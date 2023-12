La adolescente de 18 años Isabel Rivera Bendezú se encuentra como desaparecida desde el último sábado 25 de noviembre. Ese día la joven salió de su casa con sus dos gatos rumbo a una veterinaria ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo, según reportan sus padres.

Desde la mencionada fecha, Isabel no ha regresado a su casa, por lo que su padre y su madre han emprendido la tarea de buscarla luego de denunciar su desaparición en la comisaría de Nueva Esperanza.

En declaraciones a Latina Noticias indicaron que la última ubicación GPS del celular de su hija fue en el distrito de Chaclacayo; sin embargo actualmente el equipo está apagado.

En la veterinaria a donde acudió la joven confirmaron que ella estuvo ahí, pero no pudieron brindar más datos. Ahora el matrimonio Rivera Bendezú reparte afiches con la fotografía de su hija por todo el distrito con la esperanza de hallarla lo más pronto posible.

Ángel Rivera, el padre de Isabel, dijo que se encuentra muy tenso por la desaparición de su hija.

“No como, no duermo. No sé qué hacer, estoy muy afectado. No estoy yendo a trabajar porque no me puedo concentrar, estoy muy preocupado. Tengo miedo que le pase algo. Ella salió a la veterinaria y ya nunca más la vi. No sé, la verdad, no sé qué habrá pasado”, narró.

Ambos padres le enviaron un mensaje a su hija, a fin de que regrese pronto a casa, en caso de que se haya marchado voluntariamente.

“Yo estoy correteando todos los días, como papá siento… yo no sé en qué hemos fallado. Si me está escuchando, al menos que se comunique porque toda la familia está afectada”, dijo el hombre.

“Lo que pido es que mi hija esté bien, que no le haya pasado nada. Si me está escuchando, que venga. Quiero decirle que la quiero”, añadió su madre.

En caso de que cualquier persona tenga información sobre el paradero de Isabel Rivera, su familia pide que se comuniquen a los siguientes números: 979708591 / 980625666