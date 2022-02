Ofuscado, con capturas de pantalla impresas en papel y recitando las frases que alguna vez escribió su hija en Facebook, el primer ministro Héctor Valer intentó desacreditar la grave denuncia de violencia familiar que pesa en su contra.

“Me han liquidado desde el tribunal de la prensa. Vengo a decirle al Perú que no soy un maltratador, que no soy uno que pega, que no soy lo que dice la denuncia en la comisaría”, dijo ayer ante la prensa. La comisaría de la que habla es la de San Borja, donde en octubre del 2016 su hija acudió para denunciarlo por haberle propinado bofetadas, puñetes y patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo.

LEE TAMBIÉN: El proyecto pro combis que presentó hace un mes el nuevo jefe de la PCM

El caso no quedó ahí y se incluyó a la esposa de Valer, hoy fallecida, como segunda agraviada. En febrero del 2017, la jueza Roxana Palacios dictó medidas de protección en favor de la esposa en una resolución, a la que tuvo acceso El Comercio, que recogía los resultados del certificado médico legal practicado a la cónyugue donde se evidenciaba “indicadores de maltrato corporal”.

Sin embargo, en conferencia de prensa, Valer recurrió a supuestas faltas procesales en el caso para luego exponer el nombre y la fotografía de su hija y de su esposa, decir que solo estaba “corrigiendo” a la primera, hablar de su desempeño estudiantil e incluso amenazar con tomar acciones contra la jueza. Este Diario se contactó con especialistas en violencia de género para analizar sus principales argumentos.

Para entender la magnitud de la violencia de género en el país, solo el año pasado, los centros de emergencia mujer del MIMP atendieron 75.894 casos de violencia psicológica, 64.805 de violencia física y 22.465 de sexual.

1. ″La resolución es nula porque no existe firma ni declaración de mi esposa”

La abogada Cynthia Silva, directora de Demus, explica que la Ley N° 30364, del año 2015, habilita a terceros, testigos de un hecho de violencia, a presentar la denuncia, tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las agraviadas. “Valer dice que la prueba plena no pertenece a la demandante y eso no tiene nada que ver para invalidar la denuncia. Evidencia su absoluta ignorancia en la ley siendo abogado. Muchas veces las víctimas no se involucran en el caso por miedo a la revictimización, pero que exista la denuncia es una primera señal de que hay un hecho de violencia”, dice.

Con ella coincide Rocío Gutiérrez, subdirectora de Manuela Ramos, quien agrega que los procesos para investigar y sancionar estos casos suelen ser engorrosos y desalientan a las víctimas. “Valer ha dado un conjunto de justificaciones procedimentales que no invalidan una agresión. Sabemos que muchas mujeres, inclusive firmando o con lesiones, se retractan porque hay un entorno social que las desanima y desalienta”, sostiene.

Para tener una idea de lo difícil de seguir un proceso de este tipo, en julio pasado la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio reveló que, de las más de 321 mil denuncias por maltrato físico y psicológico realizadas durante el 2020, apenas el 2,5% (7.888) fueron atendidas en fiscalías especializadas. En el caso de las Cortes Superiores de Justicia, si bien de 25 cortes 54% respondieron en el tiempo oportuno los oficios de pedidos de medidas de protección, 64% no las brindaron en el plazo indicado.

Esto también se relaciona con la otra justificación de Valer: la resolución es nula porque no le notificaron. “La ley establece plazos de 24 a 72 horas para brindar medidas de protección, pero la realidad es que lamentablemente se expiden en meses o incluso un año, dependiendo de la carga procesal”, explica Silva.

2. ″En su Facebook mi hija tiene un montón de mensajes de cariño”

Ambas especialistas explican que este argumento no es válido para desacreditar un hecho de violencia pasado, debido a la presión social o afectiva que se involucra en casos de este tipo. Según explica Silva, la violencia en relaciones de pareja o de familia sucede en círculos donde se da un episodio de ataque, seguido del arrepentimiento, perdón y la violencia de nuevo.

“El hecho es que una hija no deja de querer a un padre porque fue agredida y eso lo sabemos en ese círculo de violencia intrafamiliar. Lo que hace Valer es aferrarse a estereotipos, imágenes normalizadas sobre el uso de violencia machista y del padre que asume que le corresponde ejercer autoridad a través de la violencia”, añade Gutiérrez.

3. ″Solo le llamé la atención”

Además de la exposición innecesaria de fotos y frases afectivas de una joven presuntamente víctima de maltrato, las especialistas advierten que los argumentos del primer ministro justifican formas de violencia normalizada dentro de los hogares, especialmente contra hijos. “Naturalizar el uso de violencia de cualquier tipo es inaceptable en cualquier agresor, pero en particular de alguien que se presume es una autoridad importante en el Ejecutivo”, explica Gutiérrez.

4. ″Que me hagan un test psicológico públicamente”

“Es irrelevante e impertinente porque un pronunciamiento técnico, peritaje o informe relacionado con su salud mental que pueda validar que está en pleno uso de sus competencias, que no existe ninguna anomalía psíquica no excluye que se trate de alguien que ejerce violencia machista”, señala Silva. Ambas reiteran que la violencia de género se enmarca en un fenómeno sociocultural que desconoce la igualdad y perpetua estereotipos. “El machismo no es una enfermedad”, reitera la directora de Demus.

Una muestra de ello es que un estudio elaborado por la Universidad de Lima y el Consorcio de Investigación Económica y Social en el 2019, evidencia que la mayoría de presos (73%) de los penales Lurigancho y Castro Castro por lesiones graves, violación, feminicidio o tentativa no tenían trastornos psicológicos.

VIDEO RECOMENDADO

Junto al nuevo presidente del Consejo de Ministros, nueve ministros se sumaron al gabinete. Varios de ellos inician su gestión con cuestionamientos por su idoneidad o antecedentes