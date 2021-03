Conforme a los criterios de Saber más

Los faros son, en realidad, códigos. Cada uno de ellos se erige con una codificación singular para dar cuenta al navegante de su exacta ubicación. Se trata de un lenguaje complejo: de día, su torre habla con su altura, su color y el grosor de sus líneas. De noche, el código lumínico se expresa en la intensidad de su fuente y la alternancia entre sus destellos y los momentos de eclipse. La artista Luz María Bedoya ha logrado trasladar todos estos códigos marinos a una partitura sonora: en su proyecto interdisciplinario “Todos los faros de la costa peruana” ella recoge con rigor la data de los 56 faros a lo largo del litoral, desde Punta Capones en Tumbes hasta Los Palos, en Tacna, para convertir sus colores, periodos e intensidades en sonidos, ritmos y alturas tonales.

Luego entregó su partitura a músicos como Gabriela Ezeta, Teté Leguía, Paruro (Danny Caballero), José Ignacio Padilla, Santiago Vera, Macri Cáceres, Vered Engelhard, Santiago Pillado-Matheu y Orieta Chrem, para que la interpreten con absoluta libertad y recoge el resultado de este proyecto sonoro en podcasts que comparte de manera digital y periódicamente desde la página web de su proyecto.

Proyecto de la artista luz María Bedoya forma parte del programa Irradia. Arte + Tecnología que vincula a la fundación Telefónica y al MALI desde 2019. (FOTO: El Comercio)

“He querido ser muy fiel a la data de los faros. Quería hacer una partitura que respetara rigurosamente esta información de sus códigos, pero que, al momento de interpretarse, resulte muy abierta y flexible. Hay 56 módulos en la partitura, y el intérprete puede tocarlos todos o solo uno, en orden o en desorden, separados o en simultaneo. No hay notas musicales precisas sino ideas sonoras, incluso mezclas o ruidos”, señala Bedoya. La idea es que su partitura sonora pueda ser apreciada tanto un músico conocedor de la escritura musical, como por quienes no sabemos leer pentagramas. Desde marzo de 2020, la artista y sus músicos invitados vienen explorando las posibilidades sonoras de su partitura, experimentando con improvisaciones vocales y el uso de múltiples instrumentos y objetos como contrabajos, flautas, baterías, pututos, aguáfonos, steel drums, osciladores, piedras y campanas, entre otros elementos.

Fragmento de la partitura visual de Luz María Bedoya, el centro de su proyecto multidisciplinario.

La palabra marina

“Todos los faros de la costa peruana”, es un proyecto de pieza sonora curado por Sharon Lerner que, en un inicio, iba a presentarse en el Museo de Arte de Lima en abril del año pasado, como parte del programa Irradia. Arte + Tecnología que vincula a la fundación Telefónica y al MALI desde 2019. Sin embargo, la pandemia lo cambió todo. Y en lugar de proyectarse la muestra presencial, se pensó en desarrollar una web en la que se compartiera toda esta experiencia. Asimismo, los nuevos plazos sirvieron para madurar la idea, y sumar al proyecto, el aporte de escritores que juegan con términos náuticos sugeridos por la artista. Palabras que resultan detonantes para reflexiones diversas, que van desde lo poético hasta lo político. Se trata de frases que han perdido sentido para los que no vemos el mar, pero que conocen bien los navegantes y los lectores de Melville, tales como “Trazado de la derrota” (el trazo que sigue la nave, diferente a la trayectoria esperada), el abatimiento (la desviación de una embarcación por efecto del viento), la deriva (deviación por efecto de las corrientes), “línea de fe” (pequeña marca en las brújulas para señalar el rumbo) o “compensación de los desvíos”. “Se trata de términos muy bellos, que fui acopiando a lo largo de este proceso de investigación”, explica la artista. “En algún momento, leyendo manuales de navegación, pensé que estas frases eran muy poderosas en sí mismas y cuya dimensión excedía a las de la náutica”, afirma. “En mi trabajo me gusta siempre pensar en la imprecisión, en este caso la imprecisión de los términos. Que estas palabras náuticas salieran de su contexto para hacerlas flexibles para que diferentes autores hicieran algo con ellas, me pareció maravilloso”, explica.

Para esta sección del proyecto, Bedoya convocó a Anne Carson, la notable poeta canadiense, al musicólogo francés Peter Szendy, la poeta y cineasta egipcia Safaa Fathy, la escritora brasileña Lucia Castello Branco, además de autores locales que le ofrecieron poemas, pequeños breves y textos indefinibles vinculados a su pedido. “No son textos que transmiten certezas, sino que se enfrentan a un futuro que se ha vuelto un fantasma”, explica.

Así, en el proyecto de Bedoya los faros no nos sirven como orientación, no nos ofrecen una playa segura dónde atracar. Más bien resultan puntos de partida para dar pie a múltiples interpretaciones, sonoras y literarias, que nos invitan a perdernos en lo impreciso, en la incertidumbre que hoy nos inunda.

El MALI y Fundación Telefónica Movistar presentan “Todos los faros de la costa peruana” de Luz María Bedoya, nueva entrega virtual del programa “Irradia. Arte + Tecnología”. Estará disponible al público desde el 19 de marzo a través de la plataforma web Todoslosfaros.org

