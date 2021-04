Conforme a los criterios de Saber más

Sebastián Cotrina Domínguez, de 21 años, acudió el último domingo a cumplir su deber como miembro titular de su mesa de votación, asignada en el colegio Círculo Ingeniería, en Los Olivos. Sin embargo, cuando llegó, a las 6 de la mañana, se dio con la sorpresa de que ningún otro miembro se había presentado. La jornada electoral estaba programada para empezar a las 7 de la mañana. Sebastián confiaba en que los demás miembros llegarían en un momento. Cogió su celular y, en el grupo de WhatsApp que comparte con sus hermanos, Mathías (18) y Ángela (30), les escribió contándoles lo que sucedía.

No obstante, llegaron las 7 de la mañana y no había noticias de los otros dos miembros. Frente a esta situación, se le ocurrió que sus hermanos podrían presentarse como voluntarios para completar los tres miembros y así instalar la mesa para atender a los electores. Les consultó por el chat, y ambos estuvieron de acuerdo.

“Estaba solo. No quería que los adultos mayores tengan que aperturar las mesas o quedarse esperando. Entonces, les pasé la voz a mis hermanos que también votaban en esta mesa”, contó Sebastián a El Comercio.

Ángela, Sebastián y Mathias cumplieron el rol de miembros de mesa en las Elecciones Generales 2021. (Foto: Renzo Salazar/GEC)

Fue así que minutos después de que Sebastián los convocara, Mathías y Ángela llegaron al local de votación, tomaron posesión de sus cargos, instalaron la mesa de sufragio y los electores empezaron a emitir sus votos.

Previamente, frente al ofrecimiento de mi hermano y de mí para desempeñarnos como miembros de mesa voluntarios –relata Ángela a este Diario–, el personal de la ONPE dijo: “Como no hay nadie para cubrir esto, es lo único que queda”. Y así ocurrió.

Sucede que no había otra opción, agrega, se necesitaba habilitar la mesa para que las personas que esperaban en los exteriores del colegio puedan ejercer su derecho al voto. “Nos agradecieron por ayudar. De hecho, las demás mesas ya estaban abiertas. Era la única que faltaba”, expresó.

Personal de la ONPE estuvo de acuerdo en que Angela y Mathias asumieran el rol de miembro de mesa voluntariamente. (Foto: Renzo Salazar/GEC)

Responsabilidad de todos

En su mesa de sufragio –destacaron los jóvenes– el personal de la ONPE les proporcionó todos los implementos de bioseguridad para protegerse del COVID-19. “Nos dieron mascarilla, protector facial, tres alcoholes en gel para cada miembro. También nos dieron un alcohol líquido para desinfectar”, comentaron.

“Al principio es solo estar sentado y dar el mejor trato a las personas para que puedan votar. De ahí es estresante porque puedes pensar que se te pasa algo y tienes que estar revisando para que todo esté conforme”, contó el joven de 21 años.

En su mesa de votación, la 056936, había un total de 300 electorales, de los cuales solo 237 se presentaron a emitir su voto. Algunos de los miembros de mesa titulares y suplentes acudieron a sufragar, pero de ello se dieron cuenta durante el conteo de los votos emitidos. A lo largo de la jornada, no tuvieron mayores inconvenientes.

Los hermanos Cotrina Dominguez cumpliendo como miembros de mesa en colegio Círculo Ingeniería de Los Olivos. (Foto: Renzo Salazar/GEC)

Además, Sebastián consideró que las personas que fueron escogidas como miembros de mesa –titulares o suplentes– fueron irresponsables al no cumplir con su deber. “Lo que más me ha hecho pensar es que hay muchos jóvenes que han sido llamados a ser miembros de mesa y no fueron; solo han perjudicado a la gente mayor, los que son vulnerables y se exponen al virus”, enfatizó.

Finalmente, Angela recalcó que es la primera vez que ella y sus dos hermanos son miembros de mesa y considera que todos deberían cumplir con su labor. “Estamos aportando un granito de arena a nuestro país”, destacó.

