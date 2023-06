El congresista Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular) quedó en libertad este lunes tras declararse el cese de su condición de reo contumaz, luego de ordenarse su captura por no asistir a la audiencia del inicio de juicio oral en su contra.

Como se recuerda, el legislador del partido de la lampa es procesado por el delito de peculado en agravio del Estado por el Primer Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno.

La jueza Shirlay Flores Menéndez también dispuso que se levanten las órdenes de conducción compulsiva dictada en su contra. El abogado del parlamentario solicitó que se le permita acceder a una copia de la resolución, a fin de que pueda viajar a China.

El parlamentario había sido detenido el último sábado 24, a las 17:00 horas, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez cuando pretendía viajar al país asiático junto con otro grupo de congresistas.

Se trata de sus colegas de bancada Silvia Monteza, Karol Paredes e Ilich López, además de Elizabeth Medina (Bloque Magisterial) y Kelly Portalatino (Perú Libre), quienes sí lograron viajar sin inconvenientes.

Flores Ancachi fue trasladado a la comisaría de Puno, desde donde fue puesto a disposición del Primer Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que dio a inicio al juicio oral en su contra.

Cabe indicar que el juicio oral contra el parlamentario, quien fue vinculado a presuntos actos ilícitos por el caso denominado ‘Los Niños’, fue reprogramado para el 21 de julio próximo a las 2:30 p.m.

“Me he puesto a derecho”

Flores Ancachi aseguró que ya se puso a derecho ante la justicia y atribuyó a un error de su defensa técnica su ausencia al inicio del juicio oral en su contra por el caso de las planillas falsas en el Gobierno Regional de Puno, que data del 2009.

“El día de hoy me he puesto a derecho […] Definitivamente [este descuido me ha traído problemas], creo que con esto se aprende”, indicó en declaraciones a los periodistas.