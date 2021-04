Conforme a los criterios de Saber más

Con un respaldo que no llega al 20% en ninguno de los casos, Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se disputan la conducción de un país en el que mueren al día más de 400 personas por COVID-19, con servicios de salud saturados, personal agotado y sin oxígeno suficiente para atender a infectados que se ahogan en sus casas o pasillos de hospital.

Para atender esta salud resquebrajada, ambos candidatos, polos opuestos en lo político y económico, coinciden en varios puntos. La vacunación, el fin de la cuarentena o el incremento del presupuesto son temas que se repiten en sus programas de gobierno. Lo que aún no queda claro es cómo ejecutarán sus propuestas.

Acciones y palabras

El Comercio consultó a tres especialistas en salud para analizar los planes de gobierno presentados por ambos partidos. Si bien el documento consignado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por Perú Libre no habla del COVID-19 [es un Ideario - Programa firmado por Vladimir Cerrón en febrero de 2020], el candidato ha dado algunas declaraciones sobre qué haría de llegar al poder. Ángela Uyen, asesora de políticas de salud en Médicos sin Fronteras, Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú, y Juan More Bayona, doctor en inmunología comparada, coinciden en que no es buena señal que ninguno toque el tema de las brechas de recursos humanos en el sector. En febrero, por ejemplo, el director del Hospital Regional Lambayeque, Juan Ordemar Vásquez, señaló a RPP que aunque aumentaron los ventiladores mecánicos (de 16 a 57), solo podían utilizar la mitad por falta de médicos y enfermeras intensivistas. Y la situación se repite en todo el país. De acuerdo con la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, los médicos especializados en UCI están al tope, atendiendo hasta a 12 pacientes al mismo tiempo.

“No solo es comprar ventiladores, camas de cuidados intensivos o plantas de oxígeno, sino preocuparse quién estará a cargo. Se requiere personal capacitado”, indica Uyen. Palacios agrega que el CMP tiene una propuesta para capacitar al personal de otras áreas y para ampliar el número de especialistas que pueden manejar las UCI, pero necesitan el apoyo de la gestión de turno.

Sobre recursos humanos, el plan de gobierno de Keiko Fujimori solo menciona que “la escala remunerativa de los médicos no debe ser igual [en diferentes hospitales entendidos como unidades independientes] y dicha escala debe formularse no en función a sus años de experiencia, sino en base a su valor en el mercado”.

En cuanto a la vacunación, aunque ambos aspirantes la respaldan, tampoco hay anuncios específicos de adquisición de dosis ni planes de distribución para cubrir la población restante. El problema actual, explica Uyen, es que no hay vacunas suficientes en el mercado internacional y el ‘cuello de botella’ se genera precisamente ahí. “Falta claridad en la estrategia que van a aplicar. Ahora se apuesta por la vacunación territorial, pero se basa en Reniec y tiene deficiencias. Tampoco se dice qué pasará con las 300 mil personas que tienen enfermedades de alto riesgo”, señala Palacios. El 14 de abril su gremio envió cartas a cada candidato para sostener reuniones de coordinación y aún ninguno responde.

El Colegio Médico del Perú pide reuniones con Keiko Fujimori y Pedro Castillo para conocer propuestas para la pandemia

Para Uyen, también se necesitan mensajes claros sobre el plan para justificar el aumento del presupuesto que prometen ambos candidatos y cómo garantizarán la eficiencia de gasto. Perú Libre busca llegar al 10% del PBI y Fuerza Popular, al 7%. “No dicen de dónde van a sacar el dinero para el incremento. Otros presidentes nos prometieron subir el 0.5% del PBI y no pudieron porque no había caja fiscal. Ni Toledo, ni Ollanta, ni PPK y no había pandemia”, añade Palacios.

Otro punto débil que señalan los especialistas es la ausencia de las estrategias que reemplazarían las cuarentenas y la justificación para eliminarlas ante posibles incrementos de contagios por nuevas variantes. Por ejemplo, no se habla de cercos epidemiólogos, restricciones focalizadas o atención de focos de contagio por aglomeraciones en paraderos, en el transporte público, etc. “Es una pena que en ambos casos se diga que las cuarentenas fracasaron porque no presentan información para justificar eso. Las cuarentenas ayudaron en todo el mundo, si no fueron exitosas fue por cómo se llevó a cabo y por el nivel respeto”, indica la especialista.

Equipos detrás

Otro aspecto a tomar en cuenta, sostiene More, es el círculo de científicos y especialistas que asesoran a los candidatos. “El presidente no tiene por qué saber de manejo de pandemia, pero tiene que estar rodeados de quienes sí”, explica.

Keiko Fujimori cuenta en su equipo técnico con Ernesto Bustamante, ex jefe del INS, quien a inicios del mes de marzo fue cuestionado por difundir información parcial y preliminar sobre la eficacia de la vacuna de Sinopharm, hecho que fue calificado por la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, como un acto para “desprestigiar la inoculación”. Asimismo, cuenta en su partido con el médico Alejandro Aguinaga, candidato al Congreso, quien fue una de las personas que recibió una de las dosis de Sinopharm en el llamado ‘Vacunagate’.

En el caso de Castillo, no hay información oficial sobre quiénes lo asesoran en temas de salud y ciencia.

“¿Van a crear un comité de expertos, contarán con los que tiene el Minsa, convocarán a nuevos? Todo eso queda como gran interrogante”, agrega Uyen sobre las incertidumbres en torno a las mentes que planifican las estrategias para enfrentar, desde el próximo 28 de julio, a la pandemia que sigue rompiendo récords de contagios y muertes en el país.

VIDEO RECOMENDADO

Ejecutivo maximiza esfuerzos ante la segunda ola de COVID-19