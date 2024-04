Una familia está desesperada porque desde hace un día no tiene noticias de Imanol Eduardo Jesús Mejía Gonzáles, un menor de 15 años que desapareció en San Juan de Lurigancho.

El adolescente salió de su vivienda diciendo que iría al Centro de Lima con un amigo y después ya nadie tuvo noticias sobre él.

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado 20 de abril . Su madre ya se ha comunicado con sus amigos más cercanos del colegio, pero nadie conoce su paradero.

“Me he comunicado con sus amigos de colegio, él está en cuarto de secundaria, pero me dicen que no saben. Nadie sabe con qué amigo se ha ido ”, comentó la progenitora para este diario.

Denuncia policial de la desaparición del menor. Foto: PNP

La última vez que lo vieron tenía un polo y buzo de color negro, así como unas zapatillas de colores.