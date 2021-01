Germán Málaga sobre vacuna Sinopharm: “No debería haber razón para pensar que no sea efectiva contra la nueva variante” “Desde el principio se tuvo la tranquilidad que las vacunas no iban a ser afectadas en su eficacia debido a que las mutaciones no forman parte del área o zonas del virus donde se ataca con anticuerpos”, detalló el investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia