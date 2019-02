Alcalde de La Molina busca que no se construyan más casas en el distrito

El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, propuso que durante un periodo “transitorio” no se permita la construcción de viviendas en el distrito como medida para frenar el crecimiento poblacional y el caos vehicular.



En declaraciones al diario Gestión, el burgomaestre agregó que, con el mismo fin, tampoco aprobaría la ejecución de proyectos de construcción por 30 millones de soles, “heredados” de la gestión anterior, del ex alcalde Juan Carlos Zurek. Dicha propuesta deberá ser debatida en Concejo Distrital ante de ser aprobada. Aún no ha sido agendada.

“El distrito no da para más, no como espacio geográfico, sino por nuestro diseño urbanístico: para albergar personas, porque no tenemos las soluciones viales adecuadas. Cuando las haya, en 7 u 8 años más, bienvenida será toda inversión en nuevas viviendas. Nosotros les damos paso a todas las inversiones menos a eso. No (se construirán) más viviendas por un tiempo transitorio”, dijo.

No obstante, aclaró que sí permitirá la construcción de infraestructura vinculada a la cultura y el deporte. De hecho, en dos meses de gestión ha recibido propuestas de inversión por hasta S/ 43’000,000, en: el parque ecológico de La Molina (S/ 18’000,000), un centro cultural (S/7’000,000) y tres estacionamientos subterráneos (hasta S/ 18’000,000).

Para el presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), Rodolfo Bragagnini, la negativa de permitir nuevas viviendas estaría en contra de la ley y el derecho de los inversionistas que adquirieron terrenos para construcción. “El inversionista puede recurrir a Indecopi, el Poder Judicial o la Fiscalía, porque esto no es una jungla donde cada alcalde puede hacer lo que quiere”, declaró al citado medio.