Un camión cisterna que transportaba GLP causó un incendio en el cruce de las avenidas Edilberto Ramos (Mariano Pastor Sevilla) y Villa del Mar, en el distrito de Villa El Salvador, que alcanzó varias viviendas y dejó hasta el momento ocho personas fallecidas, decenas de heridos y al menos 20 casas afectadas.

Según la Central de Emergencias de los Bomberos, a la zona llegaron 13 unidades para controlar la emergencia.





08:10 a.m: Se elevó a ocho el número de fallecidos. Se trata de una menor de 17 años.

07:33 a.m.: A siete se elevó el número de fallecidos a causa del incendio en Villa El Salvador. Rosario Kiyohara, directora del hospital Dos de Mayo, confirmó que se trata de un hombre de 38 años, identificado como Andrés Alfredo Asto Espírito, quien presentaba quemaduras en el 100% de su cuerpo.

11:30 p.m.: Seis personas murieron por el incendio en Villa El Salvador, informó el Ministerio de Salud. Dos menores de edad se encuentran entre las víctimas mortales.

11:09 p.m.: El Ministerio de Salud confirmó que la cifra de fallecidos se elevó a cinco. Una mujer de 42 años perdió la vida en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador.

09:32 p.m.: A cuatro se elevó el número de muertos por la explosión de una cisterna que transportaba gas en Villa El Salvador. Se trata de un niño de nueve años que perdió la vida debido a las fuertes quemaduras en su cuerpo. Carlos Murillo, doctor del Instituto Nacional de Salud del Niño, informó sobre el fallecimiento. Indicó que la mayoría de los niños tienen más del 60% de quemaduras en el cuerpo.

08:58 p.m.: Ministro Carlos Morán indicó que se dará seguridad en los alrededores de las viviendas afectadas por la explosión ocurrida en Villa El Salvador. Son 150 efectivos estarán en la zona. Algunas familias serán alojadas en carpas. Hasta el lugar de la emergencia acudieron la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, entre otras autoridades.

08:22 p.m.: A tres se elevó el número de fallecidos por el incendio en Villa El Salvador, informó el Ministerio de Salud (Minsa). La última víctima falleció en el hospital del distrito. Por otro lado, hay 47 personas heridas en hospitales del Minsa y de Essalud.

8:10 p.m.: Fiorella Molinelli, presidenta de Essalud, informó que el saldo de víctimas es de dos muertos y 39 heridos tras la explosión de una cisterna que transportaba GLP en Villa El Salvador.

7:00 p.m.: Tras el incendio, el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja inició una campaña de donación de sangre para atender a los menores afectados por este incendio. La jornada culminó por la noche y se retomará a las 7 a.m.

Siga aquí las incidencias de la tragedia minuto a minuto:

6:10 p.m.: El Comercio registra la zona del siniestro desde un dron (aquí puede ver la nota).

(Foto: Carlos Hidalgo / El Comercio).

6:00 p.m.: Un grupo de vecinos del distrito de La Molina se ha organizado para llevar donaciones a las personas damnificadas en Villa El Salvador. Las donaciones serán recibidas en la Av. El Corregidor 1950 (frente a la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín) entre las 11:00 a.m. y 11:00 p.m. Los interesados pueden contactarse al número 995-287-465.

5:50 p.m.: La presidenta Ejecutiva de Essalud, Fiorella Molinelli convocó a una conferencia de prensa en el Hospital Guillermo Almenara para las 8:00 p.m.

5:17 p.m.: El chofer del camión cisterna Luis Palomino Guzmán (72), tiene un historial de 83 infracciones de tránsito y transporte. Entre las multas, registra 14 infracciones muy graves, 38 graves y 31 leves, registradas en el portal del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) (más detalles aquí).

4:29 p.m.: El Minsa informó que por hoy pudieron abastecer sus bancos de sangre. Para más información sobre la donación, los ciudadanos pueden llamar gratis al 113.

🇵🇪💪 Gracias a la solidaridad de los peruanos y las peruanas tenemos abastecidos nuestros bancos de sangre. Donar sangre es un acto de amor que salva vidas. ¡Seamos donantes todo el año!



☎ Para más información sobre puntos de donación, llama gratis al 113. #AmaDonaVive. pic.twitter.com/yxiedhCOdj — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) January 23, 2020

4:23 p.m.: La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) señaló a El Comercio que el camión cisterna cuenta con una póliza de seguros de responsabilidad civil con una cobertura de entre 100 y 300 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Los montos de ambos indicadores fluctúan entre S/430 mil y S/1 millón 290 mil. El seguro garantizará que las víctimas y los deudos obtengan una indemnización por los daños ocasionados.

4:20 p.m.: El Comercio comprobó que no es la primera vez que el camión cisterna de la empresa Transgas protagonizó un incidente similar. El 23 de octubre de 2018, el camión de placa A2X-847 sufrió un desperfecto mecánico a la altura del kilómetro 8.1 de la Panamericana Sur, en la urbanización Juan Pablo, en Surco. La Policía Nacional informó a este Diario que en esa ocasión también se produjo una fuga que movilizó varias unidades de los bomberos (más detalles aquí).

(Foto: Gonzalo Córdova/GEC)

4:09 p.m.: Cientos de personas se acercan hasta la sede del Hospital del Niño de San Borja para donar sangre. Juan Carlos Peñaranda, jefe del área de banco de sangre del hospital informó en Canal N que los ciudadanos pueden acercarse durante la semana para realizar su donación de 7:00 a.m. hasta 6:00 p.m. (Aquí más información sobre los lugares donde se puede donar sangre).

Agradecemos a todas las personas que se acercaron a nuestra institución para donar sangre, por hoy la necesidad ha sido cubierta. Los esperamos a partir de mañana, seamos donadores constantes <3 @Minsa_Peru #VES #Solidaridad https://t.co/bDdzIXY2O0 pic.twitter.com/b02MPnHfHD — Hospital del Niño (@INSN_oficial) January 23, 2020

3:45 p.m.: La Defensoría del Pueblo informó que están supervisando la atención de las personas afectadas por la explosión del camión cisterna.

3:33 p.m.: Una cámara de seguridad registró el momento en que el camión cisterna sufre la avería que originó la fuga del gas licuado de petróleo (GLP) que transportaba, y que posteriormente causó el incendio que dejó dos muertos, más de 40 heridos y afectó a 20 viviendas en Villa El Salvador.

Incendio en VES: el momento en que el camión cisterna se accidenta e inicia la fuga de gas

3:31 p.m.: El Comité de Defensa del Club Universitario de Deportes suspendió una marcha que tenían programada e instaron a sus seguidores a donar sangre en los hospitales designados.

3:30 p.m,: Luis Guzmán Palomino, conductor del camión cisterna siniestrado presenta un cuadro de intoxicación severa por inhalación. Palomino está internado en la clínica Tu Salud de Villa El Salvador. Se informó que mañana sería llevado a una dependencia policial.

3:32 p.m.: Video de un testigo registró la presencia de uno de los trabajadores de la empresa Transgas LG (propietaria del camión cisterna) al momento del incendio.

Video registra la presencia de uno de los trabajadores de la empresa Transgas LG E.I.R.L. en el momento del incendio. Un camión cisterna de esta empresa que transportaba GLP generó el incendio en Villa El Salvador que dejó hasta el momento dos fallecidos. pic.twitter.com/yVKaa6HcKL — Lima_El Comercio (@Lima_ECpe) January 23, 2020

3:22 p.m.: Essalud informó que los ciudadanos pueden donar sangre en los siguientes lugares y horarios: desde las 6:00 a.m hasta las 6:00 p.m. en el Hospital Regabliati (Jesús María), entre las 6:00 a.m. y las 5:00 p.m. en el Hospital Almenara (La Victoria) y entre las 7:00 a.m. y las 3:00 p.m. en el Hospital Sabogal (Callao).

3:06 p.m.: A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz envió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas del fatal accidente en Villa El Salvador. Hemos puesto a disposición a personal especializado para apoyar la atención a las familias afectadas. — Jorge Muñoz (@JorgeMunozAP) January 23, 2020

3:00 p.m.: Municipalidad de Villa El Salvador clausura local de la empresa Transgas LG E.I.R.L.

(Foto: Lino Chipana / GEC).

2:49 p.m.: Efectivos de la PNP llegaron hasta la sede del Hospital de Villa El Salvador para donar sangre a favor de los heridos de la explosión. También acudieron a donar sangre miembros del Cuerpo General de Bomberos y del senenazgo del distrito.

Muestras de solidaridad. Efectivos de la #PNP llegan hasta el Hospital de #VillaElSalvador para donar sangre a los heridos de la explosión. Por: @mcyrigoyen pic.twitter.com/5jQ1cx2Ger — Lima_El Comercio (@Lima_ECpe) January 23, 2020

2:29 p.m.: La Municipalidad de Villa el Salvador declaró duelo en el distrito.

2:26 p.m.: Integrantes del Ejército del Perú se sumaron a la convocatoria de donación de sangre.

EJÉRCITO DEL PERÚ SOLIDARIO. -

Personal militar del Ejército del Perú se sumó a la ayuda solidaria proporcionando 80 efectivos militares para donar sangre a los niños accidentados en el siniestro de la cisterna de gas en Villa EL Salvador. pic.twitter.com/pW0k8z9rnM — Ejército del Perú (@EjercitoPeru) January 23, 2020

2:00 p.m.: Un grupo de veterinarios llegó al lugar para brindar atención médica a los animales afectados por el fuego del incendio y explosión de un camión de gas debido a que algunos de ellos presentan quemaduras de segundo grado.

Perros afectados por incendio de Villa El Salvador. (Foto: GEC)

1:58 p.m.: La ministra Hinostroza precisó que más de la mitad de los heridos se encuentran en estado crítico. El reporte que dio señala que son 48 heridos, entre ellos ocho niños, dos fallecidos y 20 viviendas dañadas.

1:21 p.m.: La ministra de Salud, María Elizabeth Hinostroza informó que la explosión en Villa El Salvador dejó 100 personas afectadas, 48 personas heridas y 20 viviendas afectadas. De acuerdo a la titular del sector, tras el incidente se activó la alerta en todos los hospitales. Hinostroza reiteró que hasta el momento se reportan dos personas fallecidas, un adulto que murió en la zona de la explosión y una niña que falleció en el hospital. La ministra invocó a los ciudadanos a donar sangre a favor de las personas heridas.

1:12 p.m: el coronel PNP Juan Gutiérrez confirmó en Canal N que el conductor del camión cisterna siniestrado se entregó a las autoridades. Él ha sido identificado como Luis Guzmán Palomino. Tras el accidente se especuló que el conductor sería una de las víctimas (más información aquí).

12:51 m.: Osinergmin informó que por seguridad han cortado el suministro de energía eléctrica y de gas natural en la zona del incendio en Villa El Salvador. En un comunicado, la institución precisó que restablecerán los servicios luego que se revisen las instalaciones y se constate que no hay riesgo para las personas.

12:51 m: Evelyn Ocaña, vecina de Villa El Salvador, quien salvó a un bebé de ocho meses del lugar de la explosión. “El bebé estaba quemado y tenía toda la ropita llena de cenizas”, declaró a El Comercio desde el Hospital de VES.





#VIDEO | Evelyn Ocaña, vecina de #VillaElSalvador, quien salvó a un bebé de ocho meses del lugar de la explosión. "El bebé estaba quemado y tenía toda la ropita llena de cenizas". Por: @mcyrigoyen pic.twitter.com/mbVIYMhIP1 — Lima_El Comercio (@Lima_ECpe) January 23, 2020

12:47 m.: Erika Peña, vecina de Villa El Salvador: “Hemos corrido todos hasta un parque y pasaba gente quemada, incluso niños”, declaró a El Comercio.

Érika Peña escuchó un ruido fuerte como el de un temblor y salió de su casa corriendo con sus hijas. Vio tres personas envueltas en fuego. La gente lloraba. Todos corrían. #IncendioenVES@Lima_ECpe pic.twitter.com/irGDLNEkZz — Oscar Paz Campuzano (@OscarPazC) January 23, 2020

12:34 m.: El alcalde de Villa El Salvador, Kevin Iñigo Peralta declaró que iniciarán una investigación para determinar las responsabilidades de lo ocurrido y brindarán el apoyo a las familias. En otro momento, responsabilizó a la gestión de su hermano, el exalcalde Guido Iñigo, por el mal estado de la vía.

12:19 m.: Jimmy Moscoso, uno de los vecinos de VES muestra a El Comercio el estado en el que quedó su casa tras la explosión. Informa desde el lugar Juan Guillermo Lara.

Así quedó la vivienda de Jimmy Moscoso tras el incendio en VES. Su casa, donde funcionaba una botica y un tienda, es una de las más afectadas. "Desperté a mi esposa y a mis hijos y salimos corriendo. A una cuadra volteo y veo cómo se incendiaba toda mi casa", dijo @Lima_ECpe pic.twitter.com/pjckuVrW0D — Juan Guillermo Lara (@JuanG_Lara) January 23, 2020

12: 10 m.: El Hospital del Niño de Breña precisó que en este momento atienden a tres niños afectados por el incendio en VES. Ellos tienen, siete, dos y un año respectivamente.

El INSN Breña informa a la población que tres niños afectados por el incendio en Villa El Salvador están siendo atendidos en nuestra institución.

- SJRS (7 años)

- SOG (2 años)

- NN varón (aprox. 1año)@RPPNoticias @canalN_ @atvmasnoticias @Minsa_Peru @larepublica_pe — Hospital del Niño (@INSN_oficial) January 23, 2020

12:09 m.: Representante de Osinergmin dijo que posiblemente se produjeron fisuras en las válvulas y pérdida de GLP en el vehículo por un problema en las vías.

Osinergmin: "El camión-cisterna no ha explotado. Probablemente por un problema de tránsito se hayan producido algunas fisuras en las válvulas y perdió GLP". La entidad autorizó al vehículo en setiembre del 2019. Su capacidad de transporte era de 2.500 galones de gas. @Lima_ECpe pic.twitter.com/qXNhXdgST9 — Oscar Paz Campuzano (@OscarPazC) January 23, 2020

12:05 m.: Hernán Huamán, vecino de Villa El Salvador, relató a El Comercio: “Lo que tengo puesto es lo único que me queda”.

Hernán Huamán escuchó un golpe afuera de su casa. Salió a ver qué pasó y se encontró con una "nube" de gas. Corrió a alertar a su familia y lograron escapar antes que el fuego destruya su hogar. "Lo que tengo puesto es lo único que me queda", me dijo. @Lima_ECpe pic.twitter.com/YKr34xa4Je — Juan Guillermo Lara (@JuanG_Lara) January 23, 2020

11:57 a.m: El comandante general de la PNP, José Lavalle dijo a El Comercio que existe una sospecha que la persona fallecida en el lugar de la explosión no sea el conductor del vehículo. Lavalle precisó que hasta el momento todo es materia de investigación.

Gral. PNP José Luis Lavalle indica que investigan versión de que el conductor de la cisterna habría escapado del lugar. @Lima_ECpe pic.twitter.com/791v2xVEum — Juan Guillermo Lara (@JuanG_Lara) January 23, 2020

11:42 a.m.: Aproximadamente 80 voluntarios del Cuerpo General de Bomberos atendieron la explosión en Villa El Salvador. Informa desde la zona María del Carmen Yrigoyen de El Comercio.

@Lima_ECpe 80 voluntarios de los @bomberosPE atendieron la explosión en Villa El Salvador, que ha dejado más de 50 heridos y al menos 2 muertos. pic.twitter.com/kESdKO7IoS — Maricarmen Yrigoyen (@mcyrigoyen) January 23, 2020

11: 39 a.m.: Desde la ciudad de Trujillo, el presidente de la República, Martín Vizcarra solicitó que se realice una investigación profunda sobre lo ocurrido. En otro momento, el mandatario se solidarizó con las personas afectadas y con sus familias. “Lo menos que podemos hacer es darles todo el apoyo en este momento tan difícil. Hay que investigar las causas porque así por así no se puede producir una explosión que ha generado la pérdida de vidas humanas”, declaró Vizcarra a la prensa.

11: 32 a.m.: El Ministerio de Salud informó que inmediatamente después que se reportó el siniestro en Villa El Salvador se activó el protocolo de emergencia en todos los hospitales del Minsa. El SAMU detalló que trasladó a un paciente varón al hospital María Auxiliadora, otro con quemaduras al Daniel Alcides Carrión, cuatro fueron referidos al Arzobispo Loayza, dos al Dos de Mayo, una paciente mujer con quemaduras al Hospital Kaelin y cinco al Almenara de EsSalud. Por vía aérea se trasladaron a siete pacientes al hospital Hipólito Unanue.

11:25 a.m: Representantes de Osinergmin confirman que el camión cisterna sí tenía los permisos para operar. Además, precisaron que el vehículo transportaba 2.500 galones de GLP. La empresa tiene que activar su plan de contingencia.

11: 16 a.m: El camión cisterna que impactó contra las viviendas en Villa El Salvador pertenecía a la empresa Transgas LG E.I.R.L. El Comercio se comunicó con un representante de la empresa quien se limitó a decir que cuentan con una póliza de seguro y están colaborando con las investigaciones.

11:09 a.m.: El alcalde de Villa El Salvador, Kevin Iñigo, declaró que investigarán el motivo de la existencia de desniveles en la avenida donde se produjo la explosión. De acuerdo al alcalde, la remodelación de la avenida se hizo en la gestión anterior, que estuvo a cargo de su hermano el exalcalde Guido Iñigo.





Kevin Iñigo, alcalde Villa El Salvador, dijo que investigarán por qué en la avenida de la explosión hay desniveles. Según él, la obra de remodelación de esta avenida se hizo en la gestión anterior, o sea en la de su hermano, el ex alcalde Guido Iñigo. @Lima_ECpe pic.twitter.com/nUs15JYw9y — Oscar Paz Campuzano (@OscarPazC) January 23, 2020





11:04 a.m: Llegan los primeros helicópteros de la PNP con los heridos al Hospital Hipólito Unanue. El Ministerio de Salud precisa que los pacientes recibirán atención especializada.

ACTUALIZACIÓN │ Arriban los primeros heridos trasladados por helicóptero al @HospitalUnanue, tras coordinación con la @fapperu y la @PoliciaPeru. Pacientes recibirán atención especializada. pic.twitter.com/ebsLXNyxgJ — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) January 23, 2020

10:55 a.m.: Óscar Paz de El Comercio reporta sobre las casas dañadas tras la explosión.





Estas son algunas de las casas dañadas por la explosión en Villa El Salvador. Hay gente que lo perdió todo. @Lima_ECpe pic.twitter.com/fs7NqUbvN3 — Oscar Paz Campuzano (@OscarPazC) January 23, 2020

10:50 a.m.: El Instituto Nacional de Salud del Niño solicita de forma urgente donantes de sangre y plaquetas para los menores de edad afectados por la explosión e incendio en Villa el Salvador, quienes están siendo atendidos en San Borja. Se pide que personas con buena salud, con más de 50kg de peso y más de 18 años se acerquen al Banco de Sangre en la Av. La Rosa Toro 1399 San Borja.

10:47 a.m: El director General del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), Ricardo Zopfi Rubio, confirmó la muerte de una menor de edad de los ocho niños que están siendo atendidos en el centro de salud. Los siete menores restantes tienen diagnóstico reservado. Se trata de una niña de 13 años quien no soportó la gravedad de las quemaduras. Con la muerte de la menor suman dos fallecidos por la tragedia en Villa El Salvador.

EN VIVO| Director del @insnsb_, Ricardo Zopfi, informa que de los 8 niños atendidos uno ha fallecido. Los 7 restantes tienen diagnostico reservado #TVPerúInforma pic.twitter.com/K4JwzbzGOE — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) January 23, 2020

10:47 a.m.: Desde el lugar de la explosión, Juan Guillermo Lara de El Comercio informa que según la versión de los vecinos la primera explosión habría ocurrido cuando una persona encendió una camioneta.

A 200m (aprox.) de donde inició la fuga de gas hay tres vehículos quemados. Según vecinos, el prender la camioneta ocasionó la primera explosión. @Lima_ECpe pic.twitter.com/yljB437fzh — Juan Guillermo Lara (@JuanG_Lara) January 23, 2020





10:46 a.m: Las autoridades informan que la PNP trasladará por helicóptero desde Villa El Salvador a un grupo de heridos a otros hospitales de Lima.

10:28 a.m: El comandante general de la PNP, José Lavalle, informó que todo el aparato del estado está en la zona de la tragedia para ayudar a los heridos y realizar la investigación de los hechos. Precisó que tienen desplegados en el lugar especialistas forenses, personal de investigación de incendios y de accidentes de tránsito.

10:19 a.m: Óscar Paz de El Comercio informa que en este momento los peritos de criminalística y los fiscales realizan el levantamiento del cadáver de la persona que falleció en la explosión. Se presume que sería el chofer del camión cisterna.

Peritos y fiscales trabajan en el levantamiento del cadáver de la persona que falleció en la explosión de Villa El Salvador. Sería el chofer del camión-cisterna que transportaba gas. @Lima_ECpe pic.twitter.com/iiC0qvpkZu — Oscar Paz Campuzano (@OscarPazC) January 23, 2020





10:16 a.m: Usuarios de redes sociales comparten videos donde se registra el momento preciso de la explosión del camión cisterna en Villa El Salvador.

Momento exacto cuando se origina la explosión y el trágico incendio en Villa El Salvador. pic.twitter.com/jbCk1sRVLy — Revista Lima Gris (@Limagris) January 23, 2020

10:16 a.m.: María del Carmen Yrigoyen de El Comercio informa sobre las últimas incidencias desde la zona del incendio. La Policía Nacional ha acordonado la zona y personal de salud está atendiendo las urgencias. El menor de los pacientes es un niño de seis años y el mayor de 70 años.

10:03 a.m: Óscar Paz de El Comercio reporta desde el lugar del accidente. Se presume que un desnivel en la avenida Pastor Sevilla habría sido la causa del accidente del camión cisterna.





Este es el desnivel que habría provocado la fuga de gas del camión cisterna y luego la explosión. Hay un fallecido y más de 30 heridos en Villa El Salvador.@Lima_ECpe pic.twitter.com/VqbTQ20C4e — Oscar Paz Campuzano (@OscarPazC) January 23, 2020

10:00 a.m: A través de un comunicado, Essalud informó que cuatro personas, entre ellas un niño, están siendo atendidas por quemaduras de segundo grado en más del 50% de sus cuerpos en el Hospital Uldarico Rocca de Villa El Salvador. Otras tres personas en la misma condición, fueron trasladadas al Hospital II Guillermo Kaelin de la Fuente de Essalud en Villa María del Triunfo.

09:57 a.m: El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que están monitoreando la calidad del aire para determinar el impacto generado por la emergencia ambiental.

#OEFA supervisa incendio de camión cisterna en #VillaElSalvador para determinar causas del hecho. Además, monitoreará calidad del aire para determinar el impacto generado por la emergencia ambiental. https://t.co/4Eq15rUN13 https://t.co/2l8C2RTGfv — Ministerio del Ambiente 🇵🇪♻️ (@MinamPeru) January 23, 2020

09: 49 a.m.: El comandante general de los Bomberos, Larry Lynch, aseguró que ya se controló la emergencia y eliminó el gas de la zona. Informa desde la zona Juan Guillermo Lara de El Comercio.

Larry Lynch, comandante general de los bomberos, aseguró que ya se controló la emergencia y eliminó el gas de la zona. @Lima_ECpe pic.twitter.com/jI10WffaM4 — Juan Guillermo Lara (@JuanG_Lara) January 23, 2020

09:42 a.m: El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que han iniciado la investigación del accidente de la cisterna de GLP en Villa El Salvador. De acuerdo a la institución se determinarán las causas y responsabilidades y el cumplimiento de las medidas de seguridad del vehículo. Osinergmin reveló que se trata de una unidad formal y con póliza de seguro vigente.





Osinergmin inició la investigación del accidente de la cisterna de GLP en Villa El Salvador, para identificar las causas y responsabilidades,así como el cumplimiento de las medidas de seguridad del vehículo siniestrado. Se trata de una unidad formal con póliza de seguros vigente. pic.twitter.com/LGApGMElJ5 — OSINERGMIN (@OSINERGMIN) January 23, 2020





09:35 a.m: En estos momentos personal del Minsa atiende a los heridos y afectados por el incendio en Villa El Salvador. Se han instalado carpas en la mz E lt 11 de la Av. Pastor Sevilla. Informe María del Carmen Yrigoyen de El Comercio desde el lugar.

@Lima_ECpe en la Av. Pastor Sevilla personal de @Minsa_Peru y @SisolSalud continúan atendiendo a los heridos de menor gravedad en carpas y casas pic.twitter.com/SJ5Kx1HVk8 — Maricarmen Yrigoyen (@mcyrigoyen) January 23, 2020

09:00 a.m: Seis niños resultaron con quemaduras y serán trasladados a Hospital del Niño de San Borja tras el incendio. El Ministerio de Salud confirma que hay 31 personas con quemaduras y afectadas por inhalación de humo.

#VillaElSalvador: 6 niños resultaron con quemaduras y serán trasladados a Hospital del Niño de San Borja tras #incendio. El @Minsa_Peru confirmó que 31 personas con quemaduras y afectadas por inhalación de humo serán derivadas a otros hospitales ► https://t.co/9dgRMTl4mW pic.twitter.com/FK6eLAIQ9P — Lima_El Comercio (@Lima_ECpe) January 23, 2020





08: 52 a.m: El COEN y los Bomberos logran extinguir el incendio e inician la remoción de escombros y acciones de búsqueda y rescate.

08: 42 a.m: El Ministerio del Interior informó que hay unas 8 unidades del Escuadrón de Emergencia Sur, 25 efectivos de SOES y dos unidades de Rescate de la Policía Nacional apoyan las labores de los Bomberos para atender el incendio código 3 en Villa El Salvador.

08:21 a.m: Sedapal informó a través de un comunicado que el personal de la empresa se ha puesto a disposición del Cuerpo General de Bomberos para apoyar con las labores de control y extinción del incendio. Además, informaron que se aumentó la presión de agua en la zona y se habilitarán los hidratantes cercanos a la emergencia.

08:11 a.m.: Se confirma la muerte de una persona, se presume que era el conductor del vehículo. Se habla de varios heridos y al menos ocho casas afectadas. Hay en este momento 15 unidades de bomberos en la zona.





🔴 VES: explosión de cisterna ocasiona #incendio. Se ha confirmado un muerto, varios heridos y al menos ocho casas afectadas.



Más de 15 unidades de @bomberosPE atienen la emergencia ►https://t.co/Aq8sjpeqn7 pic.twitter.com/tEXRUp2sLh — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) January 23, 2020

07:52 a.m.: El Cuerpo General de Bomberos brinda más detalles sobre incendio en el cruce de las avenidas Pastor Sevilla y Villa del Mar en el distrito de Villa El Salvador.

En estos momentos se reporta un incendio en el cruce de las avenidas Pastor Sevilla y Villa del Mar (Villa El Salvador). Pedimos a la población alejarse de la zona para facilitar el trabajo de los bomberos. pic.twitter.com/cTexcj7Ygo — Bomberos Perú (@bomberosPE) January 23, 2020

07: 49 a.m: El jefe de la IV Departamental Lima Centro de los Bomberos, Mario Casarreto, informó que el incendio fue catalogado con código tres.

ENLACE TÉLEFONICO| Incendio en Villa El Salvador. Mario Casaretto, jefe de la IV Departamental Lima Centro de los @bomberosPE informa que el siniestro fue catalogado con código tres y que se están realizando las coordinaciones con el @COENPeru para las cisternas de agua pic.twitter.com/y66zEUV4zD — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) January 23, 2020

07:41 a.m.: El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reporta que 13 unidades de bomberos trabajan en la extinción de incendio que se registra en Villa El Salvador. En ese momento se reportaron solo dos heridos, uno de ellos fue trasladado al hospital de VES.

#COENInforma

13 unidades de bomberos trabajan en la extinción de incendio que se registra en cruce de las avenidas Pastor Sevilla y Villa del Mar (Villa El Salvador). Al momento se reportan dos heridos, uno de ellos trasladado al hospital de VES. #COEN monitorea. | @bomberosPE pic.twitter.com/izVcHuAQ36 — COEN - INDECI (@COENPeru) January 23, 2020

¿Cómo actuar ante una fuga de gas?

El comandante de los bomberos, Mario Casaretto, recomendó a las personas a alejarse de sus viviendas o de donde se encuentren cuando sientan el olor a gas. Osinergmin recomienda, por su parte, evitar generar fuego alrededor y apagar de inmediato si hay alguno cerca. La chispa del encendido podría ocasionar un incendio o explosión. No se debe encender ni apagar la luz ni conectar o desconectar algún artefacto. Sigue leyendo

Sepa qué medidas de seguridad debe tener un vehículo para transportar GLP

El Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo de la Ley Nº26221 (Ley Orgánica de Hidrocarburos), señala en su capítulo 5 los requisitos que deben cumplir los camiones cisternas y otros vehículos para efectuar el traslado de este combustible. Sigue leyendo

En estos lugares puedes donar sangre para ayudar a los niños afectados por el incendio en Villa El Salvador

El director del Hospital del Niño de San Borja confirmó que la segunda víctima mortal del incendio de un camión de gas en Villa El Salvador es una adolescente de 13 años de edad, y que se requiere de más donantes que abastezcan el banco de sangre del nosocomio para ayudar a los demás niños afectados. Otros hospitales que requieren de donación de sangre para ayudar a los afectados del incendio son el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, Hospital Edgardo Rebagliati y el Hospital Guillermo Almenara. Sigue leyendo

Los requisitos para donar sangre para ayudar a los niños afectados por el incendio en Villa El Salvador

De acuerdo al Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre (PRONAHEBAS) del Ministerio de Salud, los requisitos para donar sangre son:

Edad de 18 - 55 años

Peso: 50 kilos (mínimo)

Gozar de buena salud

Responder a cuestionarios relacionados con su salud y someterse a un chequeo médico general: Signos vitales y Hemoglobina.

Responder a cuestionarios relacionados con su salud y someterse a un chequeo médico general: Signos vitales y Hemoglobina.

El Minsa pide, además, que quienes tengan una vida promiscua u oculten información se autoexcluyan para donar por el bien del paciente.

Se pide no haber tomado ningún medicamento (no se incluyen los anticonceptivos) y no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 24 horas.

No es necesario acudir en ayunas y se debe presentar el DNI.

Sigue leyendo

Incendio en Villa El Salvador: perros afectados por el fuego reciben apoyo de veterinarios | FOTOS

Un grupo de veterinarios llegó al lugar para brindar atención médica a los animales afectados por el fuego del incendio y explosión de un camión de gas en Villa El Salvador, debido a que algunos de ellos presentan quemaduras de segundo grado, según informó Canal N. Los dueños de estas mascotas piden la presencia de más veterinarios para que todos los animales afectados puedan recibir mejor atención. Algunos de los canes presentan daños en la vista y dificultad para respirar. Sigue leyendo