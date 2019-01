Aniego en SJL: Vizcarra anuncia "severa investigación" para hallar responsables

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció una "severa investigación" para determinar a los responsables de la inundación en un sector de San Juan de Lurigancho, tras la rotura de una tubería en la avenida Próceres de la Independencia. Esto ha causado hasta el momento un promedio de 1.900 afectados.



► Vizcarra: "Que algún político cuestione nuestro accionar nos tiene sin cuidado"

► Reportan rotura de otra tubería de desagüe en San Juan de Lurigancho

"Ahora, estamos trabajando para solucionar el problema pero inmediatamente después tenemos que hacer una severa investigación para determinar cuál es la causa y determinar responsabilidades. Esto no le podemos cargar todo lo que cueste a Sedapal, que finalmente es el Estado, por eso quien sea el responsable debe asumir todas las consecuencias", dijo el mandatario.



En otro momento, Vizcarra recordó que hace cinco años se reubicó la tubería ubicada en la avenida Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho, para construir el segundo tramo de la Línea 1 del Metro de Lima y la estación Pirámide de Sol. Esto, dijo, lo hizo el contratista del tren eléctrico en coordinación con Sedapal.



"El riesgo es que no solamente (el problema) sea en ese sector. Podría ser que más arriba o más abajo que comiencen los mismos problemas. ¿Qué pudo ocurrir? Puede ser un mal diseño de ingeniería o que hayan comprado una tubería de mala calidad. No se sabe. No me estoy adelantando", declaró Vizcarra.



Respecto a lo anterior, anunció que ha solicitado formalmente al Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) que forme una comisión de especialistas para que investigue la causa.

"Me he comunicado con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, él es el decano nacional del Colegio de Ingenieros, y le he pedido formalmente, como presidente de la República, que el Colegio de Ingenieros forme una comisión de los profesionales más connotados y especializados en este tema para que pueda hacer una evaluación de cuál es la causa que ha originado este problema y que eso sea el insumo para que Sedapal y el Ministerio de Vivienda hagan las denuncias correspondientes”, señaló el mandatario.

Finalmente, Vizcarra dijo que de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado, la empresa que construye una obra asume toda la responsabilidad de cualquier deficiencia por siete años después de la construcción.

"Esta obra no tiene siete años de construida, ni entregada y ya está generando estos problemas. Puede ser que sea otro efecto más de los problemas de corrupción que tenemos en el país. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Atenderemos a la población pero queremos ver quien es el responsable de una obra mal hecha que está generando estos problemas", anunció Vizcarra.