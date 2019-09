‘Pico y placa’ para camiones: horarios, vías de aplicación y todo lo que debes saber

Poco antes de cumplirse los dos primeros meses del plan ‘pico y placa’, la Municipalidad de Lima dispuso que la circulación de los vehículos de carga pesada también sea regulada según el número de matrícula. La medida se iniciará mañana, martes 10 de setiembre, con un periodo de marcha blanca.



A través del Decreto de Alcaldía Nº 011, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, la comuna fijó una franja horaria igual al ‘pico y placa’ de autos particulares. La diferencia es que la restricción de los camiones por número de matrícula será en la Panamericana Sur, Vía Evitamiento y Panamericana Norte. No obstante, la restricción se aplicará de forma paulatina. Mañana se inicia en un tramo del primero de los ejes viales, donde se implementarán carriles exclusivos.

La norma también establece otros cambios con la finalidad de regular la circulación de vehículos de transporte de carga y/o mercancías para reducir la congestión vehicular, las emisiones contaminantes y los accidentes de tránsito. Por ejemplo, establece 15 vías de Lima donde el tránsito de vehículos carga pesada se permitirá durante las 24 horas, todos los días de la semana. Además, en el resto de la capital se ordena condiciones de circulación por tonelaje de la unidad y tipo de vía.

Las nuevas restricciones al detalle:



– ‘Pico y placa’ de camiones –

De acuerdo con la norma, la restricción vehicular se aplicará en la Panamericana Sur, desde la Av. Mateo Pumacahua hasta la Av. El Derby, en la Vía de Evitamiento (tramo Av. 07 de junio hasta Av. Plácido Jiménez) y en la Panamericana Norte (desde la Av. Universitaria hasta Av. Juan Vicente Nicolini).

En estos sectores queda restringida la circulación de los vehículos de las categorías N2 (mayor a 6.5 toneladas), N3, 03 y 04 en el horario comprendido entre las 6:30 a.m. hasta las 10:00 a.m., y entre las 5:00 p.m. hasta las 9:00 p.m., de lunes a sábado, de la siguiente forma:

• El número par (incluido el cero) no podrá circular los días lunes, miércoles y viernes

• El número impar los días martes, jueves y sábados.

• Los días feriados y no laborables (sector público y privado) no se aplicará esta medida.



Vale precisar que en los tres ejes viales no se empezará a aplicar el ‘pico y placa’ al mismo tiempo.

Según las disposiciones complementarias transitorias de la norma, mañana se inicia un periodo educativo sin sanción solo en el tramo de la la Panamericana Sur. “Respecto de los tramos Vía de Evitamiento y Panamericana Norte, así como la franja horaria (mañana y/o tarde para estos tramos), su implementación queda sujeta a la evaluación de la Gerencia de Transporte Urbano o la que haga sus veces”, especifica el decreto. Es decir, no hay fecha aún para que en estos sectores se implemente la restricción.

El periodo educativo finaliza el 22 de setiembre de 2019. Al día siguiente, empezará a sancionarse con multas.

– Vías permitidas para el paso de camiones –

La Municipalidad de Lima estableció 15 vías de la capital donde se permitirá la circulación de vehículos de Transporte de Carga y/o Mercancías en todas sus modalidades, en el marco de la Ordenanza Nº 341 y modificatorias. Si bien son vías autorizadas, en ellas la comuna podrá implementar “determinar franjas horarias de circulación y carriles de circulación segregado, entre otras condiciones”. Estas son:

1. Panamericana Sur (en toda su extensión).

2. Panamericana Norte (en toda su extensión).

3. Vía Evitamiento (en toda su extensión).

4. Av. Zarumilla (en toda su extensión).

5. Av. Trapiche-Chillón (entre Panamericana Norte y Av. Chimpu Ocllo).

6. Av. Túpac Amaru (tramo Av. Chimpu Ocllo hasta el límite provincial).

7. Av. Chimpu Ocllo (tramo Av. Trapiche Chillón hasta Av. Túpac Amaru).

8. Carretera Central y Av. Nicolás Ayllón (en toda su extensión).

9. Av. Circunvalación (en toda su extensión).

10. Autopista Ramiro Prialé (en toda su extensión).

11. Av. Naranjal (en toda su extensión).

12. Av. Canta Callao (en toda su extensión).

13. Av. Néstor Gambetta (tramo Panamericana Norte hasta el límite provincial).

14. Vía Expresa Línea Amarilla (en toda su extensión).

15. Av. Las Torres (tramo Av. Ramiro Prialé hasta Carretera Central).

– Resto de la ciudad –

Aparte de las 15 vías mencionadas, la Municipalidad de Lima ha determinado una serie de condiciones de circulación de acuerdo con el tonelaje de la unidad, tomando en cuenta que las vías locales, colectoras (que llevan desde un sector urbano a las vías arteriales o expresas), arteriales (las de mayor capacidad para la circulación de vehículos) y expresas.



Estas se aplicarán en dos etapas:

• A partir del 10 de setiembre



Los vehículos N1 y N2 de hasta 6.5 toneladas podrán circular sin restricción las 24 horas por las vías locales, colectoras, arteriales y expresas (menos en la Vía Expresa de Paseo de la República). En tanto, los N2 de hasta 12 toneladas podrán hacerlo por las vías arteriales durante todo el día. A estas se les prohíbe la circulación en vías locales y expresas metropolitanas.

• Desde el 4 de noviembre



Se activarán franjas horarias de circulación (de 10 a.m. a 5 p.m. y de 9 p.m. a 6:30 a.m. del día siguiente) de lunes a sábado para los vehículos N2 de hasta 12 toneladas en las vías colectoras.



En tanto, los vehículos N3, remolques y semirremolques O3 y O4 solo podrán circular por las vías arteriales de 10 a.m. a 5 p.m. y de 9 p.m. a 6:30 a.m. del día siguiente, de lunes a sábado. Para estos vehículos queda prohibida su circulación en vías colectoras y expresas metropolitanas.

En el Centro Histórico de Lima solo circularán los vehículos de carga N1 (excepto pick up) y N2 de hasta 6.5 toneladas entre las 11 p.m. y las 6 a.m. del día siguiente.

– Excepciones –

Quedan exentos de la norma los vehículos de las entidades públicas, servicio de transporte y custodia de dinero y valores, emergencia y servicios públicos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y los destinados al recojo de residuos y transporte de materiales peligrosos, debidamente autorizados.