Un día antes de aparecer en una foto junto al presidente Pedro Castillo – abrazados, sonrientes y con el brazo en alto–, Ricardo Belmont Cassinelli subió otro video en su cuenta de Facebook. Publica uno casi todos los días, casi siempre solo él y la cámara. En este habla durante una hora de política, economía, los intentos para inscribir su partido y, entre cada tema, un comentario que resume su posición sobre el COVID-19: que las mascarillas son dañinas, que nunca hubo tantos pacientes, que la pandemia no existe como tal.

Es el mismo discurso que ha repetido en los 19 meses desde que llegó el virus al país. Lo dijo, por ejemplo, el 18 de mayo de 2020, cuando aseguró que para él la enfermedad solo llegaba a epidemia aunque para ese momento hubiera 315 mil muertes en el mundo y 2.789 en Perú.

Insistió en junio de ese año – el mes más mortal de la primera ola – cuando alentaba a su medio millón de seguidores de Facebook a no seguir las medidas anticovid por creerlas innecesarias, o en octubre del 2020, cuando empezó a visitar hospitales para “demostrar” que no había suficientes pacientes y que todo era un “plan estratégico para generar miedo”, al mismo tiempo que cuando afirmaba sin fundamento que las vacunas “te hacen estéril”. También en diciembre, con sus manifestaciones sin mascarillas en playas, negando la posibilidad de un rebrote que luego hizo real con una segunda ola sea aún más agresiva que la primera.

El exalcalde de Lima Metropolitana, excongresista, empresario televisivo y recurrente candidato ha sido una de las voces más conocidas de las campañas de desinformación sobre el COVID-19 y las vacunas. Es también, desde ayer, asesor del despacho presidencial.

"Mi agradecimiento a Ricardo Belmont por sumarse al equipo del #GobiernoDelBicentenario. Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del Despacho Presidencial. Lograremos un buen trabajo, pensando siempre en el desarrollo del país", tuiteó el presidente Pedro Castillo.

Para el epidemiólogo Percy Mayta, miembro del equipo que investigó la efectividad de la vacunación en el personal médico peruano, el nombramiento de un promotor de fakenews sobre las vacunas es lamentable y contradictorio a la campaña para aumentar la cobertura de inmunización. “Es un pésimo mensaje en la lucha contra la pandemia y va en contra de la posición del Ministerio de Salud y del Gobierno, que en teoría, quiere tener una respuesta en base a la ciencia. Tener a alguien con poder con posturas antivacunas da mensajes contradictorios a la población, pues considerarían aceptable tener estas posturas, total el asesor presidencial lo hace”, dice a este Diario.

Con él coincide la médica Erika Castillo, divulgadora científica y fundadora de ‘Cienciagenerika’. “Si bien dicen que no estaría involucrado directamente en el área de salud, el presidente tiene que marcar una distancia clara de los mensajes antivacunas que difunde porque van en contra de la política del Estado”, sostiene.

Con la gestión del ministro Hernando Cevallos y la implementación de una estrategia de búsqueda de no vacunados, la cobertura de inmunización ha alcanzando el 50% de la población objetivo [de 12 años a más] con las dos dosis. Sin embargo, hay más de 2 millones de adultos de 40 años a más que todavía están desprotegidos sin ninguna dosis de la vacuna. Por eso, la campaña de vacunación no puede retroceder.

La especialista reconoce que los temores o dudas de la población respecto a las vacunas son “válidos”, pero insiste en que es es responsabilidad de las autoridades y de personas con gran alcance informarse correctamente. “Detrás de muchos mensajes antivacunas también hay un interés político, de generar polémica o llamar la atención. Es importante que el nuevo asesor se ponga en línea con la política del gobierno”, añade.

Estas son algunas de las frases más repetidas de Ricardo Belmont y la posición de médicos y organizaciones sanitarias del mundo.

Las mascarillas impiden oxigenarte”

DICHO EL 17.10.21

Falso. Una de las supuestas verdades difundidas constantemente por Belmont y grupos de desinformación es que las mascarillas reducirían la oxigenación y harían que la persona consuma su propio dióxido de carbono. Sin embargo, esta información no es cierta porque, como precisa los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, “las moléculas de CO2 son lo suficientemente pequeñas como para pasar fácilmente a través de las mascarillas de cualquier material”, a comparación de las gotitas respiratorias que portan el virus y quedan atrapadas en las mascarillas bien diseñadas y usadas correctamente. En el caso de las mascarillas de tela y quirúrgicas, esta institución señala que “no ofrecen un ajuste hermético al contorno del rostro” por lo que el CO2 se libera en el aire a través de la mascarilla cuando exhala o habla.

Sobre su supuesto impacto en niños, las pediatras Kimberly M. Dickinson y Theresa W. Guilbert también han precisado a la plataforma https://www.healthychildren.org/ que las mascarillas no bloquean la oxigenación de los niños ni debilitan su sistema inmunitario. “Hay informes falsos de que las mascarillas pueden ocasionar intoxicación por dióxido (conocida como hipercapnia) al respirar de nuevo el aire que normalmente expelemos (expulsamos). Pero esto no es cierto”, señalan.

Aunque algunas personas pueden presentar sensación de ahogo por el uso prolongado de las mascarillas, Antonio Blanes, director de Servicios Técnicos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, declaró a EFE que esto puede deberse a factores como la temperatura, falta de costumbre, reutilización y hasta “la sensación subjetiva de calor del usuario de la mascarilla”.

“Cada vacuna que te metes, escúchame bien, te puede matar, te puede dejar estéril, te puede volver impotente y te puede cambiar tu ADN”

DICHO EL 17.10.21

Falso. En este informe publicado por El Comercio, el médico Juan More Bayona, doctor en Inmunología Comparada por la Universidad de Alberta en Canadá e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, explicó que las vacunas de tipo ARN mensajero (como Pfizer) usan una porción del ácido nucleico del virus para que la célula de la persona inmunizada pueda producir la proteína del virus y desarrolle una respuesta inmunológica. La presencia del ARN mensajero es transitorio y se destruye luego de provocar la respuesta. Además, no es capaz de modificar el genoma de las personas, porque para ello necesitaría incorporarse al ADN, que está en el núcleo de la célula. “El ARN es una molécula y el genoma es ADN, son distintos. El núcleo de la célula también está protegido sino mutaríamos todo el tiempo”, explicó. Sobre la supuesta infertilidad insistió que no existe evidencia de que las vacunas la provoquen o causen otras enfermedades.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también es clara sobre este tema: no existen vínculos entre las vacunas y el autismo u otros trastornos. De hecho, el estudio de 1988 que sembró dudas sobre la posible vacuna fue descartado al comprobarse que presentaba “numerosas falencias y era fraudulento”. “Es mucho más probable padecer lesiones graves por una enfermedad prevenible mediante vacunación que por una vacuna”, enfatizan.

“Dicen que viene la segunda ola, luego la tercera, ¿es una tabla hawaiana esto? Están creando una psicosis colectiva”

DICHO EL 15.12.20

Falso. A fines del año pasado, Ricardo Belmont acudió a varios hospitales y la Villa Panamericana para mostrar supuestamente no había pacientes COVID-19 y por lo tanto no había posibilidad de que hayan rebrote de contagios, algo que era advertido por especialistas. Como parte de su campaña que negaba la posibilidad de una segunda ola, convocó a manifestaciones de personas sin mascarillas en playas de Lima para rechazar las medidas de prevención. Al mes siguiente empezó la segunda ola en el Perú, cuyo impacto fue más letal. Según el reporte del CDC del Minsa hasta junio, en los primeros meses del 2020 hubo 109.481 muertes por el virus, el 56% del total de decesos desde el inicio de la pandemia.

