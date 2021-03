Conforme a los criterios de Saber más

Se trata de un ejercicio fílmico extraño, uno de esos milagros que, muy de vez en cuando, ocurre en el cine gracias a las oraciones de los fans. Sumándose a la sumamente breve lista de ejemplos de “Director’s Cut” como el Blade Runner (1992) de Ridley Scott o “Superman II” (2006) de Richard Donner, la versión de Zack Snyder de “La liga de la justicia” que mañana se estrena vía streaming había alcanzado dimensiones de culto, con una defensa exacerbada de sus seguidores durante años, alrededor del hashtag #ReleaseTheSnyderCut.

Tal fue la presión que los directivos de Warner decidieron corregir el terrible error que supuso el filme terminado por encargo por Joss Whedon en 2017, con solo el 10% de lo rodado originalmente y darle a Snyder la oportunidad de reconstruir el filme tal como lo había soñado. Más allá de los millones extras en terminar los efectos y rodar algunas escenas extras, el director no cobró por acabarla. Lo suyo es solo la satisfacción personal, por sacarse de encima la lápida que significó una película fallida y dedicar su esfuerzo a su hija Autumn, quien se suicidó en 2017 tras una crisis depresiva, y que fue la razón por las que el director se distanció de la película.

Zack Snyder (derecha) junto a los actores Ben Affleck, como Batman, y Gal Gadot, como "Wonder Woman", durante el rodaje de la película "Justice League"(Foto: EFE/ HBO Max)

El privilegiado puñado de “influencers” en Estados Unidos y España que han asistido a la “premier” virtual del filme no han dejado de compartir su entusiasmo en las redes: se trata, dicen, de concentrado de puro Snyder. Cuatro horas de frenesí para fans, aquellos devotos de su espectacular estilo filmadas en épico ralentí, con la música del neerlandés Thomas B. Holkenborg (Mad Max: Furia en la carretera) sosteniendo la avasalladora acción superheroica. Su “Justice League” retoma el tono, estética y dramática desarrollada en sus dos películas previas, “Man of Steel” (2013) y “Batman v Superman: Dawn of Justice” (2016). Y esto es revelador, pues sus características seriedad, oscuridad y violencia no gustaba a los propios productores de Warner, que buscaron una fórmula más cercana a las probadas por Marvel con éxito. Y esta falta de rumbo fue lo que generó su fracaso previo.

En esta nueva entrega, los enemigos lucen verdaderamente Intimidantes, según comentarios de quienes ya vieron el filme, (Foto HBO Max)

Las opiniones resultan unánimes al celebrar un guion superior al de las dos cintas primeras. Si bien es cierto la historia sigue siendo la misma, la búsqueda por parte de Steppenwolf de las cajas madre en Themyscira, Atlantis y la tierra para destruir el planeta y el esfuerzo de Bruce Wayne (Ben Affleck) y Diana Prince (Gal Gadot) para reclutar a un equipo de metahumanos que protejan el mundo con la determinación de que el sacrificio definitivo de Superman (Henry Cavill), asesinado por Lex Luthor no fuera en vano, ciertamente la evolución de todos los personajes resulta mucho más profunda y orgánica que en la cinta editada a la carrera por Whedon. Villanos más intimidantes (Jared Leto aparece como el Joker), y héroes con motivaciones más naturales. Ciborg (Ray Fisher) se revela como el corazón de la Liga de la Justicia, mientras Flash (Ezra Miller) sigue siendo un personaje secundario y centro del humor, aunque con mayor desarrollo y grandes momentos épicos. En el caso de Aquaman (Jason Momoa), el filme conecta mejor con su película en solitario, mientras que la lucha de Wonder Woman y las amazonas guiadas por Hipólita es un espectáculo visual.

Cyborg, interpretado por Ray Fisher, tiene mucha mayor presencia en el filme de Snyder. (Foto: Warner Bros.)

Eliminado cualquier metraje filmado por Whedon, Zack Snyder ha reconstruido la película replanteando el montaje para contar una historia mucho más oscura y desgarradora. Lo que parecía ser una película de superhéroes maldita regresa para intentar redimirse. Las segundas oportunidades existen.

Cómo verla en Perú

En Estados Unidos y Europa “La Liga de la justicia de Zack Snyder” es el gran lanzamiento de HBO Max, plataforma aún no presente en nuestro medio. Por ello, en el Perú el filme estará disponible para los clientes de DIRECTV, como ocurre para el resto de Sudamérica, desde este 18 de marzo, día de su estreno mundial, hasta el 8 de abril, en el servicio Pay Per View en los canales 402 SD y 1402 HD.

