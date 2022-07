“Cuando nosotros hemos retirado el uso de mascarillas por la vacunación, ahí quedaba un ítem, un candado que decía que si nosotros pasábamos el 5% (de casos) todos vuelven al uso obligatorio de la mascarilla”, señaló el ministro de salud Jorge López en conferencia de prensa.

Ante ello, El Comercio consultó con profesionales de la salud para analizar si la medida adoptada sería beneficiosa teniendo en cuenta la actual situación que enfrenta el país con los índices vacunación.

A la fecha, el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS) tiene registradas 18 millones 774 mil 196 terceras dosis aplicadas a mayores de 12 años a nivel nacional. Según el portal, Ica, Lima Metropolitana, Callao, Ancash, Lima Provincias y Tumbes representarían un mayor porcentaje de dosis de refuerzo aplicadas.

Las 20 regiones restantes a la fecha no superan el 70% de terceras dosis aplicadas en personas de 12 años a más. Para los especialistas es un evidente déficit del gobierno en materia de campañas, descentralización de los centros de vacunación y el correcto desarrollo del mensaje sobre la importancia de la protección ante el COVID-19.

Análisis

Para el doctor Elmer Huerta la medida no sería “adecuada” puesto que la proliferación del virus en áreas públicas sin aglomeración de personas como parques, calles y avenidas es baja. “ En espacios abiertos se produce menos del 1% de los contagios, entonces no tiene sentido que se usen mascarillas . En lugares cerrados sin ventilación y abiertos que reúnan gran cantidad de personas juntas de hombro a hombro sí, porque no mantienen distancia y hay riesgo de contagio”, detalló.

El especialista destacó que, en este momento de la pandemia en el país, se debería apostar por la mayor protección de la población de riesgo para evitar que en algún punto de la cuarta ola las muertes incrementen, como actualmente sucede en Estados Unidos, alcanzando hasta más de 300 fallecidos por día. Asimismo, resaltó que las personas con comorbilidades como diabetes, hipertensión, cáncer, lupus, entre otros deben tener mayor prevención por ser vulnerables ante el virus.

Por su parte, el exministro de salud Oscar Ugarte detalló que fue un error la eliminación del uso de mascarillas en ambientes públicos porque mucho de estos aglomeran a gran cantidad de personas que impide el distanciamiento social. Del mismo modo, resaltó que la gran responsabilidad del Ministerio de Salud es actualmente superar las bajas cifras de vacunación a nivel nacional.

“Las dos dosis de vacunación estaban bien para el año pasado, pero ya se demostró a nivel internacional que la cobertura de la dosis se pierde al cuarto/quinto mes, es por eso por lo que la Organización Mundial de la Salud recomendó durante el segundo semestre del año pasado aplicar las dosis de refuerzo”, dijo.

Del mismo modo, el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo enfatizó que los ciudadanos no deberían bajar la guardia a pesar de estar vacunadas y deberán acatar la nueva medida del Minsa para prevenir contagios. Para él la falta de control de la vacunación y la supervisión de esta sería uno de los motivos por los cuales las cifras del avance son bajas a nivel nacional. “Desde el Colegio Médico estamos a favor del regreso del uso obligatorio de mascarillas y el control más estricto de la vacunación”, declaró.

El epidemiólogo Percy Mayta-Tristán precisó que la medida “no sería acertada” puesto que el coronavirus se transmite por aerosoles que usualmente se generan cuando las personas se encuentran en lugares no ventilados. Asimismo, declaró que la intencionalidad de la disposición debería estar canalizada en diversos puntos como: proteger a los más vulnerables, continuar con sus atenciones en los centros médicos y mejorar el proceso de vacunación.

“Hasta el momento no tenemos evidencia de que haya un aumento de casos graves y muertes; por lo tanto, no estoy muy seguro de qué tan efectiva podría ser esta medida porque no toda la población no está no usando las mascarillas. Queda a libertad de ellas el uso de estas en espacios abiertos como mejor se sientan según su nivel de riesgo”, agregó.

Antonio Quispe, médico epidemiólogo, comentó que las evidencias científicas demuestran que el nivel de transmisión del virus en espacios abiertos es bajo. “Toda persona de alto riesgo como adultos mayores, con comorbilidades, no vacunados y con dosis incompletas, sí deberían usar mascarilla en espacios abiertos por su vulnerabilidad. Mientras que las que sí tienen sus dosis completas con refuerzo, no deberían portarla obligatoriamente salvo se encuentren en un lugar cerrado o aglomerado”, dijo.