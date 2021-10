Conforme a los criterios de Saber más

Aclaración: Esta nota se publicó originalmente el 16 de julio del 2021 cuando este grupo atacó al entonces ministro de Salud, Óscar Ugarte, y a otros funcionarios. A la fecha, se republica debido a los disturbios que ocasionaron durante un evento literario en el que participó el expresidente Francisco Sagasti.

La noche del lunes, varios manifestantes del grupo conocido como La Resistencia llegaron hasta una librería ubicada en el distrito de Barranco para evitar que se realice un evento literario que contaba con la participación del expresidente Francisco Sagasti y del escritor Santiago Roncagliolo.

Según se pudo conocer, los integrantes de este colectivo que ha sido protagonista de otros episodios de violencia durante movilizaciones sociales, causó disturbios, bloqueó puertas de ingreso y calificó al expresidente de “asesino” y “terrorista”. Vale indicar que en setiembre de este año, el exministro del Interior, Juan Carrasco dispuso que se investigue a esta “presunta organización criminal, cuyos integrantes han amenazado y hostigado reiteradas veces a diversos ciudadanos y funcionarios públicos del Estado peruano”.

Meses atrás una horda de simpatizantes de Fuerza Popular y de otros grupos afines al partido político liderado por Keiko Fujimori tomaron varias calles del Centro Histórico de Lima con la finalidad de llegar al Palacio de Gobierno y protestar en contra del “fraude electoral” y la “falta de transparencia” que, según ellos, se habrían dado en los comicios realizados el 6 de junio.

Aquella vez, durante su paso no solo causaron daños materiales, como los registrados en algunos restaurantes del Pasaje Olaya ubicado cerca de la Plaza Mayor, también agredieron a periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos de diferentes medios de comunicación; además, arremetieron contra el vehículo oficial que movilizaba al ministro de Salud, Óscar Ugarte; y a la ministra de Vivienda Solangel Fernández.

Estos enfrentamientos quedaron registrados a través de fotografías y videos con los que se busca identificar a los personajes que estuvieron detrás de los insultos y ataques con golpes, palos y piedras.

Pero la mayoría de ellos, aparentemente, tiene algo en común: su afiliación a La Insurgencia (antes La Resistencia), un grupo autoproclamado como “la fuerza de choque” que tomó relevancia por su cercanía a los principales rostros de la bancada de Fuerza Popular como Rosa Bartra y Karina Beteta en el 2019.

FLOR DE LOS MILAGROS CONTRERAS LEÓN

La mujer de 43 años que se define como “pro familia, pro vida, anticomunista y pro libre mercado”, es uno de los rostros más conocidos de La Insurgencia y durante el último mes ha participado activamente en las movilizaciones #RespetaMiVoto y los plantones y vigilias que se han realizado en el Óvalo Quiñones (con apoyo de los militares en retiro), Plaza Bolognesi y Paseo de los Héroes Navales.

En enero de este año, Flor de los Milagros protagonizó un altercado en la comisaría de Santa Elizabeth (SJL) por rehusarse a usar mascarilla.

Además, se le involucró en la destrucción de los murales conmemorativos a Inti Sotelo y Bryan Pintado en el Cercado de Lima y se le relaciona con el colectivo Con Mis Hijos No te Metas y con la Asociación Nacional de Pensionistas Policial Militar – El Verdadero Grupo Coraje, grupos a favor del uso de dióxido de cloro, movimientos antivacunas, entre otros.

"Les presento el polo de insurgencia, nuestro polo es patriota, es anti ideología de género ,es guerrero y nuestro símbolo es el cóndor en honor a libertad que no dejaremos de defender. Somos insurgencia", escribía Contreras en Facebook el 29 de junio. (Fotos: Facebook)

Imagen publicada el 16 de mayo. "Hoy la guerra se dará en las mesas y será de patriotas contra comunistas" se lee en parte de la descripción. (Foto: Facebook)

JUAN JOSÉ MUÑICO GONZÁLES

También conocido como ‘Jota Maelo’. Es otro de los principales rostros de esta agrupación y se proclama abiertamente jefe de La Resistencia. Muñico fue candidato al Congreso por el partido Solidaridad Nacional, ahora llamado Renovación Popular, en las elecciones congresales extraordinarias del 2020.

Al igual que Flor de los Milagros, Muñico Gonzáles también fue vinculado con la destrucción de los murales de los jóvenes que murieron a causa de la violencia policial durante las manifestaciones de noviembre del 2020. Y en enero de este año el 29 Juzgado Penal de Lima en Reos Libres de la Corte Superior de Lima le dio un año de prisión suspendida por el delito de difamación agravada en agravio del Instituto de Defensa Legal.

Flor de los Milagros Contreras León con 'Jota' Maelo en una fotografía subida a redes sociales el 2 de julio. (Foto: Facebook)

En el centro con polera negra, Juan José Muñico Gonzáles y otras personas que serían miembros de La Resistencia. (Foto: Facebook)

“Las marchas para evitar que el país caiga en manos del comunismo ‘hambreador’ se seguirán dando y todas se dirigirán a Palacio”, escribió recientemente en su cuenta de Twitter sobre los hechos registrados el miércoles en el Centro de Lima.

Y agregó: “los esperamos hoy (jueves 15 de julio) a las 2 p.m. en el Palacio de Justicia, los Ternas también son bienvenidos. La casa invita”.

RICARDO ALVARADO ARIAS

Allegado a Contreras León y orgulloso integrante de La Insurgencia, posa en sus redes sociales con polos de la organización que llevan estampados “Dios, patria, familia, justicia y libertad”. Además, se le ha visto en manifestaciones en el frontis del penal Santa Mónica de Chorrillos, en el Campo de Marte de Jesús María y otros puntos de la ciudad exponiendo sobre su postura “anticomunista”.

El miércoles se le vio usando casco y un chaleco de protección personal antes de los enfrentamientos registrados en el Centro Histórico.

Imagen captada antes de que se registren los enfrentamientos en el Centro Histórico de Lima. (Foto: Facebook)

De acuerdo con la información que comparte Alvarado Arias en sus redes sociales, su participación es muy activa en las movilizaciones, plantones y vigilias organizadas por La Resistencia. (Foto: Facebook)

ÁLVARO SUBIRIA ALEGRÍA

Este personaje también posa con miembros de La Resistencia o La Insurgencia en el Paseo de los Héroes y en otros puntos donde se han desarrollado actividades a favor del fujimorismo. En las últimas horas se han viralizado videos en donde dice “estar preparado para dar un contra ataque al Congreso”, así como algunas fotografías con la electa congresista de Fuerza Popular, Rosangela Barbarán.

Vale indicar que este sujeto identificado como Álvaro Subiria fue reconocido como el agresor de la periodista Fátima Chávez de Canal N. “Mis sinceras disculpas. Yo sinceramente no la agredí, yo le grité de cerca”, dijo en parte de un video que se difundió a través de redes sociales.

A través de redes sociales se identificó como Álvaro Subiria a este integrante de La Insurgencia. Luego, se reportó que cerro sus redes sociales. (Fotos: Facebook)

En el siguiente video grabado y publicado por Flor de los Milagros Contreras León se ve a Subiria llamado “el vikingo de La Insurgencia” realizando una especie de entrenamiento en el Paseo de los Héroes Navales durante la vigilia que realizan varios simpatizantes de Fuerza Popular en esta zona.

Video grabado por Flor de los Milagros Contreras León y difundido en redes sociales. (Video: Facebook)

JOSÉ LUIS GARCÍA GANOZA

El hombre que en la primera vuelta electoral apoyó a Renovación Popular, es conocido por infiltrarse en diferentes actos políticos y del espectáculo. “Trato de estar en la noticia, a veces me pongo con mi celular cuando están entrevistando a una persona famosa y gano cámara”, decía en una entrevista para Latina en el año 2014 cuando fue captado celebrando efusivamente el fallo de La Haya con el entonces presidente Ollanta Humala y la primera dama Nadine Heredia.

“Que me llame un canal y yo le voy a dar bastante rating”, acotaba el sujeto que se ha pasado toda una vida saliendo en manifestaciones, huelgas y que hasta ha incursionado como testigo de asaltos. Actualmente se le ha captado en enfrentamientos con los simpatizantes de Perú Libre en el frontis del Jurado Nacional de Elecciones.

García Ganoza y Alvarado Arias con otros integrantes de La Resistencia. La imagen fue colocada en Facebook el 23 de mayo. (Foto: Facebook)

Roger Ayachi Soria

Se conoce que este docente ha sido grabado dando discursos violentos en los que señala que “está luchando por la democracia y por la patria”. De acuerdo con la recopilación que ha hecho el portal Ojo Público este sujeto también ha participado en la quema de banderas que harían alusión al partido de Perú Libre y participa activamente en movilizaciones a favor de Fuerza Popular y Alberto y Keiko Fujimori.

“Estoy aquí para defender a los hombres y mujeres del Perú. Estoy en nombre del todo el país”, se le escucha decir en uno de sus videos.

Flor de los Milagros, Ricardo Alvarado, Juan José García Ganoza y Jorge Ayachi Soria (derecha) en un plantón que se realizó en el frontis del penal Santa Mónica de Chorrillos en mayo de este año. (Foto: Facebook) (Foto: Facebook)

MARCAN DISTANCIA

Al ser consultada sobre las fotos con Álvaro Subiria, la congresista Rosangela Barbarán señaló a El Comercio que no conoce al joven y desconoce su vínculo con el grupo La Insurgencia. “Hace una semana asistí a un evento público y me tomé fotos con muchas personas que me solicitaron”, acotó.

“Es imposible avalar una agresión y mucho menos incitarla. Lamento que un sector esté utilizando una imagen para crear vínculos que no existen. Siempre accedo a tomarme fotos con quienes me lo solicitan”, señaló.

En tanto, Keiko Fujimori usó su cuenta de Twitter para rechazar y condenar los actos de violencia registrados durante el miércoles, “esperando que se identifique a los responsables”. “No se debe confundir estos actos lamentables con las protestas pacíficas que miles de ciudadanos vienen realizando en todo el país. Invocamos a nuestros militantes y simpatizantes a no acudir a convocatorias que tienen un objetivo muy diferente a la defensa de la democracia”, escribió.

Además, la Quinta Fiscalía Penal Corporativa del Cercado de Lima inició una investigación de oficio por a partir de la información difundida por distintos medios de comunicación. “Investigaciones son por el presunto delito contra el cuerpo, la vida y la salud; y contra el patrimonio y la paz pública”, detallaron.

El Ministerio Público también investiga la agresión a un ciudadano identificado como Richard Muro, quien fue salvajemente golpeado en las inmediaciones de la Plaza San Martín, en el Centro de Lima, aparentemente por seguidores de Perú Libre. El ataque le causó lesiones graves que hicieron necesario internarlo en el Hospital Almenara y posteriormente a una clínica privada.

