no pasaron el examen y quienes no se presentaron al examen, quedaron excluidos de la carrera pública, solo los 546 accedieron. Desde ese entonces, esos 14.317 docentes interinos han ejercido mucha presión para volver a la carrera pública.

“Que un profesor entre sin evaluación o que entre luego de haber desaprobado resta posibilidad al Estado de garantizar a las familias que hayan condiciones básicas de calidad en el personal educativo”, indicó Ricardo Cuenca. Agregó que esto es un golpe directo a la meritocracia docente y nace de un grupo de intereses particulares que se pone por encima de los intereses nacionales.

En esa misma línea, IPAE emitió un comunicado donde rechazó este dictamen del Congreso y llamó a defender la docencia basada en el mérito. María Isabel León, presidenta del Comité Estratégico de Educación de IPAE, sostuvo que “El Congreso pretende un acto de populismo, abrir la puerta falsa para que los profesores que tuvieron más de 30 años para sacar el titulo y pasar examen, ingresen al primer nivel de la carrera automáticamente. Esto iría en contra de la meritocracia que sí han cumplido miles de profesores. Actualmente, más de 300 mil están pasando el proceso para ingresar a la carrera”.

Docentes interinos trabajaban en zonas rurales y fronterizas

Dado el déficit de docentes a nivel nacional es que se creó el espacio para docentes interinos, para que se puedan cubrir los cupos en zonas rurales y alejadas donde no se contaba con profesionales. El Minedu explicó que, durante sus años ejerciendo, los maestros interinos trabajaban, en su mayoría, en zonas de frontera y alejadas. “La Ley del Profesorado le dio facilidad a ciertos profesores que no tenían título para que pudieran trabajar, sobre todo en zonas rurales”, dijo León.

Sin embargo, son justamente las zonas rurales las que menor rendimiento escolar tienen según la Evaluación Muestral de Estudiantes 2022 del ministerio. Esta sostiene que, en general, los estudiantes en todo el país obtuvieron resultados más bajos que en el 2019, antes de la pandemia. La evaluación también muestra que entre el 2019 y 2022 se han incrementado las brechas entre instituciones urbanas y rurales, así como privadas y públicas, en favor de las primeras en ambos casos. Regiones como Loreto y Ucayali registraron grandes desafíos.

Analizando indicadores más precisos relacionados a la lectura, en segundo grado de primaria, en zonas rurales el 16,2% de los alumnos se encontraba en el nivel más bajo, “inicio” (estudiante logró aprendizajes elementales), mientras que en zonas urbanas solo el 5,1% se encontraba en este nivel. En cuanto al nivel más alto, “satisfactorio” (estudiante logró aprendizajes esperados), en zonas rurales solo el 16,3% de alumnos se encontraba ahí, mientras que en zonas urbanas el 41,7%. En cuarto grado de primaria, el 22,8% de alumnos en zonas rurales se encontraba en el nivel más bajo “previo al inicio” (estudiante no ha logrado los aprendizajes necesarios) y el 39% en el siguiente nivel, “inicio”. Por el contrario, en zonas urbanas solo el 4,1% se encontraba en el nivel “previo al inicio” y el 25,5% en el nivel “inicio”.

Ante esto, Ricardo Cuenca explicó que aunque no es atribuible directa y únicamente que el docente no tenga título con los resultados más bajos en educación, sí es un factor que agrava la situación. “Los factores asociados a los logros de aprendizaje cuando se piensa en los recursos humanos son, en primer lugar, los docentes; en segundo lugar, los directores; pero no son los únicos factores. También tiene que ver el contexto, las condiciones de pobreza de las familias y las condiciones propias de la escuela. Todos estos elementos juntos hacen que se agrave la situación de aprendizaje. Entonces, atribuirle solo al docente no sería justo, pero es verdad que al tener un docente que no ha estudiado para ello y que solo trabaja sobre la base de su práctica y su experiencia no estaría contribuyendo a la mejora”, señaló.

Congresistas promotores del Proyecto de Ley

Alex Paredes y Katy Ugarte son dos de los parlamentarios detrás de la ley para reinsertar a los 14 mil docentes interinos a la carrera pública, ambos del Bloque Magisterial. Lo que más llama la atención es que estos han desaprobado cinco y siete veces, respectivamente, las evaluaciones docentes , según una investigación del medio Ojo Público. De hecho, Ugarte desaprobó todas las pruebas que rindió y Paredes cinco de seis.

Ante esto, Katy Ugarte dijo a la prensa: “yo no puedo responder, son mis situaciones personales en ese aspecto. Yo he ganado varios proyectos educativos porque soy muy hábil como maestra”. Además, indicó que el dictamen se basa en dar “justicia a los maestros”. Añadió que “es hacer justicia a los maestros que estaban nombrados en esa época, aquellos años que esos maestros trabajaron en zonas de frontera, nadie quería ir en zonas rurales”.

En cuanto a Alex Paredes, el congresista llamó de “ignorantes” a quienes critican el proyecto y aseguró que por encima de la meritocracia está el respeto a los derechos humanos de los docentes, pues estos fueron “víctimas” de despidos en el 2014.