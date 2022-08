El actor peruano Diego Bertie falleció este viernes 5 de agosto a los 54 años, tras caer desde el piso 14 de un edificio en el distrito de Miraflores. Rápidamente, sus compañeros de la industria del entretenimiento nacional e internacional compartieron mensajes lamentando la pérdida. El también cantante dio vida a distintos personajes a lo largo de su carrera, por los cuales siempre será recordado.

“Es una lamentable noticia, se ha encontrado a la persona de Diego Bertie en su cochera con múltiples fracturas en las piernas y espalda. Ha sido trasladado al Hospital Casimiro Ulloa donde ha llegado en calidad de cadáver. Estamos esperando que el hospital dé su comunicado para certificar lo que aparentemente es un tema confirmado. Sí (ha fallecido), es la confirmación que tenemos”, comunicó Mario Casaretto, comandante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Tras la irreparable partida del actor, el mundo del espectáculo recuerda con cariño a Diego Bertie. Más sobre su carrera, la familia y sus últimos proyectos, a continuación.

Larga y exitosa trayectoria

Diego Felipe Bertie Brignardello nació el 2 de noviembre de 1967. Encontró su pasión por el arte cuando estaba en la universidad. Junto a sus compañeros de la carrera de Administración de la Universidad del Pacífico, formó un grupo pop rock llamado Imágenes en 1986. Durante el verano del año siguiente, posicionaron en las radios nacionales sus sencillos “A Distancia” y “Buenos tiempos”.

Una de sus actuaciones en vivo más recordadas fue en el Coliseo San Agustín en octubre de 1987 como teloneros de la banda española Hombre G. Tiempo después, estrenaron “Nuestra versión” (1988), su primera producción discográfica que incluye éxitos como “Caras nuevas” y “Una vez más”. Tras la separación de Imágenes, se alejó de la música para incursionar en la actuación. Es así que se unió al director Osvaldo Cattone en la obra “Annie”. Tras su destacada participación, consiguió el rol principal de puestas en escenas de obras clásicas como “Bodas de sangre”, “La vida es sueño” y “Edipo rey”.

Diego Bertie con Jimena Lindo, su coprotagonista en la película "El bien esquivo" (2001), dirigida por Augusto Tamayo. (Foto GEC Archivo)

Su incursión en las telenovelas se dio con “Rosa de América” en 1988. Para la década de los 90, fue convocado para formar parte de novelas como “El hombre debe morir” y “Natacha”. Esta última producción lo posicionaría como un ´galán de telenovelas´, además de interpretar el tema principal del programa con tan solo 22 años. El peruano también tuvo la oportunidad de pasar por la pantalla grande y logró una actuación destacada. Comenzó con un papel secundario en el filme “Ultra Warrior” (1990), película de ciencia ficción en el que los sobrevivientes del holocausto nuclear luchan contra excéntricos villanos.

Luego toma protagonismo con películas como “Reportaje a la muerte” (1993) de Danny Gavidia, “Sin compasión” (1994) y “Bajo la piel” (1996) de Francisco Lombardi, así como “El bien esquivo” (2001) de Augusto Tamayo San Román. Pero no solo eso, sino que dentro de su filmografía también se ubican “Todos somos estrellas” (1993), “Muertos de amor” (2002), “Muero por Muriel” (2004) y “Esto huele mal” (2007).

A poco de finalizar la década de los 90, lanzó su primer disco como solista “Fuego Azul” (1997), de donde se desprenden canciones como “Qué difícil es amar”. A este le siguieron “Amares”, “Días de furia”, “La noche” y “El fuego que no ves”, el cual fue compuesto por su compañero Pedro Suárez Vértiz. Para 2003, lanzó su segundo álbum “Cuando Llega el Amor”.

Bertie tuvo la oportunidad de salir a Colombia y protagonizar la telenovela producida por Caracol Televisión “La ex” (2006), junto a Ruddy Rodríguez. Además, fue llamado para participar en un episodio de la serie argentina “Tiempo final”.

De regreso a las tablas, logró juntar sus dos pasiones al ser parte de musicales como “La novicia rebelde” (2013) al lado de la actriz Maria Grazia Gamarra y “Mamma Mía!” (2015) junto a Johanna San Miguel, Wendy Ramos, Ebelyn Ortiz, Gisella Ponce de León y Jesús Neyra.

Diego Bertie interpretó al capitán von Trapp en el musical "La novicia rebelde", al lado Maria Grazia Gamarra. (Foto: Alejandro Rojas) / Alejandro Rojas

Tras la cancelación del proyecto “Hotel Otelo”, se integró a la séptima temporada de la exitosa serie peruana “Al fondo hay sitio” producida por Efraín Aguilar. Berti confesó que no le preocupaba el giro que podría dar su personaje de Sergio Estrada, un psicoanalista. “A ciegas me entrego y me dejo llevar por los guionistas. Sé que van a llevar a buen puerto mi personaje, sino no me llamarían”, declaró en aquel año.

Vida familiar

El 8 de marzo de 1997 se casó con la psicóloga Viviana Monge Valle Riestra, y fruto de ese matrimonio tuvo una hija llamada Aíssa, nacida en 1998. La relación no duró mucho y, finalmente, se divorciaron para 2004. El divorcio no evitó que ambos mantengan una relación cordial por el bienestar de su hija.

“Yo me enamoré de una mujer, de Viviana Monge, que es mi esposa con la que tengo 2 hijos. Tengo a mi hija de 22 años y tengo un hijo que no es mío, no es de mi sangre, es el hermano de mi hija, es un niño especial, es un niño que me ama y yo lo amo como si fuera mi hijo (…) Las relaciones cuando son de amor, es un amor que trasciende en el tiempo y aun cuando terminan”, dijo el actor en “Magaly TV: La Firme”.

El actor contrajo matrimonio con la psicóloga Viviana Monge. (Foto: archivo personal de Diego Bertie)

Sus últimas apariciones

Durante una reciente entrevista con Magaly Medina, el cantante confirmó que tuvo una relación fugaz, aunque fallida, con el escritor Jaime Bayly. “Efectivamente sí, fui amigo de Jaime. Tuvimos una relación corta, fallida, no fue una relación relevante (…) Expuso mi intimidad, vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño”, dijo el actor.

En los últimos años, Bertie siguió involucrado con la televisión y protagonizó series como “De vuelta al barrio”, donde tuvo un papel del villano Luis Felipe Sandoval. Su compañero de reparto, Paul Martin, manifestó que su colega era un hombre “encantador con un corazón enorme y muy sensible. (…) Todavía no termino de procesarlo... había una muy buena relación con él y esta noticia simplemente te descuadra y te descompensa”.

En febrero de 2022, Diego Bertie sorprendió al estrenar la nueva versión de “Qué difícil es amar”, al lado de la cantante peruana Gabriela Gastelumendi, más conocida como Gala Brie. En su momento, ambos artistas se mostraron emocionados por este lanzamiento que acumula miles de reproducciones en las plataformas digitales. El Comercio conversó con Gala Brie. Frente a la inesperada noticia de su partida, la cantante contó cómo surgió la colaboración.

“Lo busqué en el 2020 para rendirle tributo a su tema ‘Qué difícil es amar’ y, muy encantado, accedió a que haga mi versión. Cuando se la mostré, me pidió cantarla también, y terminó siendo una colaboración”. Asimismo, ella recalcó que “fue muy lindo conocerlo, aunque sea un poco, verlo realizado con su regreso a la música y a comunicarse con su audiencia a través de ella. Era muy valiente y precioso”.

Tras anunciarse el regreso de “Al fondo hay sitio” para una novena temporada, Bertie fue consultado sobre la posibilidad de volver a interpretar a su personaje; sin embargo, este recalcó estar enfocado en su carrera musical. “No sé si ellos decidirán en algún momento retomar el personaje, no tengo la menor idea, no está entre mis planes y no está entre los planes de ellos. Por ahora, yo estoy concentrado en tratar de sacar adelante esto de la música que para mí es montón porque me la estoy jugando toda”, declaró a Infobae.

Tal como lo tenía previsto, Diego Bertie había anunciado hace poco su retorno a la música. Él buscaba deleitar a todos sus seguidores con “Los buenos tiempos”, un espectáculo donde reuniría lo mejor del rock de los 80 y los 90 e iniciaría el último jueves 4 de agosto. Este tuvo que ser pospuesto porque, desde el lunes, Bertie presentaba síntomas relacionados al COVID-19. También se conoció que el repertorio incluiría los hits de su banda Imágenes, así como de Soda Stereo, Fito Paez, Los Prisioneros y Alejandro Lerner, además de sus sencillos como solista.

“Mi casa se ha abierto a la música. Viene gente, tocamos, ensayamos. Y se respira arte acá. Yo no decoro: lo que tengo son acumulaciones sensibles”, indicó. “Me acerco mucho al budismo porque siento que tenemos que aprender a respirar, a mantenernos en nuestro eje. Estamos de paso, no vamos a evitar la muerte, pero podemos transformar esa energía para que en otra vida seamos algo mejor”, dijo a Somos.