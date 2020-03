La incidencia del coronavirus avanza a un ritmo sostenido en el país. A la fecha, se han registrado cinco fallecidos y 363 casos confirmados del COVID-19 en Lima Metropolitana y otras 12 regiones, según estadísticas del Ministerio de Salud (Minsa). La mayoría de pacientes está bajo aislamiento domiciliario, 31 están hospitalizados y otros cinco reciben tratamiento en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

Los casos nuevos detectados por días aumentaron especialmente en la última semana, luego de la entrada en vigencia del aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno. Desde el lunes 15 –fecha del inicio de la cuarentena–, los casos totales se multiplicaron casi cinco veces. El mayor incremento fue reportado el 19 de marzo, cuando pasaron de 145 a 234 en un solo día. Ayer, se registraron 47 nuevos contagios.

Le evolución de los casos de COVID-19 en Perú. (Infografía: El Comercio)

La cifra de infectados por coronavirus aún está por debajo de los niveles más altos registrados en Sudamérica, como Brasil (1.128 casos), Ecuador (787) o Chile (632); sin embargo, la curva de contagio es más pronunciada. Luego de 16 días de la confirmación de la presencia de la enfermedad, los 363 casos contabilizados en el ámbito local superan lo observado en aquellos países durante el mismo período. En Chile, donde el primer caso apareció el 3 de marzo, se reportaron 238 y en Brasil, 77.

Cuesta arriba

El Perú se encuentra en una fase de transmisión comunitaria: el virus está en el ambiente y se reportan más casos locales, a diferencia de las etapas previas cuando el contagio se daba entre personas que viajaron al exterior y sus contactos directos.

Se espera que el nivel máximo de expansión local del COVID-19 llegue a fines de marzo. Leslie Soto, infectólogo del Minsa, explica que ahora están apareciendo los infectados previos a la cuarentena y la cifra aumentará a medida que se tenga una mayor disponibilidad de exámenes. “Las personas que han estado asintomáticas o con síntomas más leves han sido portadoras de la enfermedad y han contagiado a los más susceptibles”, detalla.

El rastro del coronavirus en el Perú. (Infografía: El Comercio)

Esta opinión es compartida por Juan Astuvilca, decano del Consejo Regional III Lima del Colegio Médico del Perú, quien advierte que habría un subregistro de casos. “Las proyecciones no se pueden hacer para mucho tiempo, sino cada mes. A fines de marzo, deberíamos tener unos 10 mil casos, siempre y cuando lleguen de manera oportuna las pruebas de diagnóstico”, apunta.

Las investigaciones señalan que más del 80% de afectados por el coronavirus desarrollan síntomas leves, pero un 10% requiere hospitalización y un 5% hará uso de ventiladores mecánicos o estará en cuidados intensivos. Si se llegara a los 10 mil infectados, se necesitarían aproximadamente 500 de estos equipos.

Astuvilca dice que la capacidad instalada de camas en las UCI de los hospitales bordea el mismo número, pero habría solo 224 ventiladores mecánicos disponibles. “Definitivamente nuestro sistema de salud estaría en riesgo”, afirma.

Soto resalta la importancia de adoptar acciones preventivas como el aislamiento social. “No queremos que lleguen tantos pacientes como está ocurriendo en Italia, donde no hay tantas UCI y tienen que decidir quiénes van a vivir y quiénes no. No queremos llegar a esa situación”, opina.

