Al público puede sonarle extraño la posibilidad de lanzar una feria en una plataforma web. Sin embargo, en la nueva normalidad que empezamos a vislumbrar en tiempos de cuarentena, la primera edición en línea de la feria ArtLima marca el camino en las estrategias a seguir por nuestra industria cultural, como la Feria del Libro, por ejemplo. Como explica Rochi del Castillo, su directora, con la iniciativa #FeriaOnline, ArtLima se convierte en una plataforma de contenidos que busca acercar el arte y sus protagonistas a un nuevo público. “Para nosotros, lo más importante tras el caos vivido las primeras semanas fue volver a reconectar y a visibilizar la cadena de valor del sistema, entre artistas, galerías, museos, centros culturales, etc.”, explica.

Hasta el 23 de mayo, la primera edición en línea de la feria cuenta con la participación de galerías de 15 países.

En lugar de alquilar un ‘booth’ físico en la feria, las galerías pagan en páginas webs especializadas durante los siguientes seis meses por un espacio digital de exposición para mostrar a sus artistas. “Las webs de las ferias de arte estaban creadas para propiciar contenidos, no ventas. El reto será transformarse con este fin, mediante propuestas curadas y seleccionadas, que no generen un daño colateral al evento presencial”, afirma Del Castillo.

—¿Crees que estas nuevas iniciativas son soluciones que permanecerán pasada la pandemia?

Nos enfrentaremos a una realidad muy diferente y no hay vuelta atrás. En ese sentido, la tecnología es una gran aliada de la cultura. El primer reto de la #FeriaOnline es la reconexión. El segundo es la organización de piezas de comunicación elaboradas por terceros. Y el tercero consiste en la recuperación del mercado, un proceso largo. Las colaboraciones y alianzas serán clave en estos tres retos.

Las siete ediciones anteriores de ArtLima se celebraron en la Escuela Superior de Guerra del Ejército.

—¿Cómo se produce una feria en una plataforma web? ¿Cómo se hace participar a sus invitados, desde artistas hasta galeristas?

La #FeriaOnline nace del grupo de expositores que ya participaba en la octava edición de la feria suspendida por la pandemia. Es decir, respeta la estructura de una feria de galerías. Pero su dinámica de comunicación es distinta, pues el control de las actividades y exposiciones no lo tiene la feria, sino quien lleva el encuentro ‘live’. La alegría que sentimos en el equipo al ver la respuesta de los artistas, al enviarnos sus videos grabados desde sus espacios en diferentes partes del mundo, ha sido grande. Hemos vuelto a darles ánimo a nuestros galeristas y estoy segura de que generaremos a corto plazo el espacio para el coleccionista.

Asimismo, gracias al esfuerzo conjunto de sus colaboradores, la feria seguirá en esta edición aportando al crecimiento formativo de sus artistas. Quiero mencionar, por ejemplo, a Fabiana Cruz, artista venezolana representada por la galería Graphic Art, quien resultó ganadora del premio de dos residencias en el Perú: KAI en Calca y GECU en Trujillo. Fabiana es una artista visual que crea piezas sonoras increíbles en diálogo con la imagen. Algunas de ellas pueden apreciarse (y generarse) incluso mediante una aplicación digital descargable, la cual permite que el público active la pieza de Fabiana desde su móvil y participe del despliegue sonoro, visual y vibrátil que la constituye. Una alianza perfecta entre el arte, la tecnología y las plataformas digitales. El resultado de la investigación de sus residencias lo veremos en Art Lima Feria 2021. Igualmente, impulsamos el premio Residencia Plataforma Caníbal (Barranquilla) cuyo ganador se anunciará al culminar la #FeriaOnline.

"Batman" de Edgar Vazquez, representado por la galería Alfredo Ginocchio (México).

—Ya con mes y medio de cuarentena, ¿cuán fuertemente crees que la crisis del coronavirus ha golpeado a los artistas y al mercado del arte local?

Sin duda, las artes visuales son el sector más golpeado de la industria cultural peruana, no solo por las condiciones naturales que poseen, sino por la informalidad con la que muchos agentes operan en el sector. Veo cómo se ha roto la cadena de venta de piezas de arte, dado que los creadores requieren cubrir sus necesidades básicas. Eso traerá daños colaterales muy graves. Considero que primero hay que visibilizar el sistema y luego, poco a poco, recuperar el mercado. Por eso era fundamental que apareciera la feria en las redes sociales, para demostrar que seguimos trabajando por mantener un sistema y la institucionalidad de sus agentes. No somos un catálogo de piezas de arte con ficha técnica y precio: somos una institución que se está adecuando a los cambios inciertos.

La solución para lograr una venta no es bajar los precios de las piezas de arte, sino más bien seleccionarlas con oportunidad de compra: grabados, fotografías seriadas, etc., piezas que no tengan que recorrer caminos largos y complicados, y puedan ser entregadas en Lima o ingresar al Perú por un canal de exportación correcto. Tampoco podemos ser imprudentes y mostrar precios de manera pública que pudieran ser malinterpretados. Hay que comunicar con responsabilidad.

Fotografía de Alexander Neumann, galería Impakto (Lima).

—A partir de este diagnóstico de la crisis, ¿desde una feria puede combatírsele?

ArtLima, hoy más que nunca, debe poner sus plataformas digitales al servicio de las galerías y de los artistas que las integran. La feria seguirá promocionando a la galería y, a través de ella, al artista. Por otro lado, tenemos que seguir trabajando con los museos, centros culturales y escuelas de arte. Es en esa relación donde aparecen como invitados los artistas independientes y emergentes.

—¿La crisis del sector ha modificado los conversatorios de la feria?

Es el momento de convocar a los que comparten tu objetivo desde muchos frentes y especialidades. La Feria tendrá un programa oficial de contenidos sobre arte y gestión en colaboración con terceros, así como un programa simultáneo, nutriendo así a su comunidad con otras visiones y perspectivas.

Desde la asociación Generación Cultura, que opera como nuestro brazo aliado en compromisos sociales, venimos trabajando en nuevas dinámicas de conversatorios que complementen nuestra misión como Feria, cuyo acceso aporte de manera directa recursos económicos a los agentes del sector que se han visto afectados por el COVID-19 y a campañas sociales lideradas por organizaciones que apoyan en esta coyuntura a quienes más lo necesitan.

