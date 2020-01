El Ministerio de Salud informó que hay al menos 20 personas que resultaron con quemaduras de gravedad tras el incendio originado por el impacto de un camión cisterna que transportaba gas, en Villa El Salvador. De ellos, 11 son menores de edad, 7 permanecen en el ISNSB San Borja y 4 en el Instituto Nacional de Salud de (INSN) Breña.

El doctor Zopfi Rubio, director general del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, refirió que se necesita donantes de sangre y plaquetas para menores de accidente en Villa El Salvador, quienes vienen recibiendo atención especializada. Los interesados pueden acercarse al centro de salud ubicado en la Av. La Rosa Toro 1399 San Borja.

“Es necesaria la donación de sangre para todo tipo de emergencias,sobre todo para pacientes quemados porque ellos tienen que pasar por varias operaciones por el sangrado que sufren”, precisó Rubio.

Las donaciones también se pueden hacer en los hospitales del Minsa y Essalud.

¿Cuáles son los requisitos para donar sangre?

Se estima que todos los años el Perú requiere 640 mil unidades de sangre donadas para cubrir la demanda existente en todo el sistema nacional de salud. Sin embargo, en el el 2018 se logró recaudar cerca de la mitad: 382.586, según información del Ministerio de Salud.

Por ello es importante recordar cuáles son los requisitos, restricciones, tiempos y procedimientos para la donación de sangre. Cada donante puede salvar tres vidas.

De acuerdo al Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre (PRONAHEBAS) del Ministerio de Salud:• Edad de 18 - 55 años• Peso: 50 kilos (mínimo)• Gozar de buena salud• Responder a cuestionarios relacionados con su salud y someterse a un chequeo médico general: Signos vitales y Hemoglobina.• Responder a cuestionarios relacionados con su salud y someterse a un chequeo médico general: Signos vitales y Hemoglobina.• El Minsa pide, además, que quienes tengan una vida promiscua u oculten información se autoexcluyan para donar por el bien del paciente.

Además, se pide no haber tomado ningún medicamento (no se incluyen los anticonceptivos) y no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 24 horas. No es necesario acudir en ayunas y se debe presentar el DNI.Es importante precisar que cada unidad de sangre es sometida a pruebas para descartar Sífilis, Hepatitis B, Hepatitis C, Sida (Hiv 1,2), Htlv I-II y Chagas.

Los hombres pueden donar cada tres meses y las mujeres cada cuatro meses. Este es el periodo en el que se recuperan los niveles de hemoglobina.

—¿Qué personas no pueden donar? —•

Diabéticos o hipertensos descompensados o sin tratamiento médico• Quienes sufren de afecciones cardíacas, renales, neurológicas (por ejemplo epilepsia), respiratorias o hematológicas• Quienes presenten conductas de riesgo tales como uso de drogas por vía intravenosa , entre otras.• Portadores de VIH, sífilis, hepatitis B, C, HTLV, enfermedad de Chagas u otra infección transmisible por la sangre.Impedimentos Temporales:• Resfriado• Embarazo• Ingesta de bebida alcohólica.

—¿Qué pasa si tengo un tatuaje o piercing?—

Toda persona con tatuajes o perforaciones en el cuerpo sí puede donar, pero después de un año de habérselos hecho. Esto debido a partir del año y con los estudios que se le hace a la sangre donada se puede detectar cualquier condición que pueda tener el donante a raíz de algún tatuaje o perforación.

—¿Cuánta sangre se extrae?—

Aproximadamente 450 cc, algo menos de medio litro. Un adulto posee en general un volumen de sangre cercano a los cinco litros. La cantidad de sangre que se extrae no produce ningún efecto negativo.

—¿Dónde se puede donar sangre?—

En los centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre autorizados:• Hospitales del Ministerio de Salud.• Hospitales de EsSalud• Hospitales de las Fuerzas Armadas, Policiales y privados.