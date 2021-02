Conforme a los criterios de Saber más

El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, dio detalles de cómo se desarrollarán las clases escolares durante el 2021. En la conferencia de prensa realizada ayer, junto a la premier Violeta Bermúdez y el ministro de Salud, Oscar Ugarte, confirmó que el 15 de marzo empiezan las clases virtuales hasta el 15 de abril.

Al respecto, indicó que, dependiendo de la situación epidemiológica de nuestro país, el Ministerio de Educación (Minedu) evaluará en la quincena de abril un posible retorno a clases presenciales.

“Se ve a países que ya han retornado a clases. De hecho, la prioridad es que estas sean presenciales por múltiples razones que tienen que ver con un énfasis en los aprendizajes, evitar la inequidad e interrupción de estudios”, dijo Cuenca.

Retorno a las aulas

El retorno a clases presenciales deberá ser “seguro, flexible, gradual y voluntario”, dijo Cuenca. Para ello, el Minedu plantea una estrategia que incluya un conjunto de decisiones intersectoriales e intergubernamentales.

Se tendrá que identificar los distritos del país en los que se pueden abrir algunas escuelas. Para ello, se escuchará la opinión del Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y se contará con el apoyo de los gobiernos regionales y de las comunidades.

Con relación a esto, el presidente de la Coordinadora Nacional de Padres y Apafas del Perú, Edgar Trejo Cuentas, comentó a El Comercio que los padres de familia saben que por el momento no se van a dar las condiciones epidemiológicas para el retorno a las clases presenciales.

El ministro Ricardo Cuenca mencionó que el retorno a clases deberá ser “seguro, flexible, gradual y voluntario”. (Foto referencial / Archivo GEC)

“En primer lugar, los hospitales no tienen la capacidad para atender si nuestros niños, por las clases presenciales, se infectan con coronavirus. No hay médicos para que puedan atender a tanta cantidad de niños que hay a nivel nacional. Además, no hay oxígeno y el Minedu no garantiza esta atención médica”, aseguró Trejo.

También mencionó que volver a clases presenciales sería poner en riesgo la vida y salud de los niños, profesores y auxiliares. “Sería llevar el contagio a casa, contagiar a la familia, abuelos y tíos”, aseguró.

Trejo indicó no se han tomado las acciones necesarias para garantizar un retorno seguro a clases . “Con todo este tema de las vacunas estamos indignados. Hemos perdido cualquier confianza o credibilidad ante las autoridades de nuestro país. Eso es lamentable”, mencionó.

Esta asociación demanda la continuidad de clases virtuales. Para ello, el Estado debe garantizar la educación pública gratuita y de calidad. “Deben dotar de herramientas tecnológicas como tablets o celulares de alta gama con conectividad a internet gratuito, tanto para los escolares como para los maestros”, indicó.

La Coordinadora Nacional de Padres y APAFAS del Perú pide al gobierno completar la entrega de tablets. (Foto: Minedu)

El Minedu, según Trejo, debería avocarse a completar la entrega de las tablets, ya que solo se ha entregado el 60% de estas. “Pedimos a las autoridades que no se metan con nuestros niños porque ellos ahorita están en una situación muy vulnerable”, enfatizó.

Traslados

El año pasado, a raíz de la pandemia, el Minedu dispuso que los padres de familia puedan trasladar a sus hijos de colegios privados a públicos. El ministro Ricardo Cuenca mencionó que, durante el 2020, alrededor de 110 mil niños pasaron de la educación privada a la pública.

Mencionó que este año se espera una cantidad similar de traslados de alumnos, pero los números exactos se tendrán después del proceso de matrícula. “La matrícula regular se cierra el 5 de marzo y el 16 de abril la extraordinaria. Ahí tendremos un número”, aseguró Cuenca.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril), Edgardo Palomino, señaló que el número de estudiantes que migrarían de escuelas privadas a públicas sería aún mayor al registrado el año pasado.

El Minedu asegura que se conocerá el número de alumnos trasladados del colegio privado al público a partir del 16 de abril. (Foto: Minedu)

“Es todavía incierto porque los procesos de matrícula en la mayoría de los colegios privados aún no han terminado. Lamentablemente el padre de familia, en la presencialidad, ha esperado el último momento para matricular a su hijo. Ahora en la virtualidad eso se ha incrementado con la incertidumbre del padre frente a esta segunda ola de contagios por COVID-19”, indicó.

Palomino aclaró que el proceso de matrícula está lento. “A estas alturas ya deberíamos tener al 70% de los alumnos matriculados sobre las vacantes disponibles. En este momento tenemos solo al 55-60%”, dijo.

Respecto a la deserción escolar, el presidente de Acopril señaló que el nivel de educación más afectado ha sido el inicial, ya que los padres, equivocadamente, no lo consideran importante. “Es la etapa más importante de la educación básica regular”, aseguró Edgardo Palomino.

Presupuesto para los colegios

El ministro Ricardo Cuenca anunció que se destinaría presupuesto para el mantenimiento de las instituciones educativas y la adquisición de mascarillas y protectores faciales para alumnos y docentes para el posible retorno a clases.

Precisamente hoy se promulgó el Decreto de Urgencia N° 021-2021, que dicta medidas extraordinarias para el reinicio progresivo del servicio educativo presencial y semipresencial en el año 2021.

En esta norma se precisa que se instalarán estaciones de lavado de manos en las instituciones educativas públicas con la finalidad de facilitar las condiciones adecuadas de salubridad en las escuelas. La inversión para este proyecto asciende a S/ 37´831.200 millones.

El Ministerio de Educación ha destinado S/ 37´831.200 millones para la instalación de estaciones de lavado de manos en colegios públicos. (Foto referencial / Alessandro Currarino / Archivo GEC)

Asimismo, se autorizó la transferencia de S/ 78´901.865 millones a los gobiernos regionales para que adquieran y distribuyan mascarillas y protectores faciales a los estudiantes y al personal de la comunidad académica.

Ante esto, el presidente de la Coordinadora Nacional de Padres y Apafas del Perú, Edgar Trejo, dijo que, a pesar de tener estos implementos de bioseguridad, en las instituciones educativas no se va a respetar el distanciamiento social requerido. “En el 2019 se terminó con 35 a 40 alumnos por aula, ahora [por los protocolos] debería haber máximo 15 niños. Entonces ¿a dónde ira el resto de las estudiantes si no hay aulas ni infraestructura? Esto es jugarse la salud de los niños”, precisó.

Por su parte, el presidente de la Acopril, Edgardo Palomino, señaló que el Ministerio de Educación debería aprovechar las clases virtuales para darle un mantenimiento general a los colegios públicos.

“Definitivamente [no sería suficiente el presupuesto]. Están gastando la plata que no deberían gastar. Deben aprovechar en refaccionar los colegios públicos que lo necesitan de urgencia. Están haciendo las cosas al revés”, aseveró.

Vacunación de maestros

Por último, el ministro de Educación mencionó que se ha trabajado en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa) para incluir a los profesores en el padrón de vacunación contra el COVID-19.

“Como sucede en otros países de la región como Argentina, Chile, Colombia, México, Uruguay o España, el cuerpo de docentes y el personal de las instituciones sigue siendo prioritario”, señaló en conferencia el ministro Cuenca.

Precisó que las listas de las personas que serán vacunadas en cada fase deben ser corroboradas por la Contraloría General de la República. Posteriormente, según el cronograma de llegada de las vacunas, se podrá tener fechas exactas.

