La guerra contra el coronavirus que lidia el Gobierno se sustenta en una estrategia de martillazos. El primero obligó a los peruanos a quedarse en casa; el segundo, a salir a comprar según el sexo. Ahora, con 5.256 contagiados y 138 muertos, empezará uno que incluye la vigilancia por antenas de celulares. Farid Matuk, del Grupo Prospectiva del Ministerio de Salud, es una de las cabezas tras estas medidas.

—¿Por qué no funcionó la salida por género?

El presidente Vizcarra señaló que se hará una revisión a partir de la próxima semana. Yo fui uno de los que recomendaron que se intercalaran las salidas porque creía que era una forma de combatir al patriarcado. Creo que me equivoqué. En las actuales circunstancias, mejor hubiera sido cuatro días para mujeres y dos para varones, dada la realidad del patriarcado. Lo que queda es darle una tregua y hacer una estructura diferente.

— ¿Cómo se definirán las nuevas estrategias?

Se ha formado un comité de científicos sociales para que no solo hagan recomendaciones en torno a cómo reducir aforo de locales, sino tratar de entender por ejemplo la ‘locura’ del papel higiénico y cómo mucha gente va al mercado solo porque quiere ‘tomar aire’. Hablamos de un tema de salud mental. La primera reunión del grupo será este sábado. Elaborarán recomendaciones que serán analizadas el domingo por el presidente a fin de que se tomen acciones pertinentes.

— Mencionó que hay que dar una tregua al patriarcado, pero los casos de violencia de género siguen.

Lo ideal es tener una franja COVID-19 como franja electoral, donde se difundan temas de violencia de género dentro del hogar, higiene al regresar de la calle, cómo organizarse para las compras, cómo atender a los niños, etc. Tenemos la parrilla de radio y televisión básicamente igual, no ha cambiado pese a que hay una situación de estrés muy fuerte en los hogares.

— ¿Hay estimaciones sobre cuántos contagiados habrá en el país? Al inicio se llegó a hablar incluso de 20.000…

La primera tarea que nos dieron fue identificar dónde estaba el cuello de botella más insalvable. Son cuatro umbrales: identificación de casos, camas de hospitalización, camas de cuidados intensivos (UCI) con ventiladores mecánicos y manejo de cadáveres. Para lo primero compramos pruebas rápidas, camas de hospital sí hay y, como en el Perú nos estábamos preparando para un terremoto, hay protocolos de manejo de cadáveres, ese no es un cuello de botella como sí se vio en Ecuador. Entonces, el problema son las camas de UCI. Había 100 disponibles al inicio de la epidemia y hasta ayer había 504 exclusivas para COVID-19. No tenemos más por décadas de descuido de la salud pública. Nuestro punto más débil son las camas de UCI. El martillazo tiene como objetivo que no las saturemos, porque lo que no se quiere es decirle a una persona que tiene que ir a UCI: “Disculpe, no hay” porque va a morir. Quien entra a UCI tiene un 50% de probabilidad de salir con vida.

— ¿Cuándo llegaríamos a ese tope?

Se estima que en algún momento en la última semana de abril tengamos el paciente 504 en camas UCI. Ahí estaríamos saturados y tendríamos que empezar a bajar los casos. Lo que no queremos es que aparezca un paciente 505 y decirle que el Estado no lo puede proteger.

— ¿En las siguientes semanas viene un incremento significativo de casos?

Sí, y ya lo dijo el ministro de Salud, Víctor Zamora. Pero el pico que nos interesa son los 504 casos en UCI. Si detrás hay 1.000 hospitalizados o 10.000 positivos, no es problema. Ayer Pilar Mazzetti [jefa del Comando COVID-19] dijo que se están haciendo esfuerzos para incrementar las camas UCI con ventilación mecánica.

— ¿Qué es el martillazo tecnológico que se ha anunciado?

Se ha solicitado a las operadoras información sobre cuántos teléfonos existen alrededor de las antenas de celulares para monitorear aglomeraciones. La semana pasada, se hizo un piloto para Lima y funcionó. Por ejemplo, se identificó que en un mercado del Rímac a las 8 p.m. había 426 celulares y al mediodía, más de 7.000. Hoy [ayer] y mañana viernes [hoy] se hará una línea base y desde el lunes se aplicará en el ámbito nacional. Las operadoras enviarán la información cada hora al MTC y este al Minsa y al Mininter para la intervención oportuna.

— ¿Se están tomando en cuenta que entramos a una temporada con incremento de enfermedades respiratorias?

El SIS ha enviado un histórico de dos años que va a permitir hacer una línea base de cuanto es habitualmente las enfermedades respiratorias. Con eso se hará una línea base de cuantas neumonías esperaríamos en estas fechas. Lo que se va a encontrar es posiblemente un desalineamiento de los fallecimientos clasificados erróneamente.

— ¿Qué estrategias se aplicarán en zonas rurales?

En estas zonas no tenemos evidencias de que estén concentrados los casos. En las zonas rurales del país el virus no ha entrado. En Loreto, por ejemplo, los casos están concertados en la provincial de Maynas.

— ¿Qué sigue tras el estado de emergencia?

Se planea que cuando se levante la cuarentena domiciliaria, se pase a una cuarentena provincial. Si alguien quiere viajar a Puno, por ejemplo, donde hay un solo caso, va a tener que pasar su cuarentena de 15 días como los peruanos que están viniendo del exterior. En Wuhan les ha tomado 70 días que les levanten la cuarentena provincial.

— ¿Estas medidas adicionales cuánto tiempo más durarían?

En la poscuarentena se van a establecer un conjunto de normas de prevención. Cuando pasemos la campana de contagios y se levante la cuarentena domiciliaria, tendremos el incendio controlado, pero para que se apague totalmente tardará al menos 90 o 100 días.

— Lo que el presidente llama una nueva normalidad...

Claro, por ejemplo, las combis no pueden ser un servicio de transporte porque es el escenario ideal para la transmisión. En otros países se ha instaurado que los ómnibus lleven máximo cinco pasajeros de pie. Lo que habrá en el Perú será un nuevo tejido social.

