La aplicación fue desarrollada durante la Hackathon, competencia organizada por este Diario y la UTP donde los participantes, quienes son alumnos y egresados de dicha universidad, crean un producto que contribuye a solucionar una problemática social. Los equipos tuvieron 48 horas para idear y desarrollar su proyecto.

Ganadores de la Hackathon organizada por El Comercio y la UTP. / JOEL ALONZO

La aplicación

El grupo conformado por Pryscila Flores, Gerardo Quispe, Luis Melgarejo y Rodrigo Berrios obtuvo el primer puesto en la cuarta edición del concurso. Ellos diseñaron un aplicativo que permite a los usuarios denunciar el incumplimiento de obras en los distritos, generando así un empoderamiento ciudadano y alertando a los municipios.

De esta manera, los vecinos pueden exponer aquellas obras que quedaron inconclusas, sin necesidad de procedimientos tediosos de reclamo. Además, su diseño amigable promueve la participación de más personas. Los mismos usuarios son los que toman fotos y publican sus quejas de manera sencilla y rápida.

Prototipo de la app en su versión para celular 1 / 2 Prototipo de la app en su versión para celular 2 / 2

Los creadores compartieron qué fue lo que los motivó a crear esta app. “Parece que el Estado tuviera mecanismos de reclamo solo para funcionarios públicos, no para todas las personas”, dijo Pryscila Flores.

Por otro lado, Luis Melgarejo mencionó que decidieron solucionar un problema mediante la participación ciudadana. “Este trabajo me ha ayudado a darme cuenta de cómo está la situación del país”, confesó.

Prototipo de la app en su versión para computadora

Gerardo Quispe señaló que fue todo un reto crear el aplicativo pues debían hacerlo en tan solo 48 horas. “Siento que he aplicado todo lo que he aprendido en la universidad, eso me llena de mucha satisfacción”, agregó.

Por su parte, Rodrigo Berrios enfatizó en su emoción por haber desarrollado este proyecto junto a sus compañeros. “Conversando y discutiendo las ideas, logramos quedar en el primer lugar. Siento mucha nostalgia porque es la última vez que participaré en esta competencia”, dijo.

Pryscila Flores 1 / 4 Luis Melgarejo 2 / 4 Gerardo Quispe 3 / 4 Rodrigo Berrios 4 / 4

Presentación

El 6 de enero, el equipo realizó una exposición de su proyecto en las instalaciones de El Comercio. En representación de este Diario, Mario Cortijo recibió a dos entidades interesadas en escuchar sobre el potencial de la aplicación: el Instituto APOYO, organización con más de 30 años de experiencia en el diseño de programas educativos; y el Consejo Privado de Competitividad, iniciativa que busca contribuir al desarrollo del país.

LEER TAMBIÉN: Los problemas económicos también preocupan a los jóvenes peruanos

Gabriel Ortiz Zevallos, presidente del Instituto Apoyo, comentó que, junto al Centro de Competitividad, venían pensando en el desarrollo de una aplicación similar. “Tenemos un gran interés en este proyecto porque coincidimos en la necesidad de encontrar maneras para vigilar que el dinero público se invierta de buena manera”, sostuvo.

Además, resaltó que es necesario encontrar mecanismos donde la ciudadanía pueda canalizar su indignación hacia una acción más útil. “Hay que parar ese círculo vicioso de frustración para que más peruanos tengan servicios de calidad”, añadió.

Presentación del proyecto El grupo ganador de la cuarta edición de la Hackathon expuso frente a entidades interesadas en el potencial de su aplicación. 1 / 3 Presentación del proyecto El grupo ganador de la cuarta edición de la Hackathon expuso frente a entidades interesadas en el potencial de su aplicación. 2 / 3 Presentación del proyecto El grupo ganador de la cuarta edición de la Hackathon expuso frente a entidades interesadas en el potencial de su aplicación. 3 / 3

Leandro Mariátegui, decano de la Facultad de Ingeniería de la UTP, también estuvo presente. Resaltó el grado de preparación de los chicos y todos los recursos que utilizaron, especialmente por haber trabajado bajo presión durante 48 horas.

Los mencionados concluyeron que los ganadores de la Hackathon lograron hacerle frente a un problema real y plantearon alternativas para mejorar la productividad del país. Invitan a que más jóvenes puedan involucrarse en espacios donde contribuyan a desarrollar y fortalecer una ciudadanía activa.