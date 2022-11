Esta mañana, los pescadores de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa, Aucallama y Chancay, distritos afectados por el derrame de petróleo en la refinería de La Pampilla, del pasado 15 de enero, marcharán por las calles del Centro de Lima para exigir al Estado tomar acciones porque no se están realizando la indemnización acordada con la empresa Repsol.

“La empresa no está cumpliendo con las obligaciones suscritas en febrero porque se basan en que el Ministerio del Ambiente no prorrogó el estado de emergencia ambiental. Hasta la fecha solo se han abonado 6 de los 9 pagos establecidos”, precisó Raúl Yaqua, abogado de los pescadores, comerciantes, sombrilleros y más afectados de Ancón.

En el comunicado, los pescadores exigen a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que gestione con las autoridades marítimas correspondientes, en el plazo más breve, elaborar los informes técnicos que determinen el plazo de afectación ambiental y del ecosistema para establecer la compensación económica.

Comunicado de las asociaciones de pescadores afectados por el derrame de petróleo.

Según anunciaron, en esta marcha estarían presentes al menos 20 asociaciones de pescadores artesanales de los distritos afectados; sin embargo, algunos grupos desistirían de participar de la marcha.

Controversia

Luis Díaz, pescador de Aucallama, dijo a El Comercio que un grupo de los agremiados habrían decidido dejar de recibir los adelantos de pagos hasta que se determine en cuánto tiempo se recuperará la flora y fauna del litoral.

“Hay una desorganización. No todas las asociaciones están recibiendo los pagos, otros no se dan a tiempo y no sabemos cuándo vamos a volver a trabajar. El Estado nos tiene abandonados”, dijo.

Por su parte, Miguel Ángel Núñez, de la Asociación de Pescadores Fundadores Armadores Estibadores Artesanales de la Playa Bahía Blanca de Pachacútec, precisó que su grupo tiene procesos judiciales contra la empresa y el Estado, por lo que no participarían de la marcha hasta que estos se resuelvan. “Hemos decidido que no vamos a participar mañana [hoy]”, sentenció.

Fuentes de este Diario de la asociación de pescadores artesanales del puerto de Chancay aseguraron que algunos pescadores y comerciantes ya habrían pactado un acuerdo de pago final.

“Los han llamado y les ofrecieron 10 mil o 15 mil soles, pero no es justo que les den un monto cuando no se sabe cuánto tiempo estaremos sin trabajar”, señalaron.

Esto fue confirmado Olga Noé, de la asociación de procesadoras y fileteras del puerto de Chancay. “A muchas de nosotras nos cambiaron de rubro en el padrón y están utilizando eso para no pagar los adelantos”, precisó.

Respuesta

Hace una semana, un grupo de pescadores protestaron frente a las oficinas de Repsol. Al respecto, la empresa señaló que recibieron a los representantes de los agremiados para dialogar.

“Los esfuerzos de la empresa están abocados a compensar a las personas que forman parte de dicho padrón y que fueron identificadas como afectadas por el Gobierno. A la fecha la compañía ha llegado a acuerdos de compensación final con alrededor de 3,500 familias pertenecientes a diversas actividades económicas de los distritos impactados de: Ventanilla, Aucallama, Chancay, Ancón y Santa Rosa”, informaron.

Según precisaron, los acuerdos de compensación final se realizaron mediante un proceso de diálogo con los colectivos representativos involucrados y siguiendo los lineamientos establecidos por las Naciones Unidas para estos casos.