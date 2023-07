Luz Alcedo, madre de las gemelas Dayanna y Aldanna Condori Alcedo, denunció la desaparición de las dos menores de 14 años, el pasado 8 de julio en el distrito de Villa María del Triunfo.

Según informó a RPP, ellas se dirigieron, en la mencionada fecha, desde la vivienda de su Carlos Condori Huacausi a casa de una amiga en la zona de Nuevo Progreso.

Las menores se reportaron durante el día con su progenitor y avisaron que permanecerían en casa de la amiga hasta el 9 del presente mes, pero jamás regresaron.

El citado medio informa que las gemelas bloquearon el número a su padre.

De inmediato los padres se acercaron a este inmueble y fueron atendidos por la madre. La mujer dijo que las tres menores salieron con dirección al Emporio Comercial de Gamarra pero no habían vuelto.

Además, agregó que había conversado con su hija y le habría dicho que junto a las gemelas se dirigían a Ecuador.

“Ahora ya me han bloqueado y ya no me responden llamadas. Tienen sus teléfonos apagados”, dijo la madre de las gemelas Dayanna y Aldanna.

Cabe mencionar que Aldanna estaba vestida con un polo negro, pantalón rojo con cuadritos negros y zapatillas blancas. En tanto, Dayanna vestía pantalón jean azul, y zapatillas negras con blanca.

Cualquier información que ayude a ubicar a las hermanas de 14 años, comunicarse al número 919681843.