La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó el informe de calificación de la secretaria técnica que propone investigar al legislador Jorge Flores Ancachi (Acción Popular), por supuestamente haber entregado un soborno de 100 soles a un periodista en Puno.

Con 14 votos a favor, cero en contra y 2 abstenciones, dicho grupo de trabajo congresal aprobó el documento de calificación sustentado en una sesión extraordinaria este miércoles 3 de noviembre.

Como es público, el 25 de setiembre pasado, el periodista Liubomir Fernández denunció que el legislador, en un apretón de manos, intentó darle 100 soles con la finalidad de que su colega de bancada Carlos Zevallos, ya no sea entrevistado durante su estancia en Puno, sino él.

El denunciante grabó la escena con su celular y le increpó dicha actitud al legislador. Sin embargo, Flores Ancachi le pidió calma y aseguró que en realidad se trataba de un “almuerzo”.

“Con quién crees que estás tú para que quieras darme dinero. (…) No lo he hecho antes. No lo he hecho nunca”, le increpó el comunicador a Flores Ancachi. “Discúlpame, discúlpame”, respondió en reiteradas veces el congresista de Acción Popular.

“No pretendí sobornarte, no te preocupes. Solamente quería pedirte que ante cualquier problema que haya más adelante en Puno, no solamente llames a Carlos Zeballos, sino llámame a mí también. Te dejo mi número y por eso pretendí invitarte un almuerzo”, le expresó Flores Ancachi.

El hecho se produjo cuando Flores Ancachi y otros cuatro parlamentarios por Puno brindaron una conferencia de prensa sobre su labor congresal en su semana de representación.

