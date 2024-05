Farid Ode reapareció en televisión nacional para hacer una grave denuncia contra el profesor de vóley de su menor hija de 13 años de edad. La expareja de Mariella Zanetti acusó a Julio Rubén Torres Silva (31) de acosar a la adolescente en horas de la madrugada e insistirle en salir.

El empresario compartió, con el programa ‘Magaly TV La Firme’, algunos chats subidos de tono que comprueban que el sujeto hostigaba a la menor desde hace algunos meses. Además, aseguró que procederá de manera legal a fin de que el responsable sea sancionado.

“Permíteme decirte que te ves maravillosa, te ves cautivadora... ¿qué planes para hoy? ¿o estás full para mañana? La pregunta es, si no tienes planes y si puedes salir... al cine a ver una peli... por un helado o si tienes algún plan que te gustaría hacer”, le dice en los chats.

“Pensé en descu*** a este hombre”, dijo indignado Ode, quien denunció al individuo en la comisaría de Sagitario.

Por su parte, la madre de la menor, Sandra Mathews, contó que Torres Silva le pidió el número de WhatsApp a su hija durante las clases de vóley del colegio. Desde entonces, la adolescente comenzó a recibir mensajes a altas horas de la madrugada.

“Ella me dijo que le había pedido el número y luego la empezó a invitar a salir, a saludar por el Día de la Mujer. De un día a otro mi hija me dijo que ya no quería ir a clases”, contó la madre de la menor, Sandra Mathews.

Tras esta fuerte acusación, un reportero del programa de espectáculos intentó comunicarse con el denunciado, pero este evitó responder. “Bueno, por el momento ahorita no puedo hablar, no voy a hablar de eso. Discúlpame y muchas gracias por la llamada”, dijo Torres.