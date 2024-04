Una madre de familia vive una pesadilla desde febrero. Hampones, de diversos números, vienen amenazándola por una deuda que, según ella, es de terceros. El reciente ataque fue contra su auto, que estaba estacionado en un parque de Pueblo Libre.

La mujer reportó los hechos apenas sucedieron, pero asegura que, hasta ahora, no hay avance en las investigaciones. “Puse la denuncia el 5 de febrero y no me tomaron mi declaración porque no había fiscal”, lamentó.

El carro quedó reducido a cenizas y, mediante mensajes, los criminales siguen amenazando a la trabajadora. Ahora le han dicho que debe pagar el monto total de la deuda en el plazo de un día y, si no cumple, el próximo ataque será contra su hija.

La mujer está desesperada, ya que se siente desprotegida. En la zona hay cámaras de seguridad que podrían haber captado a los delincuentes que quemaron el vehículo.

Extorsionadores queman auto de mujer en Pueblo Libre: “Es por una deuda de terceros”