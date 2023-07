El Ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, se pronunció sobre futuras manifestaciones, principalmente en ciudad de Lima. Esto en declaraciones a la prensa desde Tacna, donde cumple actividades enfocadas en potenciar la capacidad operativa y los servicios de la Policía Nacional en la frontera.

“En este momento, tenemos una mejor visión de lo que podría ser esta futura marcha. Nunca ha habido una ‘Toma de Lima’, ni lo vamos a permitir”, dijo en un primer momento el titular del Interior.

Además, se refirió a las declaraciones de la conocida como camarada ‘Vilma’ en las que alienta a la población del país a levantarse contra el Gobierno de Dina Boluarte.

“Es sumamente claro, ha habido un pronunciamiento de la camarada ‘Vilma’ incitando a este movimiento que podría darse nuevamente (violentas manifestaciones”.

“Creo que todos somos conscientes de lo que pasó, en los años 80s y 90s especialmente, y nadie puede aspirar a tener un país destruido”, agregó.

Ante la consulta de si todos los que participen en estas futuras protestas serían parte de un grupo terrorista, fue enfático en descartar que se refiera de esa manera de los manifestantes.

“Jamás he terruqueado. No me gusta. Jamás permitiría que a una persona la terruqueen, no. Acá nosotros hablamos cosas puntuales. No podemos permitir que por intermedio de esta señora (camarada ‘Vilma’) se vuelva a cometer acciones que perjudiquen a todos los peruanos”, concluyó Romero Fernández.