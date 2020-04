Siempre salía muy temprano, cámara en mano, para captar los rincones vacíos de Barranco. Ahora, la cuarentena ha puesto entre paréntesis su trabajo de madrugador fotógrafo y lo que quedan son imágenes deshabitadas que terminaron siendo premonitorias. Al pintor Ramiro Llona le gustaría obtener un salvoconducto para continuar con su proyecto #barrancoapie, volver a salir para tomar fotos de la ciudad sin gente, sin movimiento vehicular. “La ciudad vacía, misteriosa, como la imaginamos, protagonista, espléndida”, comenta desde su encierro en su casa taller, acompañado por su familia. Las caminatas las ha cambiado por rutinas de estiramiento y ejercicios exigentes. “A mis 72 años, creo que estoy haciendo más deporte que nunca. Eso lo podemos entender como una forma de optimismo. La vida continúa”, comenta.

Llona ha empezado el octavo cuadro de su ambiciosa serie “El Buen Lugar”, lienzos que alcanzan los 284 x 470 cms.

En cuanto al manejo de sus tiempos, rutinas y trabajo, la cuarentena no le ha generado demasiados cambios. “Siempre he sido una persona qué pasa la mayor parte del tiempo muy tranquilo en el taller”, afirma. Como su esposa Meritxell Thorndike y él tienen los talleres dentro de casa, han recortado sus salidas al mínimo. “Todo es familia, trabajo y educación a distancia para nuestros hijos, lo que ha venido complicar todo. Por supuesto, para el artista no es fácil deshacerse de la idea de no poder salir, así como sobrellevar la incertidumbre sobre el desarrollo de la actual crisis y sus consecuencias. “Me impacta mucho la realidad de la gente de menos recursos, cómo está crisis ha vuelto a desnudar las deficiencias del sistema donde siempre se perjudican más los que menos tienen. En ese sentido es una falacia decir que este virus es democrático”, afirma.

Enfrentar la incertidumbre

¿Cómo evitar la paranoia cotidiana? ¿Las emociones a tope? ¿El desaliento ante la sensación de que no hay futuro? Para Llona, es necesario desarrollar ciertas estrategias de supervivencia y, sobretodo, tratar de sentirse bien. “El futuro es incierto y si nos dejamos llevar puede ser de una incertidumbre aterradora”. En su caso, por fin se ha dado la oportunidad de leer “Guerra y Paz de Tolstoy”, proyecto que tenía sobre la mesa de noche esperando el momento. También le ha dado un valor especial a las actividades caseras, cómo el decidir qué cocinar cada día. “Sentarnos en familia a disfrutar es un privilegio”, señala.

El placer de cocinar, uno de los goces familiares del artista en la cuarentena.

El lienzo y la seda

En estos días, Llona ha empezado el octavo cuadro de su ambiciosa serie “El Buen Lugar”, lienzos que alcanzan los 284 x 470 cms. Un proyecto de largo alcance. Pero en las antípodas formales de su obra en gran formato, el artista acaba de ver impresa una colección sumamente leve: su obra plasmada en seda. “Siempre estoy tratando de trabajar en soportes y medios diferentes a la pintura al óleo sobre tela”, explica. En enero, el artista viajó a España con el proyecto de realizar unas Litografías con la prestigiosa casa editora catalana Polígrafa. Se suponía que las ediciones llegaban a Lima principios de Marzo para su firma, sin embargo, la pandemia detuvo todo. “Las sedas es un proyecto que ideó un amigo y se empezó también a principios de año. Son pintadas a mano y sólo seis de cada imagen. Estuvimos en Madrid a mediados de Febrero pero no me las pudieron enviar”, comenta. Por fin, las sedas llegaron a su taller el viernes pasado, luego de ser detenidas por tres cuarentenas, en Londres, Miami y Lima. “Igual abrí las cajas con guantes y temor”, confiesa. Pero el producto resultó notable. Llona publicó estas nuevas obras en la redes y despertó un interés inmediato. “Claro que no tengo la menor idea cómo ni a cuánto venderlas. Es algo nuevo, pero de pronto funciona para estos tiempos”, dice.

Un rincón del taller del artista.

En defensa del gremio

Cuando todavía estamos esperando que el Ministerio de Cultura proponga un plan de subvenciones económicas para las industrias culturales, Llona se muestra pesimista frente a la reacción del Estado. “Sus presupuestos para el sector Cultura han sido históricamente bajos. Mientras los políticos y Gobernantes no entiendan que la Cultura es un bien de primera necesidad que articula y le da identidad a una Nación, eso no va a cambiar”, afirma. Para el pintor, quizás esta crisis puede servir de acicate para identificar las industrias culturales, empadronarlas, ubicar a sus protagonistas y establecer una manera de hacer llegar la ayuda económica. Pero no será una tarea fácil. “Los artistas plásticos no tienen una asociación que los represente o no funciona bien. Está todo por hacerse”, lamenta.

Por otro lado, observa Llona, la mayoría de artistas no están representados por una galería, y no lo están pasando nada bien. “Pienso que este momento de reconversión donde todo se hace digital y delivery, los interesados en arte pueden contactar directamente a los artistas en las redes sociales. Los sistemas de comercialización del arte dejan fuera a mucha gente y también están en permanente revisión. Esta crisis es un momento urgente para tratar diferentes acercamientos a la obra y a los artistas”, añade el pintor.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Hay cura para la COVID-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

VEA EL VIDEO

Herbert Rodríguez: arte crítico y reflexión social. Video: Tomás Chávez

LE PUEDE INTERESAR

Murió Rubem Fonseca: la última entrevista del literato a El Comercio

Ricardo Roca Rey: Cien años del nacimiento del ‘rey del teatro’

José Carlos Mariátegui: "En cultura, el Estado carece de datos para tomar acciones concretas”

Coronavirus: ¿Cómo atender las industrias creativas en tiempos de cuarentena?

Pancho Guerra García: “los artistas estamos acostumbrados a las crisis”