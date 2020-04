Esta mañana falleció el brigadier PNP David Rodríguez Reyes en la clínica Maison de Santé, horas después de que su esposa, quien clamó por ayuda en un video enviado a este Diario, fuera internada en el mismo centro. La mujer tenía tos, dolor de cabeza, fiebre, entre otros malestares.

El brigadier Rodríguez Reyes (cuya publicación de su identidad fue autorizada por su hija Krystell Rodríguez) estuvo internado desde el pasado jueves 9 con un cuadro de neumonía atípica.

Al respecto, el doctor Mario Suarez Lazo, director médico de la Clínica Maison de Santé, informó que el deceso del brigadier fue por “una neumonía por COVID positivo con disfunción multiorgánica [la enfermedad atacó a diversos órganos]”. “El paciente estuvo en cuidado intensivos, nos hizo una hipertermia terrible [fiebre], o sea, una temperatura constantemente alta, que no bajó con nada. Hizo también trastornos de coagulación [se refiere a que ante una lesión no hay manera de reducir el sagrado]. Eso es lo que me informaron los intensivistas en la mañana”, precisó.

El deceso del brigadier ocurrió alrededor de las 6 de la mañana de hoy sábado 18. Fue entonces que el personal de la clínica le comunicó la noticia a su esposa. Ella había sido trasladada a las 9:30 de la noche de ayer desde el Hospital Nacional PNP Augusto B. Leguía.

La hija de ambos, Krystell Rodríguez, ahora teme por la salud de madre y contó que el traslado fue posible luego de que se quejara con un coronel, de quien no conoce el nombre, al ver cómo un capitán de la policía –enfermo- era trasladado en una ambulancia, pese a que llevaba menos tiempo esperando que su mamá.

“Yo le dije al coronel que me parecía un insulto que se privilegiara a ese capitán sobre la vida de mi mamá, que había estado esperando más de 24 horas. [Si no se lo decía] no terminaban de gestionar que mi mamá saliera esa noche”, denunció.

Por su parte, el doctor Mario Suárez precisó que la señora Teresa Franco ya está hospitalizada y que su mayor preocupación es la salud de sus hijos, pues teme puedan tener el coronavirus.

En ese sentido, señaló que el área de epidemiología de la clínica, como parte de su protocolo, monitoreará la salud de los parientes del fallecido brigadier y que le informarán sobre ello a Teresa Franco para que esté tranquila.

Antes de la muerte del policía, la familia de David Rodríguez alertó que desconocía los resultados de la prueba de descarte que se le realizó al brigadier. Ahora, cuando ya falleció, esta información sigue sin conocerse pese a que han pasado 10 días desde que se hizo el hisopado, según denunció Krystell Rodríguez.

La primera prueba que se le realizó al agente fue la prueba rápida el 3 de abril, en la comisaría de La Victoria, cuyo resultado salió negativo; y la segunda, molecular, el 8 en el Hospital Central de la Policía Nacional del Perú.

Sobre el tema, el doctor Mario Suarez indicó que tampoco habían podido conseguir esa información en la data del Ministerio de Salud. Sin embargo, añadió que en este caso lo que manda es el cuadro clínico del brigadier, es decir las características de la enfermedad que padeció, por lo que para la Maison de Santé falleció por coronavirus.

*El Comercio mantiene acceso libre al contenido sobre el COVID-19

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

VIDEO RELACIONADO

Japón: 3 lecciones que deja la segunda ola de contagios de coronavirus en la isla de Hokkaido

Japón: 3 lecciones que deja la segunda ola de contagios de coronavirus en la isla de Hokkaido