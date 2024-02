Una joven abogada de 29 años de edad denunció a una pareja de robarle la mochila y retirar más de mil soles de su tarjeta. Según indicó, los sujetos habrían cambiado su maleta mientras estaba concentrada en su teletrabajo. Esto ocurrió dentro de una cafetería ubicada en Barranco.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el preciso momento en el que la pareja conversaba cerca de la joven. Minutos después, el hombre se levanta y la mujer le pasa por debajo de la mesa la mochila de la joven.

Luego, el sujeto cubre la maleta con una chompa y junto a su cómplice se retiran del establecimiento sin levantar sospechas. Horas más tarde, llegaron mensajes de alerta a la víctima sobre dos compras realizadas con su tarjeta.

MIRA EL VIDEO Roban mochila y retiran S/2 mil de tarjeta

“Apenas pueden hacer el cambio de la mochila, lo que hacen es intentar taparla con una camisa o una casaca. […] En las cámaras se logra ver cómo estas dos personas entran al local, hablan un poco con la mesera. Hacen un pedido cualquiera, pero no concretan el pedido que iban hacer y después de hacer el cambio de mochila se va primero el señor”, dijo la víctima.

“A las 2:50 pm empiezan a llegar a mi teléfono alertas de mi tarjeta. Era sobre dos compras que yo no había realizado. Lo primero que pensé fue que me habían clonado la tarjeta, pero luego me di cuenta que mi mochila no estaba que me habían cambiado la mochila que yo tenía por otra”, agregó.

Tras lo sucedido, la joven realizó la denuncia ante la Policía Nacional y solicitó a su banco la anulación del dinero robado. Las autoridades ya se encuentran realizando las investigaciones para dar con el paradero de las personas involucradas.