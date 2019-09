La multa en ‘pico y placa’ de camiones también será de S/336

Ayer entró en vigencia el sistema ‘pico y placa’ para los camiones que circulan por un tramo de la carretera Panamericana Sur. En principio se aplicará solo como marcha blanca. “Esta medida permitirá ordenar el transporte de carga. Estimamos que los carriles de las vías se aliviarán en un 30%”, comentó a este Diario Fernando Perera, presidente del directorio de Pro Transporte.



En una primera etapa, que concluirá el domingo 22 de setiembre, la medida se aplicará solo en el tramo que va desde Mateo Pumacahua, en Villa El Salvador, hasta El Derby, en Santiago de Surco. Los camiones cuyas matrículas acaben en cero o número par no podrán transitar por esa vía los lunes, miércoles y viernes de 6:30 a.m. a 10 a.m. Para aquellos con placas que terminen en número impar, la restricción será los martes, jueves y sábados.

A quienes incumplan la disposición municipal se les impondrá fotopapeletas de carácter educativo hasta el 22 de este mes. “La sanción llegará al domicilio, pero no se tendrá que pagar ninguna multa”, explicó el coronel PNP Guillermo Llerena, jefe de la División de Tránsito de Lima.

Recién a partir del 23 se castigará a los infractores con montos equivalentes al 8% de una UIT: S/336 (similar a la del ‘pico y placa’ de autos particulares).

La Municipalidad de Lima adelantó que en una siguiente etapa se extendería la restricción al horario de 5 p.m. a 9 p.m. Asimismo, se evalúa aplicarlo en seis kilómetros de la Panamericana Norte, en el tramo que va desde la Av. Universitaria hasta la Av. San Juan Vicente Nicolini. También en la Vía de Evitamiento, desde el cruce con la Av. 7 de Junio, en Santa Anita, hasta la Av. Plácido Jiménez, en El Agustino. No se ha especificado cuándo se iniciaría esto.

Ayer, en conferencia de prensa, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, insistió en que esta regulación busca reducir el caos en la ciudad. “Estamos avanzando”, dijo. “No puede ser que no haya orden, que sigamos en una inercia”, añadió.

Un grupo de inspectores municipales y agentes de la Policía de Tránsito vigilará que se respete la disposición municipal. El coronel Llerena indicó que se ha dispuesto que ocho agentes, cámara en mano, se coloquen en algunos puentes, entre ellos, el de Benavides, ubicado la altura de la Universidad Ricardo Palma, en Santiago de Surco.

El 'pico y placa' de camiones empieza con un período de marcha blanca en un tramo de la Panamericana Sur.

Perera señaló que en algunos puntos de la Panamericana Sur habrá hasta 10 inspectores. Esto será solo durante la primera etapa del ‘pico y placa’ para camiones. “Tenemos 100 inspectores para todo el corredor amarillo”, explica.

Además, en los horarios que no rija el plan los transportistas de carga pesada solo podrán utilizar los dos carriles de la derecha. Los dos pegados hacia la izquierda han sido marcados con mensajes de “No camión”.

—Paraderos—

Las medidas anteriores serán acompañadas por el reordenamiento de algunos paraderos de transporte público de pasajeros. Ayer se inició el proceso en tres puntos del corredor formado por la Panamericana Sur, la Vía de Evitamiento y la Panamericana Norte.

A la altura de los puentes Benavides, Santa Anita y Atocongo se colocaron conos en los paraderos para evitar que los buses bloquearan los demás carriles por quitarse pasajeros. “El servicio de transporte público es terrible, pero vamos a ordenar esto”, aseguró el coronel Llerena.