Pierina Espinoza denuncia que tras quedarse sin línea telefónica sufrió el robo de S/25.000 de su cuenta bancaria de Interbank. Todo empezó cuando le llegó un mensaje a su celular de su operadora Movistar el 24 de noviembre donde le indicaban que se registró el cambio de su SIM Card.

“(Cuando llegó el mensaje) pensé que querían estafarme o hacerme algo. Yo la verdad nunca hago caso a estos mensajes de texto porque siempre te mandan un link o algo, nunca les hago caso. Yo no abrí el mensaje, lo dejé ahí. Después, como a las 8:30 de la noche se me fue la señal y le pregunté a mi mamá que también es Movistar y ella sí tenía señal”, contó a ATV Noticias.

“Muchas veces ha pasado que se te va la señal un rato y luego regresa, por eso lo dejé pasar”, añadió.

Usurpan identidad de mujer y sacan 25 mil soles de sus cuentas. Foto: ATV Noticias

Sin embargo, en ese momento que se quedó sin servicio telefónico, los ciberdelincuentes realizaron transferencias bancarias. “Yo traté de comunicarme con Movistar esa misma noche, pero por llamada no te hacen mucho caso y por mensaje me dijeron que lo habían reiniciado, pero no me regresó la señal”, indicó la agraviada.

Fue al día siguiente cuando les comunicó a sus compañeros de trabajo que no tenía señal, que uno de ellos la alertó sobre la modalidad de robo SIM swapping. “Es ahí que entré a mi cuenta Interbank y vi los tres movimientos de S/10 mil, S/10 mil y S/5 mil”.

Tras tomar conocimiento del inusual movimiento bancario, la agraviada se dirigió al banco y a la comisaría para denunciar el hecho

“Llamé para cancelar la tarjeta, hacer mi reclamo por movimientos no reconocidos. En la comisaría me pidieron la impresión de los movimientos, entonces voy al banco, pero no me la dan. Supuestamente han ingresado la solicitud para que me den la impresión, pero hasta ahora no se han comunicado conmigo”, manifestó.

En otro momento, Pierina Espinoza precisó que en la agencia Movistar le indicaron que una persona se hizo pasar por ella, suplantó su identidad, y adquirió un chip con su mismo número en el Plaza Vea de El Agustino, pese a que ella vive en Comas.

