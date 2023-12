Un nuevo caso de maltrato animal. Esta vez, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), un sujeto fue detenido acusado de haber matado a golpes a una perra en plena vía pública y luego intentar llevarse sus dos cachorros.

América Noticias indicó que un comensal de una pollería cercana, identificado como Rubén, fue testigo del deplorable hecho mientras almorzaba.

“La ha estado aplastando (a la perrita), ha visto seguro que ha estado muerto, lo ha agarrado de las dos patas, lo ha levantado y lo ha soltado otra vez; la pateaba con el talón”, señaló el hombre.

Al llegar agentes de la Policía Nacional del Perú al lugar, el intervenido negó en todo momento haber cometido maltrato animal.

“Cuando he visto a los dos cachorritos que los ha agarrado, bueno yo (por) la preocupación (de que) no vaya a matar a los demás, a los otros dos cachorritos. Los he venido siguiendo y con la ayuda del serenazgo (lo capturaron)”, dijo Rubén.

Los dos animales han quedado bajo el cuidado de este último, en tanto, el delincuente fue llevado a la comisaría de Sol de Oro. Cámaras de seguridad del distrito ayudarán a esclarecer lo ocurrido.