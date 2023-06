La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que las protestas de los últimos meses contra el Gobierno, como las que se denominaron como la primera y segunda ‘toma de Lima’, solo trajeron atraso y espantaron las inversiones en el extranjero.

“Si no estamos unidos, el país no avanzará. Si queremos todavía por ahí decir que vamos a hacer paros y huelgas, o como vienen anunciando la tercera ‘toma de Lima’. Ya la primera y la segunda ‘toma de Lima’, ¿qué nos han traído como resultado? Atraso, no hay desarrollo, las economías se han estancado, el turismo se ha paralizado”, señaló en su discurso al iniciar una mesa de trabajo sobre acciones contra el fenómeno de El Niño.

La jefa de Estado dijo que las manifestaciones han mostrado al Perú en el extranjero como un país bajo zozobra y caos que no garantiza las inversiones.

“Creo que esa experiencia de los meses anteriores nos debe enseñar que ese no es el camino, esa no es la ruta del desarrollo, del progreso, de la reactivación económica, de la vida”, aseveró.

Dina Boluarte concluyó su pronunciamiento con un llamado a la unidad entre todos los 33 millones de peruanos y peruanas sin diferencias.