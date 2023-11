La encuesta fue realizada en tres meses distintos del año, aunque los resultados fueron similares: en abril, el 70% aseguró que “definitivamente” y “en algún momento” ha pensado irse del Perú. En julio, esa cifra fue 64%, y en octubre, 67% del total.

El trabajo muestra que el mayor número de personas con intención de dejar el país son jóvenes de entre 18 y 29 años (56%), personas con ingresos menores a S/2.000 (65%) o sin ingresos (10%). En el Perú, la remuneración mínima vital es de S/1.025 mensuales.

“Este grupo, en especial, parece estar enfrentando frustración por el contexto del país. Tienen la percepción de que fuera del Perú pueden acceder a mejores oportunidades. Pero esto no es un fenómeno que se dé solo aquí, sino también en otros países de la región”, explica Gustav Brauckmeyer, director ejecutivo de Equilibrium CenDe.

En tanto, Iris Jave, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sostiene que las cifras muestran “una respuesta a las varias crisis que se han presentado en el país: económica, política y social. La pandemia solo intensificó y avivó la desigualdad de nuestra sociedad”.

Tiempo de cambios

André Sinarahua es un joven de 27 años cuya historia calza casi a la perfección con el perfil esbozado en el estudio. En el 2021 –en plena pandemia–, él viajó solo a Madrid, España, en busca de trabajo.

En Lima, André terminó una carrera técnica en Publicidad, pero no encontraba empleo en ese campo. Aunque tuvo algunos trabajos ocasionales con los que podía cubrir sus necesidades básicas, los precios subían cada vez más. La incertidumbre sobre su futuro era constante. Eso lo motivó a partir.

“No tenía empleo fijo y simplemente no me alcanzaba para vivir, porque todo está muy caro. Acá vine a eso, a buscar mejores oportunidades. No solo para mí, sino para la familia que estoy formando con mi novia: vamos a ser padres de mellizos”, relató Sinarahua.

Precisamente, “mejores oportunidades económicas en otro país” (61%) es la principal razón por la que los participantes en el estudio han pensado en salir del Perú.

Los otros motivos más mencionados por los encuestados son estudiar o continuar su formación en otro país (37%), falta de oportunidades labores en su país (37%), bajos salarios y alto costo de la vida en su país (35%), e inseguridad y violencia en su país (30%).

“Estas cifras nos dicen que los jóvenes no ven tantas posibilidades en el país, lo cual nos habla de pérdida de optimismo y confianza”, comentó Óscar Rosales, investigador de la Cátedra de Migraciones y Desplazamientos Forzados de la Universidad del Pacífico.

Un caso similar al de André es el de C. D. M., un joven de 30 años que prefiere mantener su identidad en reserva. Él viajó en el 2021 a California, Estados Unidos, “porque en Lima no había empleo”.

“Aquí trabajo en el rubro gastronómico. Hay buenos ingresos y no te matas tanto como en otros trabajos. Empecé como anfitrión y ahora soy administrador en un restaurante. Aquí hay muchas más posibilidades para salir adelante y vivir bien”, expresó.

Aunque André y C. D. M. no se conocen y los separan más de 9.000 km, tienen algo en común: en sus planes no está la posibilidad de retornar al Perú.

“Yo veo mi futuro en España o en otro país de Europa, pero en el Perú no”, asevera Sinarahua. “En algún momento volvería, pero solo de visita. Vivir allá de nuevo definitivamente no, más todavía con la delincuencia y todas las cosas que están pasando”, señaló C. D. M.

Curva ascendente

En julio pasado, ECData informó que casi 401.000 ciudadanos peruanos dejaron el país en el 2022 y no registraron su retorno. Esta cifra es más del doble a la del 2019, el año previo a la llegada del COVID-19, cuando llegó a 180.000. En el 2020, poco más de 86.000 personas salieron del Perú, mientras que en el 2021 fueron 110.000.

En respuesta a un pedido de información pública, la Superintendencia Nacional de Migraciones informó a El Comercio que entre el 1 de enero y el 20 de junio de este año, 415.393 peruanos salieron del territorio nacional y no registraron su regreso.

Brauckmeyer indica que este fenómeno migratorio puede apreciarse desde dos ángulos. Por un lado, “se puede ver como pérdida de capital humano –en gran medida calificado– que está saliendo del país. No están encontrando dónde insertarse, en espacios donde pueden ser productivos o en áreas que les interesan”.

Por otro lado –agrega el experto–, “hay más personas que han accedido a la clase media, lo que les ha permitido ver más posibilidades para sus carreras profesionales, algunas fuera del país. Ahora es más viable migrar en condiciones, pero no se debe dejar de lado la frustración por la situación política y económica del país”.