“Declarar el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes (...) por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024) y posible Fenómeno El Niño, para la ejecución de medidas inmediatas y necesarias”, dice el Decreto Supremo Nº 072-2023-PCM, publicado este jueves en el Diario Oficial El Peruano.

El informe del Indeci indica que estas 18 regiones “son las más expuestas” a los fenómenos señalados, cuyos efectos, ya sea de magnitud débil o extraordinaria, generaría inundaciones y movimientos en masa en la costa peruana y vertiente occidental de los Andes. Como consecuencia se registrarían pérdidas humanas, materiales, así como daños a la salud y los medios de vida de la población.

El decreto también señala que los gobiernos regionales, ministerios y organismos de Defensa Civil se encargarán de ejecutar las medidas y acciones sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

Ya inició Fenómeno El Niño Global

Este jueves, la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) anunció que el Fenómeno El Niño, a nivel mundial, ya ha iniciado. De acuerdo con los expertos, este evento climático que se desarrolla en el Océano Pacífico aumentará las temperaturas del globo, que en los últimos años han ido creciendo a consecuencia del cambio climático.

Asimismo, se espera que El Niño dure hasta la primavera del 2024 y que convierta al próximo año en el más caliente de la historia. Este hecho propiciaría fenómenos climáticos extremos. Vale indicar que el Fenómeno El Niño se produce cada 2 a 7 años en promedio.

Al respecto, Rina Gabriel, vocera del Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), precisó a El Comercio que lo que se viene registrando en el Perú es un Niño costero, el cual se denomina así porque el mar se mantiene más caliente de lo normal en una zona adyacente a nuestras costas, sobre todo al norte y centro.

“En cambio, cuando hablamos del Fenómeno El Niño se trata del calentamiento del mar en la región del Pacífico Ecuatorial Central, que está a más de 1.500 millas de nuestra costa, en la región denominada Niño 3.4. La NOAA ha cambiado su sistema de alerta, pasando de “vigilancia” a “alerta”. Han visto una tendencia de que pueda aumentar la temperatura del mar en esa región, por encima de lo normal, y que se proyecta para los próximos meses”, explicó.

El Gobierno declaró el Estado de Emergencia en 18 regiones del país para ejecutar acciones inmediatas ante un posible Fenómeno El Niño el verano próximo. (Foto: Julio Reaño/@Photo.gec)

La experta dijo que esta zona del Pacífico Central está lejos de nuestra costa, por lo que su estado no nos afecta directamente, al menos por ahora. Caso contrario sucede en las costas de México y Estados unidos en este momento. “En esa región (Niño 3.4) las temperaturas del mar están en 28 y 29 °C. Esas temperaturas no se han extendido frente a nuestras costas. Esta condición no nos va a afectar ahora ni en los próximos meses, de otoño a invierno”, agregó.

Sin embargo, Rina Gabriel sostuvo que si este calentamiento del mar continúa sí afectaría al Perú para el próximo verano. Ocurrirían más eventos de lo normal: fuertes lluvias, inundaciones, desbordes de ríos, activación de quebradas. Similar panorama a lo vivido durante el último verano. Es decir, se verían principalmente afectadas las mismas regiones: Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, Áncash, entre otras. “Nos va a repercutir en el próximo verano que es temporada de lluvias en la zona norte y centro del país, al igual que este año”, dijo.

Aclaró que este escenario es el mismo que ha proyectado y advertido el ENFEN en sus anteriores comunicados, incluido el último, donde recomienda al Gobierno tomar medidas y acciones preventivas con miras al verano del 2024 a fin de reducir los riesgos.

“Esta medida que el Gobierno ha tomado (estado de emergencia) es porque en nuestro último comunicado hemos dicho que se daría el Niño costero hasta el próximo verano y esto pues por la alta probabilidad de El Niño en la Región Niño 3.4. Esta direccionado para que se tomen medidas de prevención para el próximo verano”, puntualizó la especialista.

¿Qué acciones tomará o debería tomar el Gobierno?

El último martes, el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola, ya había anunciado la declaratoria del Estado de Emergencia en algunas zonas del país. El jefe del Gabinete precisó que con miras a la ejecución de medidas preventivas para afrontar el Niño Global se ha instalado desde hace más de dos meses una fuerza de trabajo ministerial.

“Este grupo está trabajando la planificación ante el Niño Global. Estamos preocupados, trabajando de manera muy cercana con gobiernos regionales y locales”, dijo.

Otárola señaló que el Ejecutivo ya viene adquiriendo la maquinaria necesaria, y que antes no se tenía, para afrontar posibles desastres, así como priorizando las obras que Reconstrucción con Cambios tiene pendientes de concretar.

“Estamos priorizando las tareas de prevención y protección de las cuencas de los ríos. Creemos que vamos a tener una preparación acorde con la amenaza que se tiene”, sostuvo.

Agregó que el Ministerio de Economía y Finanzas ya había autorizado antes un gasto excepcional para trabajar con los Gobiernos Regionales, pero que tras la declaratoria de emergencia se va a realizar otra asignación económica.

Por su parte, Humberto Suguimitzu, presidente Cap. Ingeniería Geológica del CIP CDLIMA, dijo a El Comercio que, tras declarar el estado de emergencia en 18 regiones, las autoridades, tanto regionales, provinciales como municipales, deben centrarse en hacer una buena planificación para poder ejecutar las medidas de prevención y mitigación de los posibles impactos.

“Cada autoridad conoce la problemática y los escenarios de su jurisdicción, los cuales son distintos, pero que los tienen identificados porque ya han sufrido el impacto en eventos anteriores. Cada escenario va a requerir de acciones específicas. En algunos sitios el reforzamiento de riveras, en otros el desplazamiento de poblaciones y así con el resto”, detalló.

Suguimitzu resaltó que estas acciones deben se estar de la mano con la planificación, de cómo es que se piensa desarrollar y ejecutar a fin de proteger la vida humana y la infraestructura, dejando de lado qué tanto cuesta implementarla.

El ingeniero opinó que un factor importante a tomar en cuenta es evaluar cómo la ciudadanía ocupa el territorio nacional. Aquí, puso como ejemplo a la población asentada en un lugar inadecuado y con serio riesgo, como las quebradas. “Se activan quebradas y la población sentada justo en la desembocadura sufre las consecuencias. El agua va a desaguar por donde están las casas. Entonces por ahí comienza la planificación, no debe permitirse asentamientos en quebradas, así como en riveras, porque con la crecida de los ríos la acción erosiva del agua es mayor”, explicó.

En el caso de las zonas urbanas, donde no es posible o se dificulta en gran medida reordenar el territorio, dijo que hay medidas tecnológicas que permiten contener parte de la capacidad de carga que traen estas quebradas que se activan y que retienen gran cantidad de sólidos. Un ejemplo de ello son las mallas dinámicas, que en el caso de Chosica han logrado contener los bloques de rocas que suelen venir de las quebradas.

“Lo importante es dar el primer paso y comenzar a trabajar. Creo que nunca es tarde para eso. Si no se inicia y estamos en la incertidumbre de que ya es muy tarde o ya no se puede al final no se avanza nada. Ese es y ha sido el problema. Hay que comenzar y comenzar a trabajar sobre lo necesario”, sostuvo Suguimitzu.

Por otro lado, el experto consideró que muchas veces las autoridades no escuchan a los especialistas y técnicos, como ingenieros hidráulicos o geólogos, quienes realizan diagnósticos y estudios desde hace mucho tiempo y que están disponibles en las instituciones.

“Esta información no es tomada en cuenta por las autoridades, ya sea por desconocimiento o simplemente la reciben y la descartan. Creo que es momento de recurrir a la fuente de información de los colegios profesionales para que formen parte de este nivel de decisión”, expresó.

¿Qué dice el Senamhi sobre las lluvias?

La ingeniera Grinia Ávalos, subdirectora de Predicción Climática del Senamhi, dijo que desde febrero hasta la fecha se mantiene un Niño costero en el país, teniendo picos de lluvias en marzo y abril en la parte norte. El calentamiento del mar se juntó con el periodo de máximas lluvias, de esta manera, el impacto del evento estuvo asociado principalmente a las precipitaciones.

“Climatológicamente no llueve en esta temporada, entonces ¿ya no hay impactos de El Niño? En las lluvias no, pero sí en las temperaturas del aire, por eso las olas de calor nocturno principalmente en la zona costera”, precisó.

Sobre al anuncio de la NOAA de que ya inició un Niño Global, indicó que tiene correlato con lo que ya se venía anunciando hace algunos meses. “El ENFEN ya señalaba esa probabilidad, que en el segundo semestre del año se inicie un calentamiento en el Pacífico Central, solo que ahora ya se ha oficializado”, añadió.

Ávalos detalló que este El Niño en el Pacífico Central no va a provocar nuevamente lluvias intensas en el país, ya que tiene condiciones de impactos indirectos. “No es como El Niño costero que sí impacta directamente con el tema de lluvias y altas temperaturas en la costa”, sostuvo.

“Un Niño costero implica fuertes precipitaciones en la vertiente occidental norte y central del Perú, si a eso se le acopla un Niño en el Pacífico Central estamos hablando entonces de un Niño de alcance global. Además de esa condición, un niño del Pacífico Central, que se mantendría hasta el próximo verano, condicionaría menores precipitaciones o lluvias por debajo de lo normal en la región andina y la región amazónica, entre la primavera y el siguiente verano”, detalló la ingeniera.

Sobre la intensidad del probable Niño, dijo que, lo más probable, con la información que se tiene, es que hacia el próximo verano la intensidad podría ser débil a moderada. Sin embargo, precisó que aún estamos lejos del verano y la incertidumbre es alta. “Que va a haber un calentamiento asociado a un evento El Niño eso sí es lo más objetivo. La intensidad es lo que todavía tiene mucha incertidumbre”, comentó.