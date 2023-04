Los ochenta fue una década el género del horror, siendo el origen de franquicias como “Gremlins” (1984) “A Nightmare on Elm Street” (1984), “Re-Animator” (1985) y “Child’s Play”/“Chucky” (1988). Sin embargo, pocas lograron la perfecta mezcla de humor, ‘gore’ y horror que caracterizó a “The Evil Dead” (“Muerte diabólica” en español), largometraje lanzado en 1981 con la que inauguró su carrera el celebrado director Sam Raimi.

Ahora la franquicia regresa con “Evil Dead Rise” (“Evil Dead: El despertar”), que llegará a cines peruanos el 20 de abril de 2023.

Las originales

Hecha con un presupuesto de US$375 mil - reunido principalmente de familiares y amigos - cuando Raimi apenas tenía 20 años, “The Evil Dead” sigue a cinco jóvenes universitarios que vacacionan en una cabaña en medio del bosque de Tennessee para encontrarse con una presencia demoniaca centrada en un artefacto llamdo el Necronomicón Ex-Mortis, también conocido como el libro de los muertos, la cual toma posesión de uno por uno convirtiéndolos en ‘Deadites’, una especie de zombies empoderado por un espíritu maligno. Ashley Williams (Bruce Campbell), más conocido como Ash, termina como el único sobreviviente de esta experiencia tras tener que descuartizar los cuerpos de sus acompañantes, incluyendo su novia Linda (Betsy Baker) y su hermana Cheryl (Ellen Sandweiss). La película termina con un ‘cliffhanger’ y Ash es atacado por una presencia invisible tras salir de la cabaña

A pesar del bajo presupuesto, relativa inexperiencia de los actores y trama poco original, la película ganó adeptos gracias al hábil manejo de cámara - con rápidos y dinámicos movimientos de cámara que volvieron a Raimi en la elección ideal para adaptar a Spider-Man décadas después -, sangrientos efectos especiales y tensión continua. Entre los aficionados a esta película estuvo el escritor Stephen King, quien pudo verla en el Festival de Cannes y se convirtió en uno de los mayores promotores para la realización de una secuela.

Esta fue “Evil Dead II” (1987), financiada por el célebre productor italiano Dino De Laurentiis con US$3,5 millones, lo que le permitió a Raimi y Campbell, estrella y uno de los productores del filme, reimaginar la primera película tal como les hubiera gustado que fuera.

Es así que “Evil Dead II” comienza con una recreación de los eventos originales, aunque dejando de lado a varios de los personajes, para traer a un nuevo grupo de víctimas para los ‘deadites’. La cinta también expande el universo de la franquicia, al introducirnos la historia de los anteriores dueños de la cabaña -un arqueólogo que encontró el Necronomicón en unas ruinas inglesas-, así como nombrar la fuerza maligna que los acosa como un demonio Kandariano. La película termina con un nuevo ‘cliffhanger’, con Ash atrapado en la Inglaterra de la Edad Media durante una invasión de ‘deadites’ tras ser succionado por un portal temporal.

A diferencia de la cinta original, que más o menos se tomó a sí misma en serio, “Evil Dead II” tendió más a mezclar el horror con el humor, con unas secuencias sacadas de la tradición del ‘slapstick’ o comedia física, aunque sin abandonar el ‘gore’ y la tensión de la anterior entrega. Esta fórmula resultó ganadora, ya que la película se volvió en objeto de culto, lo que facilitó la producción de la secuela.

Producida por De Laurentiis y Universal, “Army of Darkness” fue lanzada en 1992 y continúa con Ash atrapado en la Edad Media, donde tiene que unir a las fuerzas humanas contra un ejército de la oscuridad conformado por ‘deadites’ y encontrar la manera de regresar al presente. Esta cinta es la más alejada del horror, inclinándose más por el género de fantasía, y se siente un poco como una repetición de lo explorado en anteriores películas de la saga, quizás la razón por la que mandó a la franquicia a hibernación.

Las nuevas generaciones

Pero como el mal nunca realmente muere, “Evil Dead” volvió a la pantalla grande en 2013 con una especie de remake. La cinta - apropiadamente el debut cinematográfico para el realizador uruguayo Fede Álvarez, quien luego dirigiría la saga “Don’t Breathe” - deja de lado el aspecto cómico para convertirse en una película enteramente en el género del terror.

"Ash vs Evil Dead" sirve como continuación y conclusión de la trilogía de "Evil Dead". (Foto: Starz)

La película repite en cierto modo la trama de la original, trayendo a un grupo de amigos a una cabaña en el bosque, aunque cambiando el motivo del viaje al no ser unas vacaciones, sino un intento de David (Shiloh Fernandez) de desintoxicar a su hermana adicta Mia (Jane Levy), antes de encontrarse con un libro titulado “Naturom Demonto”.

Mientras tanto, continuando la historia original, el canal Starz lanzó en 2015 la serie “Ash vs. Evil Dead”, protagonizada por Bruce Campbell y con Sam Raimi como productor ejecutivo, que sirve como secuela y conclusión para la trilogía original.

El nuevo capítulo, titulado “Evil Dead Rise”, es dirigido por Lee Cronin (“The Hole in the Ground”, “Ghost Train”) sigue la continuidad de la trilogía original, pero se traslada de una desolada cabaña en el bosque a un edificio de departamentos de Los Ángeles. La nueva historia sigue a dos hermanas distanciadas, interpretadas por Lily Sullivan (“How I Met Your Mother”) y Alyssa Sutherland (“Vikings”), cuyo encuentro con el Necronomicón las pone en conflicto directo con los ‘deadites’.

Pero a pesar de ser una especie de secuela, no esperen un cameo de Ash en esta película, ya que Campbell anunció el retiro definitivo del personaje. “En el fondo, ‘Evil Dead’ trata de gente corriente que supera situaciones extraordinariamente terroríficas”, señaló el actor durante un panel sobre la franquicia en 2021. “No aguanto las ganas de ver a Alyssa y Lily llenando los zapatos empapados de sangre de quienes las han precedido y continúen esa tradición.”