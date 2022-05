El 8 de noviembre del 2020 en San Borja fue reportado como desaparecido Grocio Muñoz Cabrejos, un anciano que tenía en ese entonces 85 años, y que había recibido un préstamo de 40 mil dólares de una entidad bancaria. El principal sospechoso es su antiguo inquilino cuyo paradero es desconocido.

“Seguimos en la búsqueda. En realidad, seguimos pidiendo a que nos ayuden a encontrarlo. Siguen las diligencias, pero hace un año y medio que no lo encontramos”, señaló Ruth Dávila, sobrina del adulto mayor.

Según América Noticias, Grocio Muñoz alquiló en el 2018 el primer piso de un edificio en San Borja al ciudadano venezolano Kevin Yañez, quien pagó solo dos meses de renta. Desde ahí, el anciano comenzó su lucha para cobrar lo que le debía o recuperar su propiedad, indicó el matinal.

Roberto Castillo, abogado y sobrino del desaparecido Grocio Muñoz, lo asesoraba en este caso y acompañaba buscando justicia.

Buscan cadáver de anciano.





Sin embargo, los hijos del citado adulto mayor desaparecido quienes viven en Europa sospechan también que su familiar, Roberto Castillo, también tendría que ver en todo lo ocurrido. “Seguro él y este venezolano estén coludidos”, añadió la familiar de Grocio Muñoz.

En respuesta, el abogado Roberto Castillo descartó las acusaciones en su contra. Indicó que sus primos- hijos del anciano- abandonaron a Grocio Muñoz y que fue la razón por la que el hombre de 85 años solicitó un préstamo de 40 mil dólares a un banco.

“He contribuido en todo momento. Los que están escondidos son mis primos. Ellos no han venido a ver a su padre dos años”, dijo Castillo, abogado y sobrino del anciano desaparecido. Al ser consultado si piensa que el inquilino venezolano está involucrado en la desaparición de su tío dijo: “Tengo marcadas sospechas y que es de conocimiento de la Policía, pero ahora tengo marcas sospechas con mis primos porque no vienen a ver a su padre”, sostuvo.

El pasado 26 de marzo se llevó a cabo una diligencia en el inmueble alquilado por el ciudadano venezolano y donde incluso el extranjero estaba presente. Dentro del cuarto se encontraron diversas pertenencias de Grocio Muñoz y lo que serían documentos falsificados, sellos y otros objetos.

Tras lo encontrado, la División de Investigación de Homicidio de la Policía Nacional gestionó la detención preliminar con orden de captura internacional contra el venezolano Kevin Yañez, quien abandonó el predio y ahora su paradero es desconocido.

Esta semana continuaron las diligencias en el predio de San Borja. Peritos de Criminalística y canes de la PNP buscan cualquier indicio que pueda dar con la ubicación del anciano desaparecido.