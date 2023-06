El congresista Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) confirmó que este martes viajará de todos modos a una feria tecnológica en Shanghái, China, tras salir en libertad, luego de declararse el cese de su condición de reo contumaz.

“Mañana estoy viajando en el primer vuelo a China. La feria recién empieza y tengo responsabilidades”, expresó en declaraciones a los periodistas desde Puno.

Flores Ancachi también cuestionó al Poder Judicial por seguir adelante con un proceso por el caso de planillas falsas en la gestión de Hernán Fuentes como presidente regional de Puno, que data del 2009.

“El día de hoy me he puesto a derecho […] Definitivamente [este descuido me ha traído problemas], creo que con esto se aprende”, indicó al señalar que su ausencia en el inicio del juicio oral se debió a una falla de su defensa técnica.

El parlamentario había sido detenido el último sábado 24, a las 17:00 horas, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez cuando pretendía viajar a China junto con otro grupo de congresistas.

Flores Ancachi fue trasladado a la comisaría de Puno, desde donde fue puesto a disposición del Primer Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que dio a inicio al juicio oral en su contra.

Cabe indicar que el juicio oral contra el parlamentario, quien fue vinculado a presuntos actos ilícitos por el caso denominado ‘Los Niños’, fue reprogramado para el 21 de julio próximo a las 2:30 p.m.