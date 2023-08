Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en el que una camioneta choca contra una mototaxi y derrumba los muros de una vivienda. El hecho ocurrió en la avenida 1ero de Mayo, en Villa El Salvador.

De acuerdo a las víctimas, el conductor identificado como Ricardo Miguel Rojas Hinostroza se comprometió en hacerse cargo de los gastos al igual que una mujer que se presentó como la dueña del vehículo que provocó el accidente.

“Nos dio el número de una señora, pero no nos responde. Le escribimos de manera educada, ni siquiera le hemos faltado el respeto ni nada. Tampoco responde las llamadas, no responde nada la señora. No sabemos qué hacer, estamos desesperados”, dijo Richard Cuya, quien alquilaba la mototaxi que quedó dañada.

Asimismo, el agraviado indicó que han pasado dos días y hasta el momento Rojas Hinostroza y la dueña de la camioneta no se han reportado con ellos. Además, reveló que la mototaxi dañada la alquila y los propietarios le piden hacerse cargo de los gastos, los cuales ascienden a 5 mil soles.

Por otro lado, los dueños de la vivienda afectada viven a oscuras desde la tarde del domingo, 20 de agosto, debido a que la camioneta tumbó el medidor de luz. Una de las propietarias reveló que Luz del Sur les está cobrando más de 700 soles por reparar los daños.

Ante ello, los agraviados piden a los responsables hacerse cargo de lo ocasionado. Resaltaron que las autoridades no le practicaron el dosaje etílico a Rojas, quien se encuentra a disposición de la Fiscalía.