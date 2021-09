Conforme a los criterios de Saber más

Ernesto Contreras (30) iba en un scooter cuando fue atropellado por un bus de la empresa de transportes Unidos Chama, en el cruce de las avenidas Paseo de la República y 28 de Julio, en Miraflores. El joven, quien falleció, fue embestido cuando el vehículo de transporte público giró hacia la mano derecha con dirección al Cercado de Lima.

El Comercio conversó con expertos en el tema para conocer qué acciones o maniobras tuvo que haber realizado el conductor del bus para evitar el fatal accidente.

Luces direccionales

Franklin Barreto, exjefe de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional, detalló que todos loe vehículos poseen varios tipo de luces instaladas en distintas partes. Por ejemplo, las luces de posición se encienden a la puesta del sol, cuando desciende la luz natural. En el caso del último accidente, al tratar el bus de girar hacia la derecha, lo que debió encender fueron las luces direccionales.

“Las luces direccionales deben estar tanto en la parte frontal y, en vehículos e gran dimensión, también en la estructura lateral, de tal manera que los vehículos que están detrás de estos puedan percatarse de la su intención de girar”, precisó.

Barreto explicó que a mayor dimensión de un vehículo el conductor tiene que realizar ciertas maniobras que requerirán de una mayor ocupación de la unidad en la pista. “Para eso es que sirven las luces laterales, como un auxilio, como una ayuda”, dijo.

Por su parte, Lino De la Barrera, especialista en temas de transporte, señaló que a diferencia de las luces frontales, también llamadas de circulación y que se encienden para anunciar la presencia del vehículo, las laterales son para anunciar las acciones o maniobras de cierto peligro que va a realizar el conductor.

Posicionarse en el carril

Sin embargo, Barreto resaltó que encender las luces direccionar no es suficiente. Sostuvo que lo que debe hacer cualquier vehículo es orientar su vehículo al lado donde va a llevar a cabo el giro. En el caso del último accidente, el bus de Unidos Chama “debió primero ubicarse en el carril derecho de la vía y, en segundo lugar, no simultáneamente, tuvo que alertar con sus luces direccionales a las unidades que venían detrás cuál iba a ser su próxima intención, es decir, girar a la derecha”.

“Lo que se puede ver es que el bus Chama no estaba pegado al lado derecho y además el scooter no estaba detrás, sino en paralelo a este. El bus tenía que eliminar toda posibilidad de riesgo previamente. No pudo hacer lo que hizo, que es iniciar un giro a la derecha a pocos metros de la esquina”, agregó.

Asimismo, Barreto indicó que lo que normalmente se observa en las calles de Lima son acciones simultáneas, cuando lo correcto es realizar una tras otra. “Varios conductores tienen la mala costumbre de meter el carro a la derecha y al mismo tiempo prenden su direccional”, lamentó.

Prudencia al momento del giro

Al respecto, Lino De la Barrera señaló que para realizar un giro, el vehículo tiene que tener la prudencia del caso. Una razón fundamental es que debido al tamaño de la unidad su radio de giro es mucho mayor que el del scooter.

“Existía un riesgo potencial de golpear al otro vehículo, pero este no necesariamente tenía que haber generado una consecuencia fatal. Queda clarísimo que el anuncio de que iba a doblar tenía que hacerse desde antes de llegar a la intersección. O esperaba el bus y pasaba el scooter primero, o al revés, pero no podían pasar ambos al mismo tiempo”, explicó.

En tanto, Barreto comentó que si el ángulo de giro necesita ser más amplio, eso implica otras maniobras, como alejarse un poco del lado derecho y cerciorarse de que no haya ningún vehículo en ese lado antes de girar. “Eso no pasó en esta caso”, afirmó.

Agregó que es necesario que los vehículos automotores entiendas que tanto las bicicletas como los scooters son considerados medios de transporte como cualquier otro y pueden ocupar un carril ellos solos.

“Pensamos que como la moto o bicicleta son pequeños y el carril es mas grande entonces con mi vehículo tengo espacio para pasar y posicionarme. Eso no es así. No es cierto. Si el ciclista está delante mío, yo tengo que entender que el espacio está ocupado”, indicó.

En ese sentido, manifestó que la única posibilidad de adelantar al ciclista es por el carril del costado.

