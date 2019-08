El impacto positivo de Lima 2019: ¿qué legado dejan los Juegos Panamericanos?

Nunca una delegación peruana había conseguido tantas medallas de oro en un evento multideportivo hasta que Lima fue sede de los Juegos Panamericanos. Al récord histórico de 11 preseas doradas [39 en total] se sumó que, por primera vez, miles abarrotaron estadios y sedes deportivas para ver disciplinas incluso desconocidas para algunos.

Este respaldo de la población se evidencia en la reciente encuesta de El Comercio-Ipsos. Según este estudio, el 93% aprueba la organización de los Juegos, el 89% cree que son una experiencia nunca antes vista en el país y el 91% piensa que dejan un impacto duradero y positivo en la ciudad y el país.

El antropólogo Raúl Castro, director de la Carrera de Comunicación y Publicidad de la Universidad Científica del Sur, explica que, generalmente, un evento deportivo de grandes dimensiones tiene el efecto de inyectar un clima de ánimo, esperanza y buena energía en la población. En este caso, que atletas peruanos hayan alcanzado los podios aumenta esta sensación de que ganamos todos.



“Hay un desplazamiento de la persona común al elegido [deportista] y si este representante consigue logros importantes, entonces la transmisión inmediata es que el logro es de todos. Se interioriza de que ha sido un trabajo en equipo”, dijo a El Comercio.



En esa línea, los Juegos Panamericanos son un punto de partida hacia un cambio de actitudes que puede trasladarse a espacios no deportivos. Por ejemplo, Castro recuerda en el año 2017, a raíz de los estragos del Fenómeno del Niño Costero, hubo sectores que pedían que se cancele la organización. En ese momento, era lejana la posibilidad de que un país tan afectado pueda hacer algo grande. No obstante, sí se pudo.



“Estos Juegos son el paso del mundo de sueños y utopías al mundo de logros tangibles. Esto en los peruanos cala muy fuerte en la medida en que somos un país de emprendedores. Para esta población, se trata de un logro que con seguridad se puede trasladar a otros aspectos de la vida”, agregó.

Precisamente, la encuesta aborda qué legados se espera de Lima 2019. Los principales son mayores oportunidades para que niños y jóvenes practiquen deportes, aumento de turismo, mejor infraestructura deportiva y también mejores oportunidades para las personas con discapacidad [ver infografía]. Esto último se relaciona directamente con los Juegos Parapanamericanos que se inauguran este viernes en el Estadio Nacional y en los que 139 paraatletas representarán a nuestro país. Tal como ocurrió con los Panamericanos, con 592 aletas, será la delegación nacional más grande de la historia.



“Los Juegos nos dejarán un legado que estará representado por valiosos Para deportistas que nos enseñarán a vivir en una sociedad más justa e igualitaria”, dijo ayer el presidente del Comité Organizador de Lima 2019, Carlos Neuhaus, durante el primer día de recorrido la Antorcha Parapanamericana.



—Deportes reyes—

La maratonista Gladys Tejeda dio al país la primera medalla de oro del torneo. Precisamente, para los encuestados este es el deporte en el que Perú más destaca a nivel internacional después del fútbol. El surf, que consiguió 6 medallas en total, es el tercero más valorado para los encuestados.

Para Castro, el crecimiento del maratón como deporte exitoso, gracias a Tejeda y Christian Pacheco (medalla de oro en modalidad masculina) también ha propiciado una reivindicación étnica y cultura e incluso socioeconómica en el país.



“Hemos visto cómo una persona de origen huanca, un grupo poblacional que ha sido invisible hasta ahora, pasa a ser representante del país. Esto es muy rico para la sociedad porque visibiliza la potencia de la diversidad”, dijo.



De hecho, los Juegos Panamericanos pusieron en vitrina la cantidad de deportes y la diversidad de personas que lo practican. Para ser exactos, en estos Juegos Panamericanos se mostraron 39 deportes y 61 disciplinas. Perú consiguió medallas en squash (Diego Elías), paleta frontón (Claudia Suárez y Kevin Martínez), karate (Alexandra Grande), marcha atlética (Kimberly García), entre otros.

Margarita Rivera, periodista de polideportes y fundadora del portal elpoli.pe, considera que ahora ha aumentado el interés por disciplinas poco difundidas, a la vez que más personas encuentran en los medallistas nacionales ejemplos de que es posible alcanzar el éxito en deportes distintos al fútbol o vóley.



“Se ha entendido que estos deportes también son para todos. Ahora muchas personas me escriben y me piden información sobre academias de nado sincronizado, jockey, bádminton o paleta frontón. La gente quiere saber dónde matricular a sus hijos, tienen la intención de invertir para que ellos puedan tener éxito”, dijo a este Diario.



LOS MEDALLISTAS PERUANOS

Los deportistas que alcanzaron la medalla de oro fueron Gladys Tejeda (maratón), Diego Elías (squash), Cristhian Pacheco (maratón), Natalia Cuglievan (esquí acuático), Benoit 'Piccolo' Clemente (surf-longboard), Daniella Rosas (surf open femenino), Lucca Mesinas (surf open masculino), John Trebejo, Oliver del Castillo y Carlos Lam (karate-kata), Claudia Suárez (paleta frontón femenino), Kevin Martínez (paleta frontón masculino) y Alexandra Grande (karate femenino).



Las preseas de plata, por su parte, fueron alcanzadas por Hugo Del Castillo (taekwondo-poomsae), Marcela Castillo (taekwondo-poomsae), Kimberly García (marcha atlética), Vania Torres (SUP surf), Tamil Martino (SUP Surf), María Fernanda Reyes (surf-longoboard) y Alonso Wong (judo).



Mientras que los metales de bronce se quedaron en manos de Luis David Bardalez (levantamiento de pesas), Marko Carrillo (tiro), Renzo Saux y Ariana Vera (taekwondo-poomsae mixto), Leodan Pezo (boxeo), José María Lúcar (boxeo), Diego Elías y Alonso Escudero (squash dobles), Itzel Delgado (SUP surf), Nicolás Pacheco (tiro skeet), Sergio Galdós y Juan Pablo Varillas (tenis dobles masculino), Sergio Galdós y Anastasia Iamachkine (tenis dobles mixto), Thalía Mallqui (lucha 50 kg), Mía Rodríguez y Nathaly Paredes (frontenis), María Belén Bazo (vela), Ingrid Aranda (karate-kata), Mariano Wong (karate-kata), Saida Salcedo, Andrea Almarza y Sol Romaní (karate-kata equipos), Renzo Sanguineti (vela-bote abierto), Mario Bazán (3000 metros con obstáculos) y Yuta Galarreta (judo).