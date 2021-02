Conforme a los criterios de Saber más

Con la manga remangada, su cartilla de vacunación en la mano y un semblante que reflejaba su emoción -que se notaba a pesar de llevar puesta la mascarilla- Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), posó para los reporteros gráficos que lo esperaban a su salida del Hospital Dos de Mayo el pasado 9 de febrero, día en que inició el proceso de vacunación en el Perú tras la llegada de un primer lote de dosis de Sinopharm.

Tras convertirse en uno de los primeros peruanos en recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19″ en el país, Valverde señaló que tanto él como sus colegas “han visto a lo largo de 11 meses a compañeros que han caído por el COVID-19″ y que a pesar de que se trata de un trabajo arduo y sacrificado, “los intensivistas tenemos ahora muchas más ganas de continuar”.

Tan solo seis días después de esas declaraciones, ayer, la vicepresidenta de Sopemi, Rosa Luz López, informó a la ciudadanía que Valverde fue diagnosticado con el coronavirus.

“El doctor Valverde está en casa, en cuarentena, se encuentra estable en este momento. Tiene que cuidar de su familia que también está contagiada”, indicó.

Traición y decepción

En breve diálogo con El Comercio, el presidente de la Sopemi narró cómo se encuentra, los cuidados que está teniendo y también su indignación por las últimas revelaciones sobre la famosa lista de 487 funcionarios que se vacunaron.

“Estoy con todas las molestias propias de la enfermedad, eso sí, alejado de mi familia. Sin embargo, las últimas noticias que han salido a la luz no ayudan a mi recuperación. Creo que ya necesitaba descansar, estaba exhausto. Ya no daba para mas, por eso ahora solo quiero descansar”, contó Valverde.

Asimismo, dijo sentirse muy decepcionado tras enterarse de que cientos de funcionarios recibieron la vacuna mucho antes que el personal de salud que combate el virus en primera línea. Calificó de “traición” lo hecho por las autoridades de Gobierno, quedando así demostrado las verdaderas razones de la demora en reforzar la atención primaria y las UCI.

“Estoy muy decepcionado por todo lo que está pasando con nuestras autoridades, muchos amigos, maestros y colegas. He sentido una gran puñalada que ha atravesado mi alma al enterarme de que habían sido vacunados, mientras que nosotros, los intensivistas, seguíamos expuestos a este maldito virus todos los días, y no solo nosotros, sino también nuestras familias”, manifestó.

Precisamente por este motivo, Valverde busca descansar un breve tiempo y recuperarse pronto para poder retomar con fuerza su labor en UCI, ahora, más que nunca, ya que ahí se encuentran en verdad las personas cuya atención necesita ser priorizada. Valverde dijo haberse dado cuenta que el Gobierno nunca se preocupó como es debido en ellas. “De la mano de Dios espero pronto volver a mi UCI, con mis pacientes”, sostuvo.

Vale precisar que Valverde ya no recibirá la segunda dosis de la vacuna de Sinopharm a fin de mes, como se estimaba, sino que dará luego de tres meses debido a que contrajo el virus.

Falta de capacidad operativa

En una entrevista anterior con este Diario, Valverde detalló que el personal intensivo de los distintos establecimientos de salud del país son insuficientes, están en enorme riesgo y tienen cada vez más trabajo.

“Estamos fuera de nuestra capacidad operativa, estamos trabajando en más de dos lugares y no hay posibilidad de tener mayor recurso humano. Tener más horas de trabajo es imposible. Es por eso que no estamos solicitando más camas UCI, ya que no hay lugar donde colocarlas y menos el recurso humano que las pueda operativizar”, dijo el pasado 26 de enero.

Como alternativa, el médico propuso que se intervengan las camas de hospitalización y se les instale sistemas de alto flujo para poder hacer una contención adecuada del paciente crítico que requiere ingresar a UCI.

Precisó también esta segunda ola ha cambiado un poco el grupo etario, son las personas de entre 30 y 40 años los más perjudicados. Una de las explicaciones, refirió, es que el adulto joven es una persona muy expuesta, que ha tenido mucha participación en las actividades laborales en estos meses y en reuniones, conglomerados, ha tenido mucha carga viral.

“Es un grupo que no se ha protegido muy bien, que se ha sentido seguro por la orientación de la primera ola que estaba más inclinada a favor del adulto mayor, y creo que se han relajado los cuidados primarios. Eso es lo que podemos presumir ahora”, explicó.

Dormir con una mascarilla

El Comercio conversó con Jesús Valverde desde el inicio de la pandemia. Cuando todos empezaban a adaptarse a lo que se denominó la “nueva normalidad”, el médico intensivista narró cómo era su día a día, bajo la lucha sin cese contra el coronavirus. A continuación recordamos aquella crónica:

Jesús Valverde Huamán lleva ya 21 años como doctor especialista en medicina intensiva. En diálogo con El Comercio cuenta que parte de la rutina de un médico de su especialidad es el trabajo de guardia, es decir, trabajar de 12 a 24 horas en un establecimiento de salud y luego hacer lo mismo en otro. En su caso, él labora en la Clínica San Pablo y en el Hospital Dos de Mayo.

“La Unidad de Cuidados Intensivos es el corazón del centro de salud. Nosotros somos especialistas en pacientes graves o potencialmente graves. Debido a la falta de médicos intensivistas todos trabajamos en dos sitios. Incluso hay algunos que lo hacen en tres”, indica.

Desde que llegó el COVID-19 al Perú, Jesús y su esposa, quien comparte también la misma profesión, evitan hablar del trabajo en casa y tratan de concentrarse en compartir momentos con sus tres hijos, dos de ellos aún niños. Sin embargo, cuando llega la noche, a Jesús le cuesta dormir debido al temor que siente de poder contagiar a los suyos.

“El área de UCI de la clínica recibe varios pacientes con el COVID-19. A pesar de contar con el equipo médico de seguridad y cumplir con el protocolo de higiene el temor no se va. Han habido ocasiones incluso que he dormido con mascarilla por temor a contagiar a mis seres queridos”, recuerda.

Tal es el nivel de estrés y preocupación de un médico que se enfrenta al coronavirus que en el caso de Jesús lleva el trabajo a la casa. Mientras su familia duerme, él revisa una y otra vez los casos de los pacientes para encontrar la forma de mejorar sus estados de salud.

“Cuando un paciente entra a UCI no solo entra él, entra una familia completa. Su dolor es el dolor de todos sus familiares. Las personas a veces piensan que los médicos tenemos el corazón duro después de ver tanta muerte y dolor. Se equivocan, hacemos hasta lo imposible por salvar al paciente y si no lo logramos es un gran pesar darle esa noticia a la familia”, expresa.

Jesús precisa que las unidades de cuidados intensivos han cambiado para siempre con esta pandemia. Se ha incrementado tanto el temor de contagio que se han modificado los protocolos de bioseguridad, de manejo del paciente, del trato al familiar, entre otros aspectos. “Nada volverá a ser como antes”, dice.

