Conforme a los criterios de Saber más

A toda costa. Pese a no contar con la autorización del fiestas (Mininter), muchos eventos masivos siguen siendo promocionados en redes sociales para el 31 de octubre. A través de un comunicado, la Dirección General de Gobierno Interior advirtió el último lunes que las fiestas multitudinarias por Halloween y el Día de la Canción Criolla no han sido autorizadas debido a la pandemia del COVID-19.

Pese a ello, El Comercio comprobó que más de diez organizadores de estos eventos no piensan acatar esta disposición. Incluso, algunos planean realizarlos uno o dos días antes.

Álex Constantino, director de Autorizaciones Especiales del Mininter, dijo que han detectado anuncios de múltiples eventos sociales en diversas partes de Lima y Callao para este fin de semana, pese a que el Mininter no ha recibido ninguna solicitud para su autorización.

“Son siete días hábiles los que precisa la ley para que los organizadores de estos eventos pidan una autorización. Sin embargo, no hemos recibido ninguna solicitud y el plazo ya venció. Hemos visto que se están organizando fiestas. Haremos la fiscalización y, de comprobarse, se darán las sanciones respectivas”, dijo.

La multa para los organizadores de eventos sin licencia puede ser de hasta 2 UIT (S/8.600) y el cierre definitivo del local.

Constantino precisó que, a diferencia de los eventos o conciertos masivos, los restaurantes, bares y discotecas sí cuentan con licencia municipal para funcionar, eso sí, respetando el aforo permitido.

Resaltó que el objetivo de la prohibición de eventos masivos es evitar que suceda lo mismo del año pasado, cuando fallecieron 13 personas en una discoteca de Los Olivos, además de la propagación de la variante delta del coronavirus.

“Las fiestas masivas no están permitidas, pero las reuniones familiares en el hogar sí pueden hacerse siempre y cuando sea dentro del domicilio, sin hacer uso de la vía pública, y con un reducido grupo de personas”, agregó.

Además, detalló que las prefecturas, la policía del sector y las municipalidades distritales trabajarán en conjunto para fiscalizar los eventos que no cuenten con la autorización respectiva este fin de semana.

—Riesgo a la salud—

A propósito de Halloween y el Día de la Canción Criolla, el médico del Hospital de Emergencia Ate Vitarte Sixto Sánchez dijo que las fiestas masivas representarían un foco de contagio debido a que las personas, por lo general, están sin mascarillas y sin respetar el distanciamiento social.

“Aún no llegamos a tener una población que esté totalmente inmunizada, hay muchos que no se han vacunado y no han tenido la infección, así que tenemos un buen porcentaje de susceptibles al virus. Ellos son quienes se pueden infectar y llegar a los hospitales.

VIDEO RECOMENDADO

Actualmente las autoridades sanitarias alrededor del mundo se encuentran alertas y buscan evitar su propagación. null